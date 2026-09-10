Teleshow

La inesperada reacción de Mario Pergolini cuando Marina Calabró habló de su amor por Rolando Barbano

La periodista defendió a su pareja al aire de las bromas del conductor. “Estoy muerta por él”, aseguró entre risas

Marina Calabró se derritió al hablar de Rolando Barbano y aseguró que está loca por él: "Es el hombre más sexy del mundo"
Guardar

Marina Calabró no duda en afirmar cada vez que puede su amor por su pareja Rolando Barbano. En esta oportunidad, al aire del programa Otro día perdido, la conductora habló con Mario Pergolini sobre la atracción que siente por el periodista de policiales. “Estoy loca por él”, aseguró sin filtros ante la mirada de los integrantes del programa. El intercambio puso el foco en lo inesperado del vínculo dentro del entorno del programa radial del fallecido Jorge Lanata, en radio Mitre.

Mario Pergolini empujó la conversación desde el inicio. “La pareja menos pensada”, lanzó. “Un equipo de trabajo que durante años se mostró unido, con dinámica de amigos y fuerte vida interna. Porque yo creo que el programa de Lanata fue durante años un espacio de radio muy fuerte y que el equipo era como un grupo de amigos, muy sólido”, explicó. Luego remarcó que el hecho de que hubiera pasado algo dentro de ese núcleo generó sorpresa entre quienes conocían esa trama desde adentro.

PUBLICIDAD

Una mujer rubia vestida de negro sonríe sentada frente a un hombre con traje y corbata en un escritorio
Pergolini puso el tema sobre la mesa y Calabró respondió con elogios y una declaración sin vueltas sobre Barbano

Frente a ese planteo, Marina Calabró eligió el humor. “Qué me estoy perdiendo”, soltó entre risas. La complicidad de la gente en el estudio hizo el resto. Pergolini fue un paso más allá con una chicana directa a Rolando Barbano. “Claro. ¿Y por qué justo con el feo? No, mentira. Le mandamos un saludo”, dijo ente risas, mientras Agustín Aristarán y Evelyn Botto intentaban hacerlo callar. “Un filtro te pido”, le dijeron conteniendo las carcajadas. Sin embargo, la respuesta de Marina llegó sin pausa: “Es hermoso, mi amor”.

El ida y vuelta subió rápido de tono. “No es hermoso”, insistió Pergolini. Calabró retrucó fuerte y segura, con otra frase que empujó todavía más la escena: “Es el más sexy del mundo”. Lejos de correrse, la periodista sostuvo la defensa de su novio con otra definición tajante: “Megasexy, megatalentoso”. Así, una conversación que hasta ese momento se apoyaba en insinuaciones y bromas quedó atravesada por una serie de textuales que dejaron poco margen para la duda del amor y la atracción que Calabró siente por Barbano.

PUBLICIDAD

En uno de los tramos más descontracturados, Pergolini llevó el intercambio a la apariencia física del periodista. “Lo viste, tiene la barba por acá”, describió mostrando con su mano la extensión del vello facial del periodista y después sumó una referencia tecnológica en tono de chiste: “¿Sabés lo que será sin barba?

Marina Calabró realiza un gesto facial mientras luce un collar negro y un vestido oscuro en un estudio de televisión
La periodista Marina Calabró habla sobre su vínculo con Rolando Barbano durante una intervención en un estudio de televisión

En ese contexto, Calabró volvió a apoyar el eje en su propia experiencia. “Hermoso. Sí, además lo he conocido también con menos barba que ahora”, dijo. El detalle no pasó inadvertido, porque reforzó la idea de cercanía y de un conocimiento previo que iba más allá del comentario ocasional.

El remate llegó al final y ordenó toda la escena. “Pero estoy loca por él”, afirmó Calabró, mientras la reacción del público quedó marcada en la acotación. Acto seguido, Marina cerró con otra línea breve: “Ay, míralos, conmoví”, exclamó la periodista al aire ante las risas de todo el estudio.

marina calabró rolando barbano
"Estoy loca por él”, dijo Marina Calabró en una charla distendida que derivó en una confesión amorosa

La declaración final terminó de darle sentido a toda la escena. Hasta ese momento, el pase avanzaba entre bromas, chicanas y elogios cruzados. Pero cuando Marina Calabró dijo que estaba “loca por él”, dejó de ser apenas un juego al aire. La frase confirmó que entre ella y Rolando Barbano hay una relación amorosa asumida, contada en público y expresada con una intensidad que sorprendió incluso dentro de un estudio. Ya desde el comienzo, la confesión del amor de Marina hacia Barbano quedó expresada en la entrega de los Martín Fierro de 2024, cuando ella ganó una estatuilla a mejor periodista de espectáculos y subió al estrado con un gesto elocuente: le dedicó su premio a él. Sin embargo, minutos después, ocurrió lo mismo con Barbano, tuvo que subir al escenario a buscar su galardón, pero en esa ocasión el periodista evitó referirse a la conductora. En aquellos instantes, se puso el foco en su relación que llevó a que se distanciaran durante algún tiempo.

