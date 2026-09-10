PlayStation cancela el próximo juego de Hideo Kojima y Xbox sale a rescatarlo

PlayStation Studios informó que cesó la colaboración con Kojima Productions en la IP Physint tras una “cuidadosa reflexión”.(REUTERS/Issei Kato/File Photo)

Guardar

Sony y Hideo Kojima ponen fin a su colaboración en Physint, el sucesor espiritual de Metal Gear. La noticia se conoció cuando PlayStation comunicó en redes sociales que dejaba fuera de sus estudios el proyecto de espionaje que había anunciado junto al creador japonés en enero de 2024.

El anuncio original prometía un título de “acción y espionaje de nueva generación”, heredero de casi 30 años de trabajo conjunto entre Kojima y PlayStation a través de la saga Metal Gear. Ese respaldo, sin embargo, no bastó para sostener el proyecto hasta su lanzamiento, que ahora estará en manos de Xbox.

PUBLICIDAD

Qué dijo Sony sobre la cancelación

En un mensaje difundido desde su cuenta oficial, PlayStation Studios explicó su decisión con estas palabras: “Tras una cuidadosa reflexión, hemos tomado la difícil decisión de cesar la colaboración con Kojima Productions en su IP Physint”.

La compañía aclaró que la relación con el estudio japonés “sigue siendo sólida” y expresó su intención de “seguir colaborando estrechamente con Hideo Kojima” en el futuro, pese a la ruptura puntual con este proyecto.

PUBLICIDAD

Sony y Hideo Kojima pusieron fin a su colaboración en Physint, el sucesor espiritual de Metal Gear anunciado por PlayStation en 2024.

El aviso llegó a Kojima Productions a mediados de junio, según relató el propio Kojima en redes. “A mediados de junio de este año, recibimos el inesperado aviso desde PlayStation Studios que cancelarían nuestro proyecto Physint”, publicó.

Entre ese momento y el anuncio público de septiembre, Sony mantuvo silencio sobre la cancelación, a la espera de que Kojima Productions encontrara una nueva editora para el juego.

PUBLICIDAD

La decisión sorprende porque contrasta con las muestras públicas de respaldo que PlayStation había dado al proyecto meses antes. En enero de 2024, durante un State of Play, el CEO de SIE Hermen Hulst presentó Physint junto a Kojima con entusiasmo.

“Estoy emocionado de anunciar que, gracias a la unión de PlayStation y Kojima Productions, Hideo nos va a llevar a una nueva aventura”, dijo entonces, y prometió que “apoyaremos completamente con las nuevas innovaciones que ofrece Sony”.

PUBLICIDAD

Hideo Kojima reveló que recibió a mediados de junio el aviso de PlayStation Studios sobre la cancelación de Physint. (REUTERS/Claudia Greco/File Photo)

En septiembre de 2025, apenas nueve meses antes de la cancelación, Hulst reiteró ese compromiso en un video para el evento Beyond the Strand, por el décimo aniversario de Kojima Productions. Allí aseguró que Physint estaba “impulsado por la misma energía creativa” que sostuvo tres décadas de colaboración y cerró su mensaje diciendo: “Estoy deseando ver hacia dónde nos lleva esta colaboración y todo lo que está por venir”.

En ese mismo evento, Kojima mostró un póster diseñado por Yoji Shinkawa y presentó a los tres primeros actores del proyecto: Charlee Fraser, Don Lee y Minami Hanabe. Meses después, en febrero de 2026, nueve ejecutivos de Sony viajaron a Japón para visitar las oficinas de Kojima Productions, en un encuentro que coincidió con la proyección de un tráiler todavía sin confirmar oficialmente como perteneciente a Physint.

PUBLICIDAD

Qué papel tendrá Xbox en este proyecto

Tras recibir la notificación de Sony, Kojima Productions inició una búsqueda activa de un nuevo respaldo para no perder el proyecto.

Ese recorrido terminó en Xbox. “Al buscar asesoramiento y llevar a cabo negociaciones con personas de distintos ámbitos, encontramos en Xbox un socio con el que compartimos una visión común de futuro y hemos decidido volver a colaborar con ellos”, explicó el diseñador japonés.

PUBLICIDAD

Microsoft confirmó en Xbox Wire que la alianza con Kojima Productions por Physint también incluirá colaboraciones en cine y televisión.(REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo)

La elección de Xbox no es la primera colaboración entre ambas partes: Kojima Productions ya trabaja con la compañía en otro título, OD. Desde Xbox, la CEO Asha Sharma celebró la incorporación de Physint a su catálogo. “Los creadores pueden elegir dónde y cómo dar vida a sus ideas. Nos enorgullece que Kojima-san haya elegido Xbox para trabajar con Kojima Productions en Physint. Su ambición y desafío a las convenciones es el tipo de creatividad que queremos apoyar en Xbox”.

Microsoft confirmó el acuerdo a través de Xbox Wire, donde detalló que la relación con Kojima Productions se extenderá “más allá de los videojuegos”, con planes de colaboración conjunta en cine y televisión.

PUBLICIDAD

Qué pasará ahora con Physint

Kojima aseguró que el desarrollo del juego continúa sin pausas, al tratarse de un proyecto que considera importante para su estudio. “Tengan la seguridad de que el desarrollo de Physint, nuestro juego que redefinirá el género de la acción y el espionaje, seguirá adelante”, aseguró.

Con este movimiento, Xbox Series X|S y PC sumarán un segundo proyecto vinculado a Kojima Productions junto a OD. Por el momento no se conocen plataformas adicionales de lanzamiento ni una fecha estimada, y todo indica que el desarrollo del título todavía tiene un largo camino por delante.

PUBLICIDAD