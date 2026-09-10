Nicaragua: Un joven de 20 años aparece muerto a tiros en un predio de León

Un joven de 20 años fue hallado muerto con impactos de bala en el reparto Azarías H. Pallais de León, Nicaragua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un joven de 20 años fue encontrado muerto con impactos de arma de fuego en un predio montoso del reparto Azarías H. Pallais, en León, Nicaragua, según informaron este 9 de septiembre diversos medios locales, incluido el portal TN8.

La víctima fue identificada como Yasser Sair Mongrio Guido, de 20 años. Su cuerpo apareció a unos 200 metros al sur del Parque Forestal, en un sector ubicado dentro de la ciudad de León.

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El medio oficialista indicó que el hallazgo ocurrió durante la mañana del martes, luego de que habitantes de la zona advirtieran la presencia del cadáver y alertaran a las autoridades.

De acuerdo con la versión recogida por el citado medio, Mongrio Guido tenía varios impactos de bala. Hasta el momento, no se habían divulgado las circunstancias precisas del crimen ni se conocían sospechosos o personas detenidas por el caso.

Un joven de 20 años aparece muerto a tiros en un predio de León. (Cortesía: Redes sociales)

La Policía Nacional inició diligencias en el predio donde apareció el cuerpo

Tras el aviso de los vecinos, agentes de la Policía Nacional de León llegaron al sitio y acordonaron el área para realizar las primeras diligencias. Las autoridades recopilaron elementos en el predio, aunque no trascendió qué tipo de indicios fueron encontrados ni si había testigos del ataque.

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Según la información preliminar publicada por TN8, la víctima habría muerto entre seis y nueve horas antes de que localizaran el cuerpo. Esa estimación deberá ser corroborada mediante los estudios forenses correspondientes.

De igual manera, el reporte tampoco estableció si Yasser Sair Mongrio Guido fue asesinado en el lugar donde apareció o si su cadáver fue trasladado hasta el terreno después del ataque. Esa es una de las líneas que deberán determinar los investigadores a partir de las pruebas recogidas en la zona y de la reconstrucción de sus últimas horas.

El cuerpo fue llevado para la realización de los procedimientos médico-legales. Los resultados de esos exámenes podrían aportar datos sobre la hora de muerte, la cantidad de disparos recibidos y otros elementos de interés para la causa.

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El crimen cerca del Parque Forestal generó preocupación entre habitantes de León, mientras el caso seguía sin un móvil público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vecinos del reparto Azarías H. Pallais expresaron preocupación por el crimen

Habitantes de los alrededores manifestaron preocupación por el hallazgo en un área cercana al Parque Forestal. El hecho generó inquietud entre las familias del reparto Azarías H. Pallais, según consignó el medio nicaragüense.

Por ahora, no se informó de manera pública cuál habría sido el móvil del homicidio. Tampoco se precisó si la víctima había recibido amenazas previas, si existían antecedentes de conflictos personales o si las autoridades investigan otras hipótesis vinculadas con el ataque.

Por su parte, la investigación quedó a cargo de la Policía Nacional en León. El avance de las pericias y la eventual identificación de los responsables permitirán esclarecer las circunstancias en las que murió el joven de 20 años.

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Por otro lado, según informó La Prensa de Nicaragua, el joven era egresado del Colegio Tridentino San Ramón y cursaba estudios en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) de León. De manera preliminar, se conoció que durante su tiempo libre trabajaba realizando entregas a domicilio.