Bill Gates elogia a Surinam, un país muy pequeño que logró erradicar la malaria

Bill Gates explica que una de las claves por las que Surinam logró desplazar la malaria fue gracias a los trabajadores en salud locales.

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Surinam, uno de los países más pequeños del mundo, se declaró libre de malaria, un hecho que Bill Gates destacó. El cofundador de Microsoft señaló que es el primer país de la región amazónica en eliminar por completo esta enfermedad transmitida por mosquitos.

Gates indicó que el resultado se debe a la prevención mediante fumigaciones en interiores y mosquiteros tratados con insecticida, la detección temprana con pruebas rápidas y el tratamiento ágil a cargo de trabajadores de salud comunitarios, incluso en las zonas más remotas del país.

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El ejecutivo señaló que más de 45 países en el mundo ya están libres de malaria. “Poner fin a esta enfermedad no solo es posible: está ocurriendo”, reflexionó.

Segun Gates, el logro fue posible gracias a las fumigaciones dentro de las viviendas y al uso de mosquiteros con insecticida. REUTERS/Caitlin Ochs

El trabajo de Gates para erradicar la malaria y más enfermedades

Bill Gates ha señalado: “La vacunación infantil y el apoyo a otras iniciativas relacionadas con la salud, como la lucha contra la malaria, el VIH y la tuberculosis, constituyen el principal objetivo de mi labor filantrópica”.

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En 2025, escribió un ensayo en el que afirmó: “Paso mucho tiempo pensando y preocupándome por la malaria. Después de todo, es uno de los grandes focos de mi trabajo en la Fundación Gates. Pero, para la mayoría de los estadounidenses, la enfermedad es una preocupación distante: algo que ocurre ‘allá’, no aquí”.

Para Gates, el desafío actual para combatir esta enfermedad “es mucho mayor”, aunque también lo es el conjunto de herramientas disponibles contra la malaria.

Las pruebas de diagnóstico precoz y la atención médica oportuna contribuyeron a controlar la enfermedad. REUTERS/Francis Kokoroko/File Photo

En su texto, contrastó el uso histórico del DDT —que señaló como prohibido en la actualidad— con las medidas modernas de prevención, basadas en mosquiteros tratados con insecticida “más seguros” y técnicas de fumigación intradomiciliaria que emplean dosis más pequeñas de productos químicos más específicos.

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Además, mencionó los cebos de azúcar, que atraen a los mosquitos para que ingieran una dosis letal de insecticida. También afirmó que la tecnología de “impulso genético” podría bloquear el parásito dentro del mosquito para evitar la infección, incluso si se produce una picadura.

En materia de tratamiento, escribió que la cloroquina fue reemplazada por terapias combinadas basadas en artemisinina (ACT), que describió como más eficaces y menos propensas a la resistencia.

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La erradicación de la malaria ya dejó de ser una meta lejana y avanza en distintos países. REUTERS/Francis Kokoroko

Citó nuevos fármacos, como la tafenoquina, orientados a eliminar cepas recurrentes, y la quimioprevención estacional para proteger a los niños durante los meses de mayor transmisión.

Por último, sostuvo que ya se aprobó la primera vacuna contra la malaria y que hay más en camino. Su conclusión fue que la eliminación “nunca es fácil”, pero que, a diferencia de hace un siglo, ya no es un misterio: “El mundo sabe cómo detener esta enfermedad. Ya lo hicimos antes”.

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Cura del Alzheimer financiada por Bill Gates

Bill Gates y otros filántropos financian investigaciones para encontrar una cura para el alzhéimer. Para el cofundador de Microsoft, esta causa tiene además una dimensión personal: su padre padeció la enfermedad.

Gates sostiene que su filantropía se centra principalmente en la inmunización de niños y en programas de salud. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

Gates indicó que la inteligencia artificial ayuda a los científicos a analizar grandes volúmenes de datos sobre el alzhéimer y a obtener nuevas perspectivas sobre el envejecimiento cerebral.

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Señaló que los nuevos diagnósticos basados en análisis de sangre comienzan a impulsar la investigación y que pronto se conocerá si los tratamientos disponibles pueden utilizarse para prevenir la enfermedad.

El empresario sostuvo que cada avance refuerza su expectativa de un futuro en el que nadie tenga que sufrir esta enfermedad.

Gates y otros donantes respaldan estudios científicos orientados a desarrollar una cura para el alzhéimer. TT News Agency/ Stefan Jerrevang via REUTERS /File Photo

En Estados Unidos, el alzhéimer es la sexta causa de muerte más frecuente y, según Gates, todavía no existe un tratamiento significativo. Sin embargo, expresó su esperanza de que esa situación cambie pronto.

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Gates destacó los trabajos destinados a retrasar la enfermedad y reducir su impacto cognitivo. Consideró que el alzhéimer es un campo en el que pueden lograrse mejoras sustanciales para la vida de las personas.

El cofundador de Microsoft concluyó que las personas deberían poder disfrutar de sus últimos años y que, para conseguirlo, será necesario alcanzar nuevos avances en la investigación contra el alzhéimer.

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