República Dominicana

Listado alemán destaca a cinco playas de República Dominicana para hacer surf, esnórquel y kitesurf

HolidayCheck incluyó a Cabarete, Bávaro, Playa Grande, Boca Chica y Playa Rincón por sus condiciones de viento, oleaje y aguas transparentes

Una mujer y un hombre navegan sobre tablas de kitesurf impulsadas por cometas cerca de una playa con palmeras.
El portal alemán HolidayCheck señaló a la ciudad del norte dominicano como referencia para deportes impulsados por cometas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El portal alemán HolidayCheck señaló a cinco playas de República Dominicana como destinos aptos para buceo, surf, esnórquel, kitesurf, windsurf y paseos en moto acuática. La selección incluyó a Cabarete, Playa Bávaro, Playa Grande, Boca Chica y Playa Rincón.

La publicación atribuyó esa elección a las temperaturas estivales durante todo el año, las aguas transparentes y las condiciones de viento y oleaje en distintos puntos del país caribeño. El listado reunió playas de las provincias de Puerto Plata, La Altagracia, María Trinidad Sánchez, Santo Domingo y Samaná.

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Cabarete y Kite Beach en Puerto Plata

En el norte de República Dominicana, la ciudad de Cabarete, en la provincia de Puerto Plata, fue presentada como una referencia para quienes practican kitesurf. El portal destacó las condiciones de sus dos playas principales, Cabarete y Kite Beach, donde el viento permite disciplinas impulsadas por cometas.

Kite Beach, situada junto a la playa de Cabarete, recibió ese nombre por la presencia de deportistas y escuelas vinculadas a esta actividad. La publicación la describió como un punto con condiciones favorables para navegar sobre el mar con tablas y velas.

Un hombre y una mujer con visores y tubos de respiración nadan sobre peces y corales cerca de una playa con palmeras.
La guía alemana valoró temperaturas de verano todo el año, transparencia del mar y distintos entornos, desde áreas con menos visitantes hasta zonas cercanas a Santo Domingo y Punta Cana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Playa Bávaro frente a Punta Cana

HolidayCheck ubicó a Playa Bávaro, en Punta Cana, entre los lugares para practicar esnórquel. El medio destacó la ubicación del destino en el extremo oriental del país, en el área donde confluyen el océano Atlántico y el mar Caribe.

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El reporte también mencionó la oferta hotelera de Punta Cana y sus playas como parte de una estadía orientada al descanso y a las actividades en el agua. Punta Cana concentra parte de la infraestructura turística más conocida de República Dominicana, según la publicación.

Playa Grande cerca de Río San Juan

La selección incluyó a Playa Grande, próxima a Río San Juan, en el norte dominicano. El portal la identificó como una alternativa para el surf debido a su exposición al mar y a una brisa frecuente, que también favorece el windsurf y el kitesurf.

La zona cuenta con un complejo turístico y algunas viviendas, aunque la infraestructura es menor que en otros balnearios del país. La menor concentración de visitantes fue uno de los aspectos que el portal destacó de Playa Grande, junto con las condiciones para deportes de tabla.

Una mujer y un hombre de pie sobre tablas de surf en el mar cerca de una playa con palmeras bajo un cielo despejado.
El portal alemán eligió costas de cinco provincias con verano todo el año. Entre oleaje, brisa y mar transparente, cada parada promete un deporte distinto. La lista completa guarda más sorpresas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Boca Chica cerca de Santo Domingo

En el sur del país, Boca Chica aparece en el listado como una playa orientada a los paseos en moto acuática y otras actividades recreativas. Está situada a unos 30 kilómetros de Santo Domingo, la capital dominicana.

La publicación indicó que el destino permite combinar la cercanía con la ciudad y el acceso a un área de playa. Boca Chica ofrece alternativas dentro y fuera del agua, de acuerdo con la descripción del portal alemán.

Playa Rincón en Samaná

La quinta playa mencionada fue Playa Rincón, situada en la península de Samaná, en el noreste de República Dominicana. HolidayCheck la definió como un sitio apartado para la práctica de deportes acuáticos y resaltó el entorno natural de esa zona.

HolidayCheck propuso así recorridos por distintos puntos del país, desde las costas del norte, asociadas al viento y al surf, hasta las playas del este y del sur, donde sobresalen el esnórquel, la moto acuática y otras actividades de mar.

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