Costa Rica

La fuerza laboral agropecuaria en Costa Rica se redujo un 21.9% entre 2021 y 2025

El sector registró una baja de la población ocupada, mientras la participación de los jóvenes continuó en descenso, según el Boletín Estadístico Agropecuario del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

La fuerza laboral agropecuaria de Costa Rica cayó de 270,533 personas en 2021 a 211,167 en 2025, según el Ministerio de Agricultura y Ganadería. (Foto: Diario CONFIDENCIAL 30)
La fuerza laboral agropecuaria de Costa Rica cayó de 270,533 personas en 2021 a 211,167 en 2025, según el Ministerio de Agricultura y Ganadería. (Foto: Diario CONFIDENCIAL 30)
Guardar

La cantidad de personas que integraban la fuerza laboral agropecuaria de Costa Rica pasó de 270,533 en 2021 a 211,167 en 2025, una reducción de 21.9%. La población ocupada en agricultura también descendió de 238,227 a 199,248 trabajadores, lo que supuso una baja de 16.4% en el período analizado.

El Boletín Estadístico Agropecuario del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), citado por El Observador, incluyó la menor participación de jóvenes entre los aspectos vinculados con el relevo generacional y la continuidad de la producción primaria.

PUBLICIDAD

El sector agropecuario costarricense reunió menos personas tanto en la fuerza de trabajo como en la población ocupada entre 2021 y 2025. Durante esos cuatro años, la tasa de desempleo de la actividad disminuyó y el empleo formal aumentó su participación, de acuerdo con los indicadores difundidos por el MAG.

El desempleo bajó mientras el empleo formal aumentó su participación

La tasa de desempleo dentro del sector agropecuario pasó de 11.9% en 2021 a 5.6% en 2025. El boletín también consignó un aumento de la proporción de empleo formal, que subió de 41.6% a 51.1%.

Los datos reflejan cambios simultáneos en el mercado laboral del agro: disminuyó el número total de personas vinculadas a la actividad, mientras se redujo la desocupación y creció la formalidad. El informe no atribuyó esos movimientos a una causa única.

PUBLICIDAD

La población ocupada en agricultura descendió de 238,227 a 199,248 trabajadores entre 2021 y 2025 en Costa Rica. Fotografía de archivo. EFE/Rehan Khan
La población ocupada en agricultura descendió de 238,227 a 199,248 trabajadores entre 2021 y 2025 en Costa Rica. Fotografía de archivo. EFE/Rehan Khan

El Ministerio puso el foco en la participación de la población joven como uno de los desafíos del sector. Según la cartera, la permanencia de ese grupo en las actividades agropecuarias resulta necesaria para favorecer el reemplazo entre generaciones y sostener la producción primaria.

La presencia de jóvenes cayó y las mujeres aumentaron su participación

Las personas de entre 15 y 34 años redujeron su participación dentro de la población ocupada en actividades agropecuarias. Ese indicador pasó de 33.6% en 2021 a 31.5% en 2025, según el reporte citado por El Observador.

En términos absolutos, el número de jóvenes ocupados en el sector disminuyó de 80,079 a 62,681 personas. El MAG identificó esa reducción como un elemento relacionado con la necesidad de asegurar el relevo generacional.

La composición por sexo mantuvo un predominio masculino durante todo el período. La participación femenina, de todos modos, mostró un aumento leve: pasó de 12.3% en 2021 a 13.6% en 2025.

El boletín también relevó diferencias en los ingresos mensuales promedio. Las mujeres percibieron ¢324,083, equivalentes de forma aproximada a USD 724, mientras los hombres recibieron ¢382,214, unos USD 853, según el tipo de cambio de referencia utilizado para la conversión.

Frutas y verduras
La tasa de desempleo del sector agropecuario bajó de 11.9% a 5.6% en el período analizado por el MAG. (Foto: Shutterstock)

De ese modo, el ingreso promedio de las trabajadoras equivalió al 84.8% del registrado entre los hombres. El informe incorporó ese dato dentro de la descripción de las condiciones laborales del sector.

El empleo rural predominó y la pobreza siguió por encima de las zonas urbanas

En 2025, el 72% de los trabajadores agropecuarios residía en territorios rurales. El 28% restante vivía en áreas urbanas.

El MAG indicó que las actividades agropecuarias se desarrollan mayoritariamente en el ámbito rural, aunque también existe una proporción de trabajadores vinculados al sector que habita en ciudades. Esa distribución territorial fue utilizada como referencia para observar el contexto social del agro.

El boletín aclaró que no dispone de indicadores de pobreza, pobreza extrema ni coeficiente de Gini específicos para las actividades agropecuarias. Por esa razón, utilizó la información correspondiente a las regiones rurales como una aproximación al entorno socioeconómico en el que opera buena parte del sector.

La pobreza disminuyó entre 2021 y 2025 tanto en áreas rurales como urbanas. En los territorios rurales, la incidencia pasó de 26.3% a 19.3% durante el período estudiado.

