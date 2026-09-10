La inesperada reacción de Mario Pergolini cuando Marina Calabró habló de su amor por Rolando Barbano

Marina Calabró se derritió al hablar de Rolando Barbano y aseguró que está loca por él: "Es el hombre más sexy del mundo"

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Marina Calabró no duda en afirmar cada vez que puede su amor por su pareja Rolando Barbano. En esta oportunidad, al aire del programa Otro día perdido, la conductora habló con Mario Pergolini sobre la atracción que siente por el periodista de policiales. “Estoy loca por él”, aseguró sin filtros ante la mirada de los integrantes del programa. El intercambio puso el foco en lo inesperado del vínculo dentro del entorno del programa radial del fallecido Jorge Lanata, en radio Mitre.

Mario Pergolini empujó la conversación desde el inicio. “La pareja menos pensada”, lanzó. “Un equipo de trabajo que durante años se mostró unido, con dinámica de amigos y fuerte vida interna. Porque yo creo que el programa de Lanata fue durante años un espacio de radio muy fuerte y que el equipo era como un grupo de amigos, muy sólido”, explicó. Luego remarcó que el hecho de que hubiera pasado algo dentro de ese núcleo generó sorpresa entre quienes conocían esa trama desde adentro.

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Pergolini puso el tema sobre la mesa y Calabró respondió con elogios y una declaración sin vueltas sobre Barbano

Frente a ese planteo, Marina Calabró eligió el humor. “Qué me estoy perdiendo”, soltó entre risas. La complicidad de la gente en el estudio hizo el resto. Pergolini fue un paso más allá con una chicana directa a Rolando Barbano. “Claro. ¿Y por qué justo con el feo? No, mentira. Le mandamos un saludo”, dijo ente risas, mientras Agustín Aristarán y Evelyn Botto intentaban hacerlo callar. “Un filtro te pido”, le dijeron conteniendo las carcajadas. Sin embargo, la respuesta de Marina llegó sin pausa: “Es hermoso, mi amor”.

El ida y vuelta subió rápido de tono. “No es hermoso”, insistió Pergolini. Calabró retrucó fuerte y segura, con otra frase que empujó todavía más la escena: “Es el más sexy del mundo”. Lejos de correrse, la periodista sostuvo la defensa de su novio con otra definición tajante: “Megasexy, megatalentoso”. Así, una conversación que hasta ese momento se apoyaba en insinuaciones y bromas quedó atravesada por una serie de textuales que dejaron poco margen para la duda del amor y la atracción que Calabró siente por Barbano.

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En uno de los tramos más descontracturados, Pergolini llevó el intercambio a la apariencia física del periodista. “Lo viste, tiene la barba por acá”, describió mostrando con su mano la extensión del vello facial del periodista y después sumó una referencia tecnológica en tono de chiste: “¿Sabés lo que será sin barba?

La periodista Marina Calabró habla sobre su vínculo con Rolando Barbano durante una intervención en un estudio de televisión

En ese contexto, Calabró volvió a apoyar el eje en su propia experiencia. “Hermoso. Sí, además lo he conocido también con menos barba que ahora”, dijo. El detalle no pasó inadvertido, porque reforzó la idea de cercanía y de un conocimiento previo que iba más allá del comentario ocasional.

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El remate llegó al final y ordenó toda la escena. “Pero estoy loca por él”, afirmó Calabró, mientras la reacción del público quedó marcada en la acotación. Acto seguido, Marina cerró con otra línea breve: “Ay, míralos, conmoví”, exclamó la periodista al aire ante las risas de todo el estudio.

"Estoy loca por él”, dijo Marina Calabró en una charla distendida que derivó en una confesión amorosa

La declaración final terminó de darle sentido a toda la escena. Hasta ese momento, el pase avanzaba entre bromas, chicanas y elogios cruzados. Pero cuando Marina Calabró dijo que estaba “loca por él”, dejó de ser apenas un juego al aire. La frase confirmó que entre ella y Rolando Barbano hay una relación amorosa asumida, contada en público y expresada con una intensidad que sorprendió incluso dentro de un estudio. Ya desde el comienzo, la confesión del amor de Marina hacia Barbano quedó expresada en la entrega de los Martín Fierro de 2024, cuando ella ganó una estatuilla a mejor periodista de espectáculos y subió al estrado con un gesto elocuente: le dedicó su premio a él. Sin embargo, minutos después, ocurrió lo mismo con Barbano, tuvo que subir al escenario a buscar su galardón, pero en esa ocasión el periodista evitó referirse a la conductora. En aquellos instantes, se puso el foco en su relación que llevó a que se distanciaran durante algún tiempo.

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