Economía

Así es la primera pickup compacta nacional: diseño, cuándo empezará a venderse y el novedoso sistema híbrido que tendrá

La Renault Niagara será producida en Argentina aunque tendrá un fuerte perfil exportador

Camioneta verde oscuro sobre un escenario iluminado frente a pantallas rojas y un letrero luminoso con el texto Niagara
La pickup Renault Niagara llegará a las calles en noviembre. Es el lanzamiento más relevante de la industria automotriz argentina.
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Finalmente llegó el día y Renault Argentina mostró el diseño completo de su pickup de media tonelada de fabricación nacional, llamada Renault Niagara.

Se trata del proyecto industrial más relevante del año para la industria automotriz nacional y de uno de los más importantes de los últimos tiempos entre todas las marcas, por la condición de tratarse de un vehículo desarrollado íntegramente entre Argentina y Brasil, que tendrá en la fábrica cordobesa de Santa Isabel su único centro de producción.

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Niagara es una camioneta compacta con arquitectura monocasco. No tiene chasis de largueros como las pickups medianas del mercado y será la única de su tipo de producción nacional, ya que casi todos sus competidores provienen de Brasil o México. Junto a Kangoo, este vehículo completará el esquema de producción de la histórica fábrica de Renault en Argentina, que desde 2023 inició su transformación hacia un hub de vehículos utilitarios livianos (LCV) con fuerte perfil exportador. Los tres principales mercados de Niagara son Brasil, Argentina y Colombia, aunque también se exportará a otros destinos de la región.

Aunque el detalle de las configuraciones se dará en noviembre, cuando el vehículo salga a la venta y se conozcan los precios, por ahora se sabe que Niagara tendrá versiones de tracción simple y 4x4, con caja manual y automática, y motorizaciones de combustión interna en una primera etapa, para luego sumar versiones híbridas de las que aún no se brindaron mayores detalles.

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Camioneta verde oliva con la caja de carga abierta, tracción cuatro por cuatro y detalles negros sobre un fondo oscuro
La Renault Niagara tiene una capacidad de carga de 654 kg. (Renault Argentina)

Aunque el detalle de las configuraciones se dará en noviembre, cuando el vehículo salga a la venta y se conozcan los precios, por ahora se sabe que Niagara tendrá versiones de tracción simple y 4x4, con caja manual y automática, y motorizaciones de combustión interna en una primera etapa, para luego sumar versiones híbridas de las que aún no se brindaron mayores detalles.

Un sistema innovador de hibridación

Dos años atrás, en una entrevista exclusiva con Infobae durante el Salón de París 2024, Bruno Vanel, vicepresidente de la marca Renault y responsable de Expansión en Mercados Internacionales dentro de Renault Group, dijo que será “una unidad de potencia muy innovadora, que tendrá un motor delantero Mild Hybrid y un motor trasero únicamente eléctrico, lo que nos permitirá tener propuestas full hybrid de distintos mundos”.

En la presentación de este miércoles, la única mención al sistema híbrido del vehículo fue que no será un sistema de hibridación suave y que será innovador, algo que parece coincidir con aquella declaración del ejecutivo francés realizada dos años atrás.

La nueva gama Renault

Tras los lanzamientos de Kardian en 2023 y Boreal en 2025, Niagara continúa la renovación de la gama de productos de Renault fuera de Europa en el mercado latinoamericano. Es también el primer vehículo del programa FutuReady lanzado por Francois Provost, nuevo CEO de Renault Group desde julio de 2025, que da continuidad a la Renaulution creada por Luca de Meo, aunque con un foco especialmente puesto en la expansión fuera de Europa.

Basada en la plataforma RGMP adaptada a pickups, esta camioneta fue diseñada en conjunto con el C-SUV Boreal, con el que comparte todo el frontal y el interior, transmitiendo un mismo mensaje visual con el más reciente lanzamiento de la marca en América Latina. De hecho, en materia de equipamiento, esta pickup tiene soluciones en espejo con Boreal, como su pantalla doble de 10,2 y 10,1 pulgadas y el sistema OpenR Link con Google integrado.

