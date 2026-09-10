La emoción de Lizy Tagliani por un paso clave en la historia de su hijo Tati

La profunda emoción de Lizy Tagliani ante un hecho decisivo en la adopción de su hijo Tati, junto a su esposo Sebastián Nebot (Instagram)

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La felicidad de Lizy Tagliani quedó reflejada en una escena sencilla, íntima y muy significativa. Su hijo Tati, de espaldas frente a una computadora y concentrado en el aparato donde dejó su firma digital, protagonizó una imagen que para la conductora tuvo un valor imposible de reducir a un trámite. En ese gesto pequeño, cotidiano y a la vez trascendente, la familia celebró un paso que llevó tiempo, espera y mucho amor.

Lizy compartió el momento en que Tati firmó su DNI con el apellido de su esposo y expresó su emoción por la nueva etapa familiar. La conductora publicó una imagen de su hijo de espaldas, frente a una computadora y junto al dispositivo en el que dejó su firma digital, en una escena íntima que para ella tuvo un valor mucho más profundo que el de un trámite administrativo.

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La publicación mostró uno de los pasos más significativos desde que el niño forma parte legal de su familia. En ese mensaje, Lizy Tagliani puso en palabras la alegría que sintió al avanzar con la documentación de Tati y al verlo llevar también el apellido de Sebastián Nebot, su esposo. El posteo quedó atravesado por una idea central: el documento no modifica la esencia del vínculo, pero sí ordena en el plano legal una historia que llevó tiempo, espera y decisiones importantes.

“Trámite que se vuelve un momento mágico. El sello que guarda hasta que vos quieras saber una pequeña parte de tu historia”, escribió la conductora en sus redes. La frase abrió un texto extenso, atravesado por la emoción y por una reflexión sobre la identidad, la familia y el modo en que ella elige contarle a su hijo el recorrido que los unió.

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Tati, el hijo de Lizy Tagliani y Sebastián Nebot, consiguió llevar el apellido de su papá luego de un largo proceso en la adopción del pequeño (Instagram)

Lejos de usar un tono solemne, Tagliani eligió una escritura directa, personal y afectiva. “No quiero llamar lucha a este vínculo tan hermoso”, sostuvo en uno de los pasajes más significativos de la publicación. Con esa definición, marcó una diferencia sobre cómo interpreta el proceso que atravesó hasta consolidar la adopción de Tati. En lugar de poner el acento en el conflicto, prefirió destacar el lazo construido con el niño y el derecho a crecer en un entorno de amor y cuidado.

“La identidad siempre será tu derecho así como la familia el amor y crecer como todo niño merece, disfrutando de la maravillosa inocencia con la que venimos a este mundo”, escribió. En esa línea, agregó su deseo de que Tati conserve “las ganas de soñar, de crecer, de disfrutar, de vivir en amor, respeto”. La secuencia del mensaje mostró que el valor que le asignó al nuevo DNI excedió el aspecto formal: para ella, el documento quedó ligado a una historia de pertenencia, reconocimiento y futuro.

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La escena que describió también incluyó un costado cotidiano y familiar. En medio del texto, Lizy hizo lugar para una mención a la relación entre Tati y Sebastián Nebot. “Amamos ser tu familia, mamá y papá papá papá papá papá papá papá papá papá papá papá papá papá papá papá papá jajajjaajaja. Nunca escuché decir tantas veces papá y un @sebasnebot que siempre sonríe y disfruta de esa canción jaja”, escribió. El fragmento combinó humor, ternura y una postal del vínculo que el niño construyó con ambos.

El cierre de la publicación condensó el sentido que Lizy le dio a ese momento. “Un dni que no cambia el camino de tu vida solo redirecciona el mapa para llegar hasta donde quieras ir tomado de nuestras manos. Te amamos Tati Nebot”. La frase resumió su mirada sobre el valor simbólico de ese paso. El documento no definió quién es el niño ni alteró el amor que lo rodea, pero sí dejó asentado en el plano institucional un recorrido familiar que ya tenía un lugar en la vida cotidiana.

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Lizy Tagliani y Sebastián Nebot celebraron el sexto cumpleaños de Tati con una fiesta temática de Sonic

El contexto de esa emoción remite al proceso de adopción que Tagliani enfrentó junto a su marido y del que habló en distintas oportunidades. En una entrevista con Infobae, la conductora explicó que la historia de su hijo siempre ocupó un lugar central en su forma de entender la maternidad y en la manera en que decidió criarlo, con información clara sobre su origen y con acceso a su verdad. Allí también contó que uno de los aspectos más duros del recorrido estuvo en la burocracia que rodea a estos trámites, aunque remarcó la necesidad de que cada instancia resguarde a los chicos.

En esa misma nota, Lizy señaló que ya contaba con la sentencia de adopción y dejó en claro la firmeza con la que vivió ese proceso. También habló del modo en que Tati se integró a su vida y a la de Sebastián Nebot, y de la importancia de que el niño pudiera crecer con verdad y contención. Ese trasfondo explica por qué el trámite del DNI adquirió ahora una dimensión especial. No se trató solo de una firma digital ni de una gestión más. Para ella, ese instante guardó la confirmación visible de un camino familiar que ya tiene nombre, afecto y un lugar propio.

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