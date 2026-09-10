Sociedad

El niño de 11 años que empezó a cortar el pelo por hobby y ya sueña con tener su propia barbería

Jano Gasparoli empezó a practicar barbería desde pequeño después de mirar videos de cortes. En pocos meses, aprendió a hacer degradés, compró sus propias herramientas y comenzó a cobrar $5.000 por corte

Jano Gasparoli empezó a cortar el pelo a los 11 años después de ver videos de barbería y practica desde hace entre cuatro y seis meses
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Jano Gasparoli comenzó a cortar el pelo a los 11 años después de ver videos sobre barbería. En una entrevista con Infobae Al Amanecer, contó que practica desde hace entre cuatro y seis meses, cobra cinco mil pesos por corte y ya reúne máquinas, peines y otros elementos para atender a hombres.

El joven barbero explicó que sus primeros cortes no tuvieron el resultado que esperaba. “Practiqué con mi papá y después con mi mejor amigo. Iba quedando mal”, relató Gasparoli. Luego dedicó tiempo a los degradés y afirmó que esa práctica le permitió mejorar.

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Gasparoli indicó que no mantiene el mismo precio para todos sus conocidos. “Un corte de pelo vale cinco mil pesos. Yo lo cobro cinco mil pesos, pero hay amigos que me pagan menos”, dijo jocoso durante la entrevista.

Cómo empezó con los cortes de pelo

Gasparoli relató que su interés por la barbería nació frente a videos de cortes. “Yo miraba videos y quise empezar y así empecé”, explicó. No identificó un hecho puntual que hubiera definido su decisión de comenzar.

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El joven dijo que observaba trabajos de peluquería y prestaba atención a los degradés. “Veía cómo cortan el pelo, los degradé de todo y me encantaba”, señaló. A partir de esa afición, decidió probar sus propias herramientas.

El joven barbero contó que sus primeros cortes con su padre y su mejor amigo no salieron como esperaba, pero mejoró su técnica con práctica (captura de video)
El joven barbero contó que sus primeros cortes con su padre y su mejor amigo no salieron como esperaba, pero mejoró su técnica con práctica (captura de video)

Su padre fue una de las primeras personas a las que les cortó el pelo. Gasparoli también practicó con su mejor amigo, aunque reconoció que necesitaba mejorar su técnica antes de ofrecer un resultado más parejo.

El adolescente describió el degradé como un corte que combina distintas medidas de máquina. Explicó que primero se puede usar la cero, que no deja pelo, y después las medidas uno y dos.

Tenés que pasar la uno, la dos, así para que vaya quedando distintos tonos”, detalló. El joven afirmó que esa técnica empezó a salirle mejor después de repetirla varias veces.

El precio de los cortes y la compra de herramientas

Jano Gasparoli dijo que eligió cobrar para obtener dinero y comprar materiales. “Yo no cobraba, pero para empezar a cobrar y ganar un poco”, expresó. Según contó, parte de esos ingresos se destinan a sumar artículos de barbería.

El joven afirmó que ya compró varias máquinas para cortar el pelo. Una de ellas llegó como regalo de su peluquero, mientras que otra le permite realizar cortes más al ras.

“También una máquina me la regaló mi peluquero”, contó Gasparoli. Más tarde, explicó que adquirió una máquina que “no te deja pelos”, además de una capa y un peine para retirar cabellos del cuello.

El niño dijo que antes no tenía capa para cubrir a sus clientes durante los cortes. “Le cortaba el pelo y quedaban todos los pelos”, recordó. La compra de ese elemento cambió la forma en que prepara cada trabajo.

Gasparoli aprendió a hacer degradés al repetir una técnica que combina distintas medidas de máquina, desde la cero hasta la uno y la dos
Gasparoli aprendió a hacer degradés al repetir una técnica que combina distintas medidas de máquina, desde la cero hasta la uno y la dos

Gasparoli guarda sus artículos en un espacio de su habitación, junto a objetos vinculados con el fútbol. Allí conserva tres máquinas, además de peines y otros instrumentos que usa para sus cortes.

Los estilos que practica y sus planes para una barbería

Jano Gasparoli indicó que, por el momento, corta el pelo solo a hombres. Cuando le consultaron por su especialidad, eligió el mullet y los trabajos sobre las patillas.

“El mullet, el que corta solo la patilla”, respondió. Explicó que lo considera “el más fácil”, aunque también mostró interés por mejorar los degradés y ampliar el uso de sus máquinas.

El joven también habló sobre los cortes que haría a futbolistas. Mencionó a Leandro Paredes y dijo que le propondría un taper fade, un estilo que incluye un recorte de patillas y cabello en la parte posterior.

Paredes tiene un mullet, pero le haría un taper fade”, afirmó Gasparoli. En cambio, consideró que Lionel Messi no necesita un cambio de estilo y respondió: “Messi está bien”.

El fútbol ocupa otro lugar entre sus intereses. Gasparoli contó que jugaba en la misma posición y usaba el mismo número que su peluquero, quien también había jugado en inferiores de Excursionistas.

Tras conversar sobre fútbol y barbería, ese peluquero le entregó una máquina. Gasparoli dijo que no recuerda su nombre, aunque valoró el gesto y confirmó que ese regalo se sumó a sus herramientas.

El joven aún no corta el pelo de mujeres. Dijo que necesitaría practicar con su madre antes de intentarlo. Tampoco comenzó a trabajar sobre barbas, aunque le propuso a su padre usarlo como modelo.

Para sus próximos pedidos, Gasparoli combina los objetos de fútbol con artículos de peluquería. “Una pelota”, respondió cuando le preguntaron qué elegiría primero. Después agregó: “Máquina de cortar el pelo”.

El niño señaló que busca otra máquina para mejorar los degradés. “La que tengo no es la mejor, pero es buena para comprarme otra”, explicó sobre su próximo objetivo de compra.

Jano Gasparoli también imagina un proyecto propio fuera de los cortes que realiza entre familiares, amigos y compañeros. Consultado sobre la posibilidad de tener una peluquería, respondió que sí. “Me imagino. Tener una peluquería estaría bueno”, dijo el joven barbero.

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