El interior de un vehículo con volante con el logo de Renault, pantallas digitales encendidas y luces ambientales en el tablero
El interior es idéntico al del SUV Renault Boreal lanzado a comienzos de año.

Pero esa no es la única solución de conectividad, ya que el vehículo está equipado con Google Gemini, un asistente conversacional impulsado por IA, más evolucionado que Google Assistant, mediante el cual se reemplazan las conocidas frases fijas para órdenes de voz por la posibilidad de mantener conversaciones naturales y realizar tareas más complejas. Tanto el conductor como los pasajeros también pueden pausar una conversación o cambiar de idioma sin problemas en cualquier momento. En total, tiene 26 Asistencias Electrónicas a la conducción (ADAS).

Una pickup integrada

A nivel de diseño, se logró una transición armoniosa para transformar una silueta SUV en pickup, ya que se consiguió una buena integración de la caja de carga con el habitáculo como un conjunto, algo que en este tipo de vehículos utilitarios suele percibirse como dos piezas separadas.

De hecho, parte de esa integración se aprecia en que las manijas exteriores de las puertas traseras están integradas en el pilar C, que a su vez no es recto sino oblicuo, al unir el borde trasero del techo de la cabina con los laterales de la caja de carga.

Como cualidades adicionales pensadas para un mayor confort interior, el asiento del conductor tiene regulación eléctrica y el trasero se reclina 25° para mejorar el espacio para la cabeza y la comodidad de los pasajeros de las plazas posteriores en viajes largos.

Camioneta de color verde claro de la marca Renault con el nombre Niagara en la placa frontal y fondo oscuro
Inicialmente solo habrá una motorización de combustión interna de 1.3 litros turbo. En una segunda etapa llegará la Niagara Híbrida.(Renault Argentina)

Además, detrás de la segunda fila de asientos hay un compartimento de almacenamiento oculto, de 36 litros de capacidad, al que se accede al rebatir el respaldo desde el interior de la cabina.

En materia de seguridad, entre sus asistencias electrónicas a la conducción se destaca el control de crucero adaptativo con Stop & Go, que permite mantener una distancia segura con el vehículo que circula adelante hasta que este se detiene por completo.

Mecánica y destreza

Mecánicamente, en una primera etapa Niagara tendrá únicamente motorización convencional, con el conocido impulsor 1.3 turbo de inyección directa (GDi), compatible con nafta y Flex Fuel, de modo de poder funcionar con los combustibles de Argentina y Brasil. Los valores de potencia y par son de 156 CV para la versión naftera y 160 CV para la Flex Fuel, con un torque máximo de 270 Nm. Ese motor está asociado a una caja manual de seis velocidades o a una automática de seis marchas y doble embrague húmedo, con selector electrónico e-shifter.

Vista lateral de una camioneta tipo pickup de color verde claro estacionada en un estudio con luces de iluminación y cortinas oscuras
La integración de la cabina con la caja es armoniosa y se diferencia de la mayoría de las pickups del segmento.

Para su desempeño on-road y off-road, el vehículo tiene seis modos de conducción: Eco, Comfort, Sport, Smart, Mud-Sand y Off-Road. En ambos tipos de transmisión, la capacidad de remolque alcanza los 710 kg.

Renault Niagara mide 4,94 metros de largo —4,91 metros para la versión 4x2— y 1,72 metros de alto. El despeje del suelo es de 233 mm en la 4x4 y de 223,9 mm en la 4x2. Los ángulos de aproximación y salida son de 22,1° y 22,3°, respectivamente, y tiene llantas de 17 o 18 pulgadas, según la versión.

La caja de carga de Niagara tiene una capacidad de 938 litros y una carga máxima de 654 kg, con cobertor rígido, deslizante y enrollable. En su interior ofrece un recubrimiento especial para proteger la superficie de carga, ocho ganchos de amarre en los laterales y un enchufe de 12 V, fácilmente accesible, para la conexión rápida de herramientas eléctricas o accesorios.

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