Canasta básica El Salvador, Centroamérica, Frutas y verduras, economía salvadoreña
La participación de jóvenes de 15 a 34 años en las actividades agropecuarias se redujo de 33.6% a 31.5%, un dato clave para el relevo generacional. (Foto: Marvin RECINOS / AFP)

El Ministerio de Agricultura y Ganadería indicó que, pese a esa baja, el rezago socioeconómico rural continuaba siendo mayor que en los entornos urbanos. La pobreza extrema rural también se redujo en 2.8 puntos porcentuales, aunque su incidencia siguió por encima de la observada en las ciudades.

El coeficiente de Gini mostró una tendencia descendente a escala nacional. “Aunque la desigualdad continúa presente, la reducción observada evidencia una distribución del ingreso relativamente más equitativa en los últimos años”, señaló el boletín citado por la publicación.

Temas Relacionados

Costa RicaAgriculturaEmpleo formalDesempleo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Laura Fernández descarta intervenir el dólar ante preocupación de exportadores: “No voy a manosear artificialmente el tipo de cambio”

La mandataria defendió la autonomía del Banco Central de Costa Rica y rechazó modificar el valor de la divisa para favorecer a determinados sectores productivos, al tiempo que puso sobre la mesa el beneficio que un dólar más barato representa para las familias endeudadas en esa moneda.

Laura Fernández descarta intervenir el dólar ante preocupación de exportadores: “No voy a manosear artificialmente el tipo de cambio”

Costa Rica rotará policías entre provincias ante temor de infiltración del crimen organizado

Laura Fernández ordenó instaurar un sistema de movilidad territorial para agentes de distintos cuerpos policiales, mientras Seguridad informó que cerca de 200 funcionarios están bajo investigaciones preliminares.

Costa Rica rotará policías entre provincias ante temor de infiltración del crimen organizado

Ataques del Gobierno al Poder Judicial generan malestar y valoración negativa de Laura Fernández sube al 25%, según encuesta del CIEP

La presidenta mantiene un 64% de opiniones positivas, pero el estudio de la UCR revela que los cuestionamientos al sistema de justicia encabezan las acciones gubernamentales que más incomodan a la ciudadanía.

Ataques del Gobierno al Poder Judicial generan malestar y valoración negativa de Laura Fernández sube al 25%, según encuesta del CIEP

Entre amenazas con cuchillo: Señalan “trato de favor por su cargo” a juez acusado de violencia domestica en Costa Rica

Entre amenazas con un cuchillo de cocina, agresiones físicas y audios de auxilio, el caso de violencia doméstica que salpica al Poder Judicial de Costa Rica suma duras críticas de impunidad

Entre amenazas con cuchillo: Señalan “trato de favor por su cargo” a juez acusado de violencia domestica en Costa Rica

Fiscalía de Costa Rica investiga a juez por presunta asesoría a la estructura de alias "Diablo"

El Ministerio Público sostiene que el funcionario revisó documentos del caso “Colorado” sin competencia para ello y trasladó datos sobre diligencias del Organismo de Investigación Judicial a personas vinculadas con la organización criminal

Fiscalía de Costa Rica investiga a juez por presunta asesoría a la estructura de alias "Diablo"

TECNO

Apple aumenta el precio del iPhone 17, iPhone 17e y iPhone Air: estos son sus nuevos costos

Apple aumenta el precio del iPhone 17, iPhone 17e y iPhone Air: estos son sus nuevos costos

Apple sube el precio del iPhone 17, iPhone 16 y iPhone Air en España: lo aumentos alcanzan los 350 euros

Un naufragio, tres días y recursos limitados: el juego gratuito de supervivencia disponible en Steam

Apple Reference Image: la función del iPhone 18 Pro contra las fotos con IA

Las células de tu cuerpo ‘hablan’ entre sí y una IA logró traducir su idioma

ENTRETENIMIENTO

Billy Joel habla por primera vez de su cirugía cerebral tras el diagnóstico de hidrocefalia y cómo la música deterioró su salud

Billy Joel habla por primera vez de su cirugía cerebral tras el diagnóstico de hidrocefalia y cómo la música deterioró su salud

Sharon Stone confesó que lleva “bastante tiempo” de abstinencia sexual: “Quiero estar con alguien que realmente me importe”

Detienen a un hombre de 25 años cerca de la residencia de Kris Jenner: esto se sabe del caso que investiga la policía

Chris Rock y un pedido que ya emociona a los fans: “Necesito otra Madagascar, ¡ya es hora!”

Más profundidad en las historias y matices solo vistos en los libros, la promesa del productor de la serie de Harry Potter

MUNDO

El barril de petróleo WTI superó los 100 dólares tras la escalada en Medio Oriente

El barril de petróleo WTI superó los 100 dólares tras la escalada en Medio Oriente

200 kilómetros de largo, 4,5 metros de altura, cámaras y sensores: así es la valla metálica que ha construido Finlandia en su frontera con Rusia para evitar amenazas híbridas

Un inversor con más de 500.000 cartas de Pokemón explicó por qué cree que podrían ser la moneda de cambio tras un apocalipsis

Argelia rompió relaciones diplomáticas con Emiratos Árabes Unidos y dio 48 horas al embajador emiratí para acatar la decisión

La inteligencia de Corea del Sur aseguró que la sucesora de Kim Jong-un tendría un hermano menor