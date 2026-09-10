Ancelotti salió al cruce de las críticas de Thiago Silva y publicó su primera lista de Brasil con una profunda renovación

Carlo Ancelotti apuesta por una importante renovación en Brasil

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Brasil inició una renovación profunda de su plantel después de la eliminación en los octavos de final del Mundial 2026, con apenas nueve futbolistas que repiten en la primera convocatoria anunciada por Carlo Ancelotti tras el torneo disputado en Estados Unidos, México y Canadá.

La nómina para la fecha FIFA de septiembre y octubre representa un nuevo paso en el proceso que el entrenador italiano puso en marcha después de la caída ante Noruega. Entre los convocados, Raphinha y Vinícius Júnior conservaron su lugar junto con otros siete integrantes del grupo mundialista, mientras que nueve jugadores recibieron por primera vez el llamado a la selección brasileña.

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El capitán Marquinhos, del Paris Saint-Germain, también continúa dentro del plantel. La lista de sobrevivientes de la convocatoria anterior se completa con Douglas Santos, del Zenit; Gabriel Magalhães y Bruno Guimarães, ambos del Arsenal; Danilo Santos, de Botafogo; Endrick, del Real Madrid, y Rayan, de Bournemouth.

El seleccionador justificó la continuidad de los nueve futbolistas como parte de una transición que apunta al próximo Mundial. El ex entrenador de Real Madrid sostuvo que ese grupo tendrá una función central para acompañar la incorporación de nuevos nombres.

“Elegí estos jugadores para ayudar a este cambio de dirección. Son cruciales para el futuro. Confiamos en su compromiso con la calidad, la seriedad y el profesionalismo, y van a ayudar a los jóvenes a mejorar, lo cual no significa que otros jugadores no estén involucrados más adelante”, afirmó Ancelotti.

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La convocatoria deja afuera a jugadores que fueron titulares habituales durante el Mundial 2026. Entre ellos figuran el arquero Alisson, el defensor Danilo, el mediocampista Casemiro, Lucas Paquetá y Matheus Cunha. La ausencia de esos nombres confirma que la revisión no quedó limitada a variantes puntuales, sino que alcanzó a una parte relevante de la estructura que había disputado el torneo. Tampoco se incluyó a Neymar, quien anunció su retiro de la Verdeamarela tras la Copa del Mundo.

A la vez, la nómina incluye regresos de futbolistas que habían tenido presencia en convocatorias previas, pero que no integraron la campaña mundialista. Estevao y João Pedro, ambos de Chelsea, volvieron a ser citados, al igual que Wesley, que estaba en la lista original para el Mundial, pero se perdió la cita máxima producto de una lesión.

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El aspecto más visible de la renovación aparece en el grupo de debutantes. Nueve jugadores fueron llamados por primera vez a la selección de Brasil, entre ellos dos arqueros, cinco defensores y dos mediocampistas.

Los guardametas Pedro Morisco y Otávio integran la nómina por primera vez. En defensa, las novedades son Arthur Dias, Jair Cunha, Mateuzinho, Mauro Júnior y Vitor Reis. El mediocampo suma a Breno Bidon y Gabriel Bontempo.

El entrenador explicó que los amistosos tendrán un valor de diagnóstico para definir la proyección de cada integrante. “Priorizamos futbolistas más jóvenes para estos amistosos para recabar información más precisa sobre todos. Es posible que, para cuando lleguemos a jugar estos torneos, los jugadores de esta convocatoria estén en la lista final”, argumentó.

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La apuesta por los jóvenes se producirá en una fecha FIFA extendida a tres semanas. Brasil enfrentará dos veces a Australia en Brisbane, con partidos programados para el 25 y el 29 de septiembre. Luego viajará a Calcuta para medirse por primera vez con India el 3 de octubre.

Carlo Ancelotti le respondió a Thiago Silva (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presentación de la lista también estuvo atravesada por las críticas de Thiago Silva, quien cuestionó la velocidad y la dimensión de los cambios en la selección. El defensor de 41 años, que trabajó bajo las órdenes de Ancelotti en Milan y Paris Saint-Germain, planteó que la reconstrucción debía ser gradual.

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“Con la selección brasileña, las cosas se tienen que hacer gradualmente. Uno no puede deshacerse de todos y convocar nuevos jugadores, se tiene que hacer paso a paso. Es muy difícil ser un jugador de selección, es muy distinto al fútbol de clubes”, dijo Thiago Silva.

El futbolista profundizó su reparo y vinculó la decisión del técnico con su experiencia en el fútbol europeo. “Él viene del fútbol europeo, donde es más fácil hacer cambios. No funciona así acá. Hay que adaptarse y obtener resultados, y en lo posible jugar bien. No me gusta este tipo de cambio. No estoy de acuerdo con él, pero él es quien está a cargo”, agregó.

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Ancelotti respondió sin modificar el criterio que aplicó en la convocatoria. El técnico sostuvo que la lista se ajusta a los objetivos inmediatos de los amistosos y remarcó que el promedio de edad no fue el factor central de su decisión.

“Repito, para los objetivos que tenemos en estos amistosos, me parece una lista equilibrada. No estoy enfocado en la edad promedio de los jugadores, ahora es momento para priorizar a los jóvenes que tienen potencial y pueden ser pate del futuro. Lo cierto es que un jugador de 34 o 35 años no es para el futuro, sino el presente. Si alguien de esa edad está preparado para jugar un torneo importante, estará en la selección, pero ahora la prioridad es darle lugar a los jóvenes”, afirmó el entrenador.

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La lista completa de Brasil para la fecha FIFA de septiembre y octubre

Los convocados de Ancelotti para la fecha FIFA de septiembre y octubre

Porteros: Hugo Souza (Corinthians), Pedro Morisco (Coritiba), Otávio (Cruzeiro).

Defensores: Arthur Dias (Athletico Paranaense), Wesley (Roma), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Gabriel Magalhães (Arsenal), Douglas Santos (Zenit), Jair (Nottingham Forest), Matheuzinho (Corinthians), Maurio Júnior (PSV), Vitor Reis (Manchester City).

Mediocampistas: Bruno Guimarães (Arsenal), Andrey Santos (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus), Breno Bidon (Corinthians), Gabriel Bontempo (Santos).

Delanteros: