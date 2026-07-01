iPhone 17 Pro vs. iPhone 16 Pro: diferencias clave, precios y cuál conviene elegir

iPhone 16 Pro vs iPhone 17 Pro, diferencias clave en dólares, cámara, batería y rendimiento - (Captura/PhoneBuff)

La llegada del iPhone 17 Pro marca un nuevo estándar en la gama alta de Apple, con mejoras de hardware, fotografía y autonomía que lo diferencian claramente del iPhone 16 Pro. Para quienes buscan renovar su dispositivo o comparar el salto generacional, aquí tienes una guía completa con las diferencias clave y los precios en dólares de ambos modelos.

El iPhone 16 Pro, lanzado en 2024, tiene un precio oficial inicial de $999 USD en Estados Unidos, mientras que el iPhone 17 Pro, presentado en 2025, parte de los $1,099 USD. Las novedades van más allá del costo: el último modelo incluye innovaciones en cámara, rendimiento y batería orientadas a usuarios que exigen la mejor experiencia móvil.

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Diseño y acabados: titanio frente a aluminio

iPhone 16 Pro cuesta desde 999 dólares, especificaciones clave y por qué sigue siendo una opción - (Apple)

El iPhone 16 Pro presume de una construcción en titanio de alta resistencia, con acabados en negro, blanco, natural y desierto. La parte frontal está protegida por Ceramic Shield y la trasera es de vidrio mate texturizado. El iPhone 17 Pro opta por un diseño monocasco de aluminio, con Ceramic Shield 2 al frente y Ceramic Shield atrás, en acabados plata, naranja cósmico y azul profundo.

En dimensiones, el 17 Pro es ligeramente más grande y pesado (150 mm de alto y 204 g) frente a los 149,6 mm y 199 g del 16 Pro. Ambos cuentan con clasificación IP68 para resistencia al agua y polvo.

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Pantalla: brillo y visibilidad mejorados

Ambos modelos integran una pantalla Super Retina XDR OLED de 6,3 pulgadas, resolución 2622 x 1206 píxeles y tecnología ProMotion con tasa de refresco de hasta 120 Hz. Sin embargo, el iPhone 17 Pro eleva el brillo máximo exterior hasta los 3,000 nits, una mejora respecto a los 2,000 nits del 16 Pro, lo que favorece la visualización en exteriores.

El iPhone 16 Pro incorpora el chip A18 Pro, con CPU de 6 núcleos y GPU de 6 núcleos, junto a un Neural Engine de 16 núcleos. El iPhone 17 Pro da el salto al A19 Pro, que añade trazado de rayos acelerado por hardware y nuevas funciones de inteligencia artificial, además de una arquitectura más eficiente y mayor potencia en gráficos y procesos de IA.

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A19 Pro y Apple Intelligence, el iPhone 17 Pro apunta a gráficos y funciones de IA con trazado de rayos - (Apple)

Ambos cuentan con Apple Intelligence, el sistema de inteligencia personal de la marca.

Cámaras: más versatilidad y avance en zoom

En fotografía, el iPhone 17 Pro introduce el sistema Pro Fusion de 48 MP, con cámara principal mejorada y un teleobjetivo Fusion de 48 MP capaz de zoom óptico de hasta 8x (200 mm), frente al máximo de 5x (120 mm) en el 16 Pro. El rango de zoom óptico se duplica en el nuevo modelo (16x frente a 10x en el anterior), y el zoom digital sube hasta 40x (25x en el 16 Pro).

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La cámara frontal también mejora: pasa de 12 MP en el 16 Pro a 18 MP con Center Stage en el 17 Pro, incorporando además video ultraestabilizado y captura dual.

El iPhone 16 Pro ofrece hasta 27 horas de reproducción de video, mientras que el 17 Pro promete hasta 31 horas, con reproducción en streaming de hasta 28 horas. La carga rápida del 17 Pro alcanza el 50% en 20 minutos con un adaptador de 40W o superior, frente a los 30 minutos requeridos en el 16 Pro con un cargador de 30W.

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Ambos modelos mantienen MagSafe, carga inalámbrica de hasta 25W y entrada USB-C con velocidad de transferencia de hasta 10 Gb/s.

Del titanio al aluminio: así cambia el iPhone 17 Pro respecto al 16 Pro - REUTERS/Abdul Saboor/File Photo

El iPhone 16 Pro parte de los 128 GB, mientras que el iPhone 17 Pro elimina esa opción inicial y comienza en 256 GB, con versiones de 512 GB y 1 TB. Ambos modelos soportan doble SIM (nano-SIM y eSIM), Wi-Fi 7 y 5G sub-6 GHz, aunque el 17 Pro incorpora Bluetooth 6 (frente a 5.3 en el 16 Pro) y un nuevo chip de red inalámbrica Apple N1.

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Precios oficiales en dólares

iPhone 16 Pro: desde $999 USD (128 GB)

iPhone 17 Pro: desde $1,099 USD (256 GB)

El iPhone 17 Pro representa un avance en cámara, autonomía y rendimiento gracias al chip A19 Pro, el nuevo teleobjetivo y la cámara frontal mejorada. Para quienes buscan el mejor hardware y las últimas funciones en fotografía y video, el salto de generación puede justificarse. Sin embargo, el 16 Pro sigue siendo una opción potente para quienes priorizan precio y desean un diseño en titanio.

Ambos modelos integran Apple Intelligence y la filosofía de privacidad de la marca, pero el 17 Pro sube el listón en prestaciones y experiencia de uso para quienes exigen lo último en tecnología móvil.

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