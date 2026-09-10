Economía

El presidente de Adimra, Elio del Re, habló de la crisis de la metalurgia y dijo que se perdieron 20.000 empleos en dos años

El empresario describió un escenario complejo, marcado por el avance de las importaciones y la caída de la demanda

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El presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), Elio Del Re, aseguró que el sector combina una señal de leve rebote mensual con un deterioro de fondo que ya dejó al sector trabajando al nivel de la salida de la pandemia y generó la pérdida de 20.000 empleos.

En diálogo con Infobae en Vivo, el empresario precisó que la actividad cayó 4,2% interanual en agosto y mostró un crecimiento de 0,1% respecto al mes previo. Mientras tanto, el uso de la capacidad instalada se ubica en 39,2%, una marca que ilustra la preocupación del rubro.

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En esa misma radiografía, Del Re agregó un dato que desplaza la discusión desde las fábricas hacia el empleo: en los últimos 24 meses la metalurgia perdió 20.000 puestos de trabajo. “Es un número preocupante”, consideró y remarcó que se trata de una rama que representa el 18% del PBI industrial argentino.

El sector no enfrenta un único problema. Atribuyó la caída a una combinación de mayores importaciones y menor demanda, principalmente por la retracción de la construcción, freno de la obra pública y pérdida de dinamismo en la provisión de máquinas y equipos para otras actividades industriales.

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El presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), Elio Del Re
El presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), Elio Del Re

El presidente de Adimra dijo que durante el año pasado hubo meses en los que las importaciones de productos metalúrgicos aumentaron casi 80%. Este año, aclaró, esa cifra bajó, aunque la consideró todavía alarmante.

Su diagnóstico, de todos modos, no quedó limitado al avance de los bienes importados. “Nos damos cuenta que se venden menos productos importados y se venden menos productos nacionales”, afirmó, al describir un mercado deprimido en el que tampoco tracciona la demanda interna.

Del Re planteó que la consecuencia del cuadro actual no se mide solo en producción, sino en el debilitamiento de las cadenas de valor. Su advertencia fue que, si no se adoptan medidas para equiparar condiciones frente a importaciones subsidiadas y para integrar a la industria local a sectores como petróleo, gas y minería, la trayectoria actual puede prolongarse hasta 2027.

Del Re intentó además diferenciar el comportamiento de la metalurgia frente a otras crisis. Señaló que el 98% del sector está compuesto por pymes de capital nacional y arraigo federal, y que esa estructura vuelve más lentos los despidos y los cierres porque las empresas invierten en capacitación.

“El trabajador dentro de la industria necesita mucha capacitación y entrenamiento. Se invirtió mucho en él. Por eso, nosotros no somos rápidos a la hora de despedir: nos cuesta tomar esa decisión porque volver a formar el personal y reconstruir ese equipo es costoso. Implica tiempo y dinero”, explicó.

Elio Del Re: "Nosotros no somos rápidos a la hora de despedir"
Elio Del Re: "Nosotros no somos rápidos a la hora de despedir"

“Por otro lado, en el interior, en esos pueblos donde la industria metalúrgica es parte de la vida de la comunidad, el dueño de la fábrica y el trabajador muchas veces se encuentran en el almacén”, añadió.

“Cuando cerramos se termina todo: nuestro proyecto de vida, porque no tenemos otra cosa. Por eso, cerrar es siempre la última alternativa. Antes de llegar a ese punto, vamos a hacer 200.000 cosas. Por eso existen los cierres, pero no son necesariamente dramáticos. El gran problema es la disminución de los entramados productivos. Hoy tendríamos que estar trabajando en la construcción y fortalecimiento de las cadenas industriales”, sostuvo Del Re.

Como propuesta, Del Re puso el foco en los sectores que definió como tractores. Señaló que el 70% de las compras industriales del petróleo y gas son metalúrgicas y que en minería esa participación alcanza el 50%.

Con esos datos, defendió una estrategia de integración entre recursos naturales e industria nacional. “Si nosotros podemos combinar políticas para que esos sectores tractores se lleven todos los vagones de las pymes atrás, sería fabuloso”, dijo.

Para el dirigente, la Argentina atraviesa un punto de inflexión por el peso creciente de sus recursos naturales, pero el desafío no es solo extraer más sino que industrializar a la minería y el sector energético.

Críticas al escaso derrame del RIGI

Cuando le preguntaron qué le propondría al Gobierno, Del Re respondió con una fórmula breve: “Tratamientos similares”. Luego apuntó al régimen de grandes inversiones y sostuvo que, aunque el RIGI contempla un 20% de compra nacional, ese piso termina concentrado en la obra civil y no produce, a su juicio, traccionamiento industrial.

El segundo eje de su reclamo se centró en la competencia externa. Mencionó a China como ejemplo de países que subsidian exportaciones, materias primas y energía, y sostuvo que así resulta imposible competir en igualdad de condiciones.

“No estamos pidiendo que nos den subsidios, estamos pidiendo equilibrio con los productos que vienen de afuera”, afirmó y aclaró que ello no implica cerrar las importaciones.

Mencionó herramientas de la Organización Mundial del Comercio como el antidumping y los valores criterio. “No es que lo tiene que usar la Argentina, el mundo los está usando”, sostuvo.

En su valoración del rumbo económico, Del Re evitó una impugnación total del modelo. Dijo que el ordenamiento de la macroeconomía y de las cuentas públicas “está bien” porque aporta previsibilidad.

Aun así, sostuvo que ese camino sigue incompleto. Mencionó entre los problemas pendientes el nivel de las tasas de interés y planteó que la estabilización no alcanza si no incorpora a la industria. “Ahora, el orden nos tiene que servir para incluir a todos”, afirmó.

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