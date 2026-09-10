Apple aumenta el precio del iPhone 17, iPhone 17e y iPhone Air: estos son sus nuevos costos

iPhone 17, iPhone 17e y iPhone Air suben de precio en Estados Unidos. (Apple)

Guardar

Apple aumentó hasta 100 dólares el precio inicial de varios iPhone que permanecen en su catálogo, después de presentar oficialmente los nuevos iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y iPhone Duo. El incremento afecta a los iPhone 16, iPhone 17, iPhone 17e y iPhone Air en la tienda oficial de Apple en Estados Unidos.

El iPhone 17 de 256 GB, que anteriormente costaba 799 dólares, ahora parte de 899 dólares. La versión de 512 GB también aumentó y pasó a costar 1.099 dólares. En el caso del iPhone 17e, su precio inicial subió de 599 dólares a 699 dólares para la versión de 256 GB, mientras que el modelo de 512 GB pasó de 799 dólares a 899 dólares.

PUBLICIDAD

El iPhone Air también recibió un incremento. Su versión de 256 GB pasó de 999 dólares a 1.099 dólares, mientras que la de 512 GB aumentó de 1.199 dólares a 1.299 dólares. El modelo con 1 TB tuvo un aumento todavía mayor: pasó de 1.399 dólares a 1.699 dólares.

Apple subió el precio del iPhone 17. (Apple)

Por su parte, el iPhone 16 ahora parte de 799 dólares, después de un incremento de 100 dólares respecto a su precio anterior.

Apple retira algunos modelos de su catálogo

La actualización de precios ocurre junto con una reorganización de la oferta de teléfonos de Apple. Después del lanzamiento de los nuevos modelos, la compañía retiró de su tienda oficial los iPhone 16 Plus, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max.

PUBLICIDAD

Esto no significa que esos equipos hayan desaparecido inmediatamente del mercado. Los consumidores todavía pueden encontrarlos en tiendas, operadores y distribuidores externos, donde algunos vendedores podrían mantener los precios anteriores o aplicar descuentos para liquidar existencias.

Esta situación también puede generar diferencias importantes entre el precio oficial de Apple y el que ofrecen otros comercios, especialmente en mercados como la Unión Europea y Reino Unido.

PUBLICIDAD

Apple quitó de su catálogo algunos de sus modelos de iPhone. (Apple)

Cuánto cuestan los nuevos iPhone 18 Pro

La nueva generación de teléfonos de gama alta de Apple comienza con precios superiores a los de los modelos que permanecen en el catálogo.

El iPhone 18 Pro parte de 1.199 dólares, mientras que el iPhone 18 Pro Max comienza en 1.299 dólares en Estados Unidos. Ambos modelos estarán disponibles con capacidades de 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB.

PUBLICIDAD

Entre sus principales novedades se encuentra el chip A20 Pro, fabricado mediante un proceso de 2 nanómetros, además de una cámara principal Fusion de 48 MP con apertura variable.

Apple dio a conocer los precios de sus nuevos iPhone 18 Pro y Pro Max. (Apple)

Las preventas de los nuevos teléfonos comenzarán el 12 de septiembre y llegarán oficialmente a las tiendas el 18 de septiembre.

Apple también presentó su primer iPhone plegable

La otra gran novedad del evento fue el iPhone Duo, el primer teléfono plegable de Apple. El dispositivo tiene un precio inicial de 1.999 dólares en Estados Unidos y estará disponible con 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB.

PUBLICIDAD

El equipo utiliza el mismo chip A20 Pro de los modelos Pro y cuenta con un sistema de dos baterías, una ubicada en cada lado del dispositivo.

Apple asegura que puede alcanzar hasta 31 horas de reproducción de video utilizando la pantalla interior y hasta 44 horas mediante la pantalla exterior.

El nuevo plegable de Apple es el iPhone más delgado de la compañía. (Apple)

El iPhone Duo estará disponible en los colores Star White y Night Sky. Las preventas comenzarán el 16 de octubre, mientras que su disponibilidad general está prevista para el 23 de octubre.

PUBLICIDAD

La estrategia de Apple deja así una nueva estructura de precios: los modelos anteriores que permanecen en el catálogo aumentan su costo, mientras que los nuevos iPhone 18 Pro y el iPhone Duo ocupan los niveles superiores de la oferta de la compañía.