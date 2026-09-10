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La interna del fichaje frustrado de Julián Álvarez por Barcelona y la promesa que le hizo el club catálan

El director deportivo azulgrana dio detalles de la propuesta que se le hizo al Atlético y descartó presiones públicas al jugador durante el Mundial 2026

Barcelona quiere al futbolista en enero, según el periodista Jota Jordi (Reuters)
Barcelona quiere al futbolista en enero, según el periodista Jota Jordi (Reuters)
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La novela llegó a su fin. El sueño de Julián Álvarez finalmente no se concretó en este mercado de fichajes después de que el Atlético Madrid le cerrara la puerta a su salida al FC Barcelona. Tras el final de la ventana de transferencias de agosto, el futbolista volvió a retomar la actividad y poco a poco vuelve a ganar protagonismo en el equipo del Cholo Simeone, mientras que el conjunto catalán se inclinó por Gabriel Jesus para reforzar la delantera.

En ese contexto, recientemente el director deportivo del FC Barcelona, Deco, rompió el silencio para hablar de lo sucedido y sostuvo que el club presentó una propuesta “formal y correcta” por Julián Álvarez, pero afirmó que el Atlético de Madrid no respondió a esa oferta. Además, rechazó que la entidad azulgrana hubiera pedido al delantero argentino que manifestara públicamente su intención de abandonar el equipo rojiblanco durante el Mundial 2026.

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“Tenemos las informaciones que tenemos. Hemos hecho las cosas bien. Lanzamos una oferta y no hubo contestación. Se ha hablado más por la prensa. Hablamos con ellos de forma respetuosa. Nos dijeron desde siempre que no lo querían vender”, dijo Deco en una entrevista con el programa catalán El Món a RAC1.

El dirigente barcelonista intentó restarle dimensión a las versiones sobre una negociación que quedó en el centro del último mercado de verano. “No se puede estar sacando el mismo tema siempre. Hay mucho más tema de presión social que realidad. No hay más vueltas a esto”, añadió. El director deportivo también negó que la propuesta azulgrana incluyera un pago en seis cuotas. “No, cuando hicimos la oferta fue para pagar en tres temporadas, como hacen el resto de clubes. ¿Incluso hay algunos que a nosotros nos pagan en cinco!”, señaló.

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El director deportivo Deco (REUTERS/Albert Gea)
El director deportivo del Barcelona dio detalles del frustrado fichaje (Reuters)

Sus declaraciones llegaron después de que el caso generara cruces públicos entre los dos clubes. Deco evitó profundizar sobre los dichos del consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, quien cuestionó a la dirigencia del Barcelona tras el sorteo del calendario de la Champions League 2026/27. “No puedo decir mucho más de lo que es la realidad. Hemos hecho una oferta formal y correcta. Yo puedo decir de lo mío, no puedo hablar qué pactos habían entre el Atlético y Julián Álvarez”, expresó el exfutbolista.

Mientras Deco expuso la versión del Barcelona sobre la operación frustrada, el colaborador Jota Jordi aseguró en El Chiringuito que la voluntad de Álvarez no habría cambiado pese a que continúa en el Atlético. “Julián está comprometido con ser profesional para él mismo. Si alguien está intentando vender que Julián es del Atlético igual que el Cholo, que está feliz y que tiene muchas ganas, estáis equivocados”, dijo.

Jota Jordi planteó que el delantero aguarda la apertura del próximo mercado para retomar las conversaciones sobre su futuro. “Les puedo asegurar que Julián tiene unas ganas de que llegue el 1 de enero y se vuelva a hablar de lo que se tiene que hablar”, sostuvo.

También se refirió al vínculo entre el argentino y el entrenador Diego Simeone. “Y si piensan que ahora la relación con Simeone es buena, estan equivocados porque es la misma”, expresó. Según el colaborador, el Barcelona mantiene la intención de volver a buscar al atacante. “Hay una promesa del Barça directamente a Julián de que lo van a esperar el tiempo que haga falta y que a partir del 1 de enero volverán a ir a por él. Hay una promesa del Barça al Julián de que el 1 de enero empezamos otra vez”.

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