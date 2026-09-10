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Así puedes convertir a Los Saja Boys de Las Guerreras K-pop en personajes de Los Simpson

El proceso requiere la elección de imágenes de las dos animaciones el alta calidad y un prompt detallado que no infrinja los derechos de autor

Tres personajes animados con ropa de colores a la izquierda y Homer Simpson con una cerveza y una bolsa de aperitivos a la derecha
Los Saja Boys hacen parte del universo de Las Guerreras K-pop y tienen su propia música. (Fotocomposición Infobae)
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Crear una imagen de Los Saja Boys, antagonistas de la película de Netflix Las Guerreras K-pop, dentro de una escena con estética de Los Simpson requiere reunir referencias, usar una herramienta oficial de inteligencia artificial y redactar una instrucción visual clara.

La tarea puede realizarse en pocos minutos desde Gemini de Google, sin descargar aplicaciones de fuentes desconocidas. Conviene organizar los archivos antes de comenzar y revisar el resultado final para detectar errores habituales de las imágenes generadas por inteligencia artificial, como manos deformadas, objetos duplicados o textos sin sentido.

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Qué imágenes sirven como referencia para la inteligencia artificial

El primer paso consiste en buscar fotografías, capturas o imágenes promocionales de buena resolución de Los Saja Boys y de Los Simpson. Las referencias deben mostrar con nitidez los rostros, peinados, atuendos y posturas de cada integrante.

Las imágenes de referencia se pueden tomar de capturas de la película de Netflix. (Foto: EFE/EPA/SEDAT SUNA)
Las imágenes de referencia se pueden tomar de capturas de la película de Netflix. (Foto: EFE/EPA/SEDAT SUNA)

Puede ser útil sumar referencias de personajes y escenarios de Los Simpson, con atención a las proporciones del cuerpo, la forma de los ojos, el color amarillo de la piel y los fondos de Springfield. Las imágenes oscuras, borrosas o muy comprimidas pueden confundir al sistema y dificultar el traslado de los detalles a una nueva foto.

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Además, es clave crear una carpeta exclusiva para el proyecto y guardar allí todas las referencias. Los formatos JPG y PNG suelen funcionar con las principales plataformas de generación de imágenes. Esta organización agiliza la carga de materiales y permite sustituir una foto cuando el primer resultado no mantiene los rasgos esperados.

Cómo cargar las fotos en el chat de Gemini

Para utilizar Gemini, se debe ingresar con una cuenta activa de Google desde la versión web o desde la aplicación oficial. Junto al cuadro donde se escribe la consulta aparece la opción para adjuntar imágenes.

Gemini es una herramienta segura para generar imágenes. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
Gemini es una herramienta segura para generar imágenes. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Allí pueden cargarse las fotos de referencia de Los Saja Boys y una o dos imágenes que orienten el estilo de animación y el tipo de escenario. La carga debe hacerse desde servicios reconocidos y actualizados.

Las aplicaciones piratas o las versiones modificadas pueden contener programas maliciosos, acceder a información privada o facilitar fraudes financieros. Google Play Store y App Store aplican controles de seguridad que no están disponibles en páginas que distribuyen software sin autorización.

Qué prompt permite generar una escena con estética de Los Simpson

La instrucción debe describir los elementos visuales que se buscan, sin exigir una reproducción exacta de franquicias o personajes protegidos. En lugar de limitarse a nombrar series, conviene detallar el aspecto de los protagonistas, el entorno, la paleta de colores, la iluminación y el encuadre.

Cinco personajes animados de piel amarilla con ropa en tonos oscuros posan en una calle de un vecindario residencial.
Esta es una representación de Los Saja Boys en el universo de Los Simpson. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ejemplo de prompt es el siguiente: “Crea una ilustración de varios jóvenes artistas de pop coreano, con peinados definidos y ropa negra, gris y blanca. Deben aparecer como personajes de una comedia animada estadounidense, con piel amarilla, ojos grandes y líneas simples. Están en una calle residencial de Springfield, frente a casas bajas, con cielo azul y una composición grupal horizontal”.

La precisión del prompt define la ropa, el escenario y la apariencia general de la imagen. Si se quiere conservar la actitud de los antagonistas, se pueden añadir indicaciones como “expresiones serias”, “postura de grupo musical” o “ambiente de rivalidad, sin violencia”.

Cómo ajustar los errores y publicar el resultado

La primera generación puede requerir ajustes. Si los personajes aparecen con ropa muy colorida, se puede pedir “atuendos formales monocromáticos” o “paleta limitada a negro, gris y blanco”.

Gemini permite realizar ajustes sin tener que reiniciar el chat. (Foto: Europa Press)
Gemini permite realizar ajustes sin tener que reiniciar el chat. (Foto: Europa Press)

Si el dibujo no presenta rasgos cercanos a la animación buscada, una nueva orden puede indicar “cabezas redondeadas, ojos saltones, contornos negros y colores planos”.

Asimismo, es posible solicitar cambios puntuales sin rehacer toda la escena. Frases como “mantén los peinados de las referencias”, “elimina accesorios futuristas”, “muestra una calle suburbana” o “usa formato horizontal” permiten orientar una nueva versión.

Después de elegir la imagen final, hay que descargarla desde la plataforma oficial y verificar que no haya fallas visibles. Si se publica en redes sociales, conviene incluir una leyenda como “Ilustración generada con inteligencia artificial, no oficial”.

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