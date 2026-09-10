Honduras

Capturan a sujeto acusado de intentar estrangular y lanzar de un muro a su sobrino de 4 años en Tegucigalpa, Honduras

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ejecutó en Tegucigalpa la captura de Denis Josué Carvajal, acusado de homicidio en grado de tentativa y maltrato familiar agravado contra su sobrino de apenas cuatro años

Ilustración en acuarela de unas manos masculinas esposadas con una ciudad de noche y luces policiales de fondo.
Un hombre permanece esposado tras su detención en Tegucigalpa por cargos de tentativa de homicidio y maltrato. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una ola de indignación y conmoción ha sacudido a la sociedad hondureña tras conocerse un atroz hecho de violencia infantil registrado en la capital. Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ejecutaron la captura preventiva de Denis Josué Carvajal, señalado como el presunto responsable de haber agredido brutalmente, intentado estrangular y arrojado desde un muro a su propio sobrino, un menor de apenas cuatro años de edad identificado como David Emanuel Durón Rosales.

El sospechoso enfrenta cargos por la presunta comisión de los delitos de homicidio en grado de tentativa y maltrato familiar agravado. La pronta intervención de los agentes policiales se activó luego de que la desesperada madre de la víctima acudiera a los medios de comunicación para hacer una denuncia pública, visibilizando la gravedad del estado de salud de su pequeño y la falta de respuesta institucional inicial que experimentó al buscar auxilio legal.

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Autoridades del Ministerio Público informan sobre la detención preventiva de un hombre, señalado como el principal sospechoso de haber estrangulado a su sobrino de tan solo 4 años. La captura fue resultado de una acción conjunta entre varias fiscalías y la Dirección Policial de Investigaciones.

De acuerdo con las declaraciones proporcionadas por la madre de la víctima, al medio hondureño HCH el trágico suceso ocurrió en las inmediaciones de la colonia El Hatillo, en Tegucigalpa. El menor se encontraba jugando tranquilamente en las cercanías de su vivienda junto a otros familiares cuando desapareció repentinamente de la vista de sus allegados.

Al percatarse de la ausencia del niño, la familia comenzó a indagar de inmediato. Los pequeños que jugaban con él alertaron que Denis Josué Carvajal, hermano paterno de la madre y, por ende, tío del niño se lo había llevado. Horas más tarde, el pequeño David Emanuel fue localizado en condiciones alarmantes con signos de estrangulamiento en el cuello y severas contusiones en su cuerpo.

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Según el testimonio maternal, el agresor lanzó al pequeño desde un muro de gran altura, un obstáculo sumamente peligroso e inaccesible. Aunque existen sospechas de un posible intento de abuso sexual interrumpido, las autoridades continúan realizando las evaluaciones médico-forenses pertinentes para confirmar o descartar cualquier otra tipificación penal dentro de la investigación en curso.

Actualmente, el pequeño David Emanuel se debate entre la vida y la muerte. El menor permanece ingresado bajo pronóstico reservado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), ubicado en el barrio La Granja de Tegucigalpa. Los informes médicos señalan que el niño requirió asistencia de oxígeno inmediato debido a las severas marcas de asfixia en su cuello y al trauma craneoencefálico sufrido por la caída.

En un desgarrador testimonio, una madre narra entre lágrimas cómo su propio medio hermano atacó brutalmente a su hijo de tan solo cuatro años, dejándolo en estado crítico. El pequeño se encuentra en cuidados intensivos tras ser estrangulado y arrojado desde un muro.

Penas y tiempo en cárcel de ser encontrado culpable según la legislación de Honduras

De acuerdo con el Código Penal vigente en Honduras (Decreto No. 130-2017), si el imputado es hallado culpable por los delitos formulados por el Ministerio Público, enfrentaría una condena sumada que se determina de la siguiente manera:

  • Homicidio en grado de tentativa: El delito de homicidio consumado contempla penas de prisión de entre 15 y 20 años. Al tratarse de un grado de tentativa, la legislación procesal hondureña aplica una reducción de la pena asignada en un tercio o un grado, fijando la condena para este delito en un rango aproximado de 10 a 13 años y 4 meses de prisión.
  • Maltrato familiar agravado: En su modalidad básica, el maltrato familiar conlleva de 1 a 4 años de reclusión. No obstante, al concurrir agravantes específicas —como cometer la agresión contra un menor de edad o causar lesiones graves dentro del entorno familiar— la pena se incrementa hasta en un tercio, situando la condena en un rango estimado de 2 a 5 años de cárcel.

De confirmarse indicios o cargos adicionales derivados de las pericias médico-forenses (como tentativa de abuso sexual), el tiempo en la cárcel se incrementaría conforme a los tipos penales que sume la representación fiscal.

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