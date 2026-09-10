Apple sube el precio del iPhone 17, iPhone 16 y iPhone Air en España: lo aumentos alcanzan los 350 euros

El valor de teléfonos de Apple pasados incrementó tras lanzamiento recientes de la compañía. (Foto: REUTERS/Priyanshu Singh/File Photo)

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Apple elevó en España el precio de los iPhone de generaciones anteriores entre 100 euros y 350 euros tras presentar la familia iPhone 18 en el Apple Event. La mayor subida corresponde a la versión de 1 TB del iPhone Air, que pasó de 1.719 euros a 2.069 euros. El resto de los aumentos parte de 100 euros y alcanza a los iPhone 16 y iPhone 17.

Según la página oficial de venta de la compañía en España, el iPhone 16 ahora cuesta 1.009 euros, frente a los 859 euros anteriores al evento de presentación. El incremento en ese modelo fue de 150 euros.

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De cuánto es el aumento de cada generación anterior de iPhone de Apple

La serie iPhone 17 registró un aumento de 150 euros en todas sus variantes disponibles. El iPhone 17 de 256 GB pasó de 959 euros a 1.109 euros, mientras que la versión de 512 GB subió de 1.209 euros a 1.359 euros.

La serie iPhone 17 aumentó 150 euros en todas sus versiones, incluido el iPhone 17E en sus capacidades de 256 y 512 GB. (Foto: Apple)

Asimismo, el iPhone 17E fue ajustado al alza. La versión de 256 GB pasó de 709 euros a 859 euros y la de 512 GB aumentó de 959 euros a 1.109 euros. En el caso del iPhone Air, las versiones de 256 y 512 GB subieron 100 euros. La primera pasó de 1.219 euros a 1.319 euros y la segunda de 1.469 euros a 1.569 euros.

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La empresa anunció estos cambios al mismo tiempo que presentó su nueva serie iPhone 18, integrada por los modelos 18 Pro y 18 Pro Max, sumado a su entrada en el segmento de teléfonos plegables con el nuevo iPhone Duo y de sus relojes Apple Watch 12 y Watch Ultra 4.

El iPhone Air de 1 TB pasó de 1.719 a 2.069 euros y encabezó la mayor suba de precios de Apple en España. (Foto: REUTERS/Manuel Orbegozo)

Qué es todo lo que se debe saber del iPhone Duo, el primer plegable de Apple

El nuevo iPhone Duo tiene un precio de 1.999 dólares y estará disponible desde el 23 de octubre de 2026. Apple lo presentó como su primer teléfono plegable y lo describió como un punto de inflexión dentro de la evolución del iPhone.

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El dispositivo tiene un formato tipo pasaporte y se ofrecerá en blanco y negro. Su pantalla interior mide 7,6 pulgadas, la más grande incorporada hasta ahora en un iPhone, y la exterior alcanza las 5,4 pulgadas. Cerrado, el dispositivo puede usarse con una mano. Abierto, ofrece una superficie mayor orientada a tareas de productividad.

El iPhone Duo es el primer teléfono plegable de Apple, cuesta 1.999 dólares y estará disponible desde el 23 de octubre de 2026. (Foto: REUTERS/Carlos Barria)

Las cámaras frontales están ubicadas en la parte superior derecha y buscan integrarse de forma casi imperceptible en el diseño. Apple ocultó la cámara interna detrás de la pantalla para aprovechar toda la superficie del panel.

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El teléfono incorpora dos cámaras traseras, bordes de titanio, botones configurables y un mecanismo pensado para que el pliegue central no sea visible.

El iPhone Duo incorpora una pantalla interior de 7,6 pulgadas, una exterior de 5,4 pulgadas y un diseño pensado para productividad y uso con una mano. (Foto: REUTERS/Carlos Barría)

Cómo iOS 27 adapta la interfaz a cada posición del teléfono

La experiencia del dispositivo depende de una versión adaptada de iOS 27, con un dock vertical situado sobre el borde derecho tanto en la pantalla exterior como en la interior. Cuando el teléfono está abierto, permite ejecutar dos aplicaciones una junto a la otra.

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La posición semiplegada habilita otros modos de uso, entre ellos una versión ampliada de StandBy. La batería ofrece una autonomía de hasta 24 horas con la pantalla plegada.

El sistema de carga rápida permite recuperar el 50% de la batería en 20 minutos. El director ejecutivo de Apple, John Ternus, definió al iPhone Duo como el cambio más revolucionario de la línea desde el modelo original y atribuyó esa caracterización a la integración entre el nuevo diseño plegable y el software, con funciones que se ajustan a las distintas posiciones de la pantalla y amplían los usos del dispositivo.

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