Temas Relacionados

Marina CalabróRolando BarbanoMario PergoliniOtro día perdidoEl Trece

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mery del Cerro contó cómo fue la despedida de soltera de Lali y se refirió a la ausencia de Gimena Accardi

La modelo dio detalles del viaje a Río de Janeiro y habló del grupo reducido que participó del festejo

Mery del Cerro contó cómo fue la despedida de soltera de Lali y se refirió a la ausencia de Gimena Accardi

Yanina Zilli recordó sus romances desconocidos con Luis Miguel, Diego Maradona y Martín Palermo: “Él estuvo perfecto”

La exvedette recién salida de Gran Hermano: Generación Dorada reconstruyó en LAM cómo conoció al cantante mexicano. Su historia con El Diez y con el ídolo de Boca

Yanina Zilli recordó sus romances desconocidos con Luis Miguel, Diego Maradona y Martín Palermo: “Él estuvo perfecto”

Ozuna recibió a L-Gante en la previa de su show en Buenos Aires: “Cuando vengo a la Argentina siempre lo veo a él”

El artista puertorriqueño recibió al referente de la cumbia 420 en el camarín del Movistar Arena y dejó en video una postal cómplice antes de una noche que terminó con el estadio rendido

Ozuna recibió a L-Gante en la previa de su show en Buenos Aires: “Cuando vengo a la Argentina siempre lo veo a él”

Marcela Morelo reveló el origen de “Corazón salvaje”, su gran hit: “La hice en el colectivo 160 de Lanús a Capital”

La cantante participó como jurado de Este es mi sueño, destacó la actuación de Natalia Pastorutti en el programa de su tema y recordó la historia detrás de uno de sus éxitos

Marcela Morelo reveló el origen de “Corazón salvaje”, su gran hit: “La hice en el colectivo 160 de Lanús a Capital”

Catherine Fulop reveló las secuelas que sufre tras años de entrenamientos intensos: “Tengo las rodillas hechas bolsas”

A través de sus redes sociales, la actriz habló de los dolores que arrastra por haberse exigido al límite durante mucho tiempo

Catherine Fulop reveló las secuelas que sufre tras años de entrenamientos intensos: “Tengo las rodillas hechas bolsas”

AMÉRICA

Gobierno dominicano y Amazon Web lanzan 50,000 becas de inteligencia artificial mientras crece el uso empresarial en el país

Gobierno dominicano y Amazon Web lanzan 50,000 becas de inteligencia artificial mientras crece el uso empresarial en el país

Otros dos infantes mueren en Panamá a consecuencia del Virus Sincitial Respiratorio

Escenarios para los salvadoreños con TPS tras el último anuncio de Estado Unidos, según organización

Mahsa Amini ‘in memoriam’

La IA, la robótica y las próximas revoluciones económica, militar y política

MALDITOS NERDS

Nintendo revela Metroid Ravenous, el nuevo metroidvania de MercurySteam

Nintendo revela Metroid Ravenous, el nuevo metroidvania de MercurySteam

‘The Walking Dead: Daryl Dixon’ confirma su temporada final para 2027

‘El profesor Layton y el Nuevo Mundo a vapor’ sale en diciembre para Switch 2, PS5 y PC

Nintendo anuncia ‘Kirby and the World Beyond’ para Nintendo Switch 2

Andrew Garfield interpreta a Sam Altman en el primer avance de ‘Artificial’

DEPORTES

Ancelotti salió al cruce de las críticas de Thiago Silva y publicó su primera lista de Brasil con una profunda renovación

Ancelotti salió al cruce de las críticas de Thiago Silva y publicó su primera lista de Brasil con una profunda renovación

El Como de Nico Paz hace su debut en la Champions League en el cierre de la fecha 1: la agenda completa de la jornada

Thiago Tirante: su primera vez como local en Copa Davis y el balance de la gira sobre cemento

El debut de Maradona y un Superclásico en la final: a 50 años de un torneo apasionante que estuvo a punto de no jugarse

Santa Fe se prepara para recibir a más de 4 mil atletas en los Juegos Suramericanos 2026