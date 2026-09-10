El Salvador

El Salvador reunió a más de 370 expertos en inocuidad alimentaria

La segunda edición del Congreso Internacional de Inocuidad Alimentaria congregó a la industria, el Gobierno y la academia en dos días de conferencias y talleres sobre seguridad de los alimentos, sostenibilidad e inteligencia artificial

El Congreso Internacional de Inocuidad Alimentaria celebró su segunda edición en El Salvador contó con autoridades del país, más de 370 participantes y 40 empresas e instituciones./ (Redes de Noé Geovanni García)
El Congreso Internacional de Inocuidad Alimentaria celebró su segunda edición en El Salvador contó con autoridades del país, más de 370 participantes y 40 empresas e instituciones./ (Redes de Noé Geovanni García)
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El Congreso Internacional de Inocuidad Alimentaria celebró su segunda edición en El Salvador con la participación de más de 370 personas, 40 empresas e instituciones, conferencias técnicas y talleres sobre seguridad alimentaria, sostenibilidad e inteligencia artificial.

El encuentro, que se desarrolló bajo el lema “Alimentos más seguros, sistemas más sostenibles”, convocó a representantes de la industria de alimentos y bebidas, entidades gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, universidades y proveedores de servicios vinculados al sector.

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Según informó radio YSKL, la actividad fue organizada por ABT Internacional, Agrobiotek y el Congreso Internacional de Inocuidad Alimentaria (CIIA). La primera edición se realizó en 2025, mientras que la convocatoria de este año amplió el número de empresas e instituciones que respaldaron la iniciativa.

El coordinador del evento, Christopher Arana, explicó que el congreso busca integrar la inocuidad y la calidad de los alimentos con políticas de sostenibilidad, seguridad ocupacional y protección ambiental. “Tenemos que trabajar juntos medio ambiente, alimento, seguridad y seguridad ocupacional”, afirmó en declaraciones recogidas por Radio YSKL.

Los talleres del congreso abordaron inteligencia artificial, manejo de alérgenos alimentarios y sistemas Lean aplicados a laboratorios./ (Redes Noé García)
Los talleres del congreso abordaron inteligencia artificial, manejo de alérgenos alimentarios y sistemas Lean aplicados a laboratorios./ (Redes Noé García)

La programación incluyó más de 16 conferencias técnicas durante dos días, distribuidas en un escenario principal destinado a exposiciones especializadas. Además, los asistentes accedieron a una zona comercial con un showroom para que los patrocinadores presentaran productos, equipos y servicios para la industria alimentaria.

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Arana detalló que entre los participantes hubo empresas dedicadas al control de plagas, fabricantes de alimentos y compañías que proveen materiales y equipos para plantas de producción. También participaron firmas que ofrecen servicios complementarios para la cadena de elaboración, procesamiento y distribución de alimentos.

El congreso incorporó talleres gratuitos sobre inteligencia artificial, manejo de alérgenos alimentarios y sistemas Lean aplicados a laboratorios. Estas actividades apuntaron a abordar procedimientos de control, prevención de riesgos y mejora de procesos en empresas del rubro.

La agenda incluyó la presencia de organismos internacionales relacionados con los estándares de inocuidad. Arana mencionó a la Iniciativa Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, una red que reconoce esquemas de certificación utilizados por compañías del sector.

Entre esos sistemas figuran FSSC 22000, BRCGS y SQF, que establecen criterios para la gestión de la seguridad de los alimentos. El coordinador sostuvo que estas certificaciones son usadas por múltiples compañías que operan en el país y señaló que existen más de 50 plantas certificadas bajo FSSC 22000 en El Salvador.

El congreso puso el foco en los requisitos para exportar alimentos

La discusión sobre certificaciones se vinculó con los desafíos que enfrentan las empresas que buscan ingresar a mercados externos. Arana señaló que el cumplimiento de normas y requisitos internacionales permite a los productores avanzar en procesos de exportación y responder a las exigencias sanitarias de otros países.

Científica con microscopio, volcán, trabajador en fábrica, frutas, verduras, granos, carne y termómetro, manos con lupa en tomate, avión, barco de carga, camión con contenedores.
El Congreso Internacional de Inocuidad Alimentaria puso el foco en certificaciones como FSSC 22000, BRCGS y SQF, claves para exportar alimentos. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese punto, destacó la labor de entidades que asesoran a las compañías salvadoreñas para adecuar sus procesos a estándares internacionales. El objetivo, explicó, es fortalecer los controles sobre los alimentos y facilitar la inserción de la producción local en otros mercados.

El coordinador también se refirió a los cambios institucionales que, a su criterio, se registraron en el país en materia sanitaria. “La creación de la Superintendencia de Regulación Sanitaria es un soporte importantísimo para la industria”, dijo a radio YSKL.

Arana sostuvo que esa entidad permitió avanzar hacia directrices más armonizadas para el sector. Añadió que el desarrollo de un sistema de inocuidad exige continuidad y coordinación entre autoridades, empresas, centros académicos y organismos de certificación.

Arana destacó avances de El Salvador en seguridad alimentaria

Para el coordinador del CIIA, El Salvador ha registrado avances en los procesos de control y regulación de la industria alimentaria. Aunque advirtió que se trata de un camino que demanda tiempo, afirmó que el país ha tomado una dirección orientada a fortalecer la calidad y la seguridad de los productos.

“En países de primer mundo ha costado muchísimo tiempo, pero en El Salvador llevamos el camino correcto”, declaró. También consideró que el país puede consolidarse como una referencia regional en materia de inocuidad alimentaria.

La segunda edición del congreso concluye con espacios de intercambio entre empresas, especialistas y autoridades, además de talleres abiertos sobre tecnologías, laboratorios y prevención de riesgos en la producción de alimentos.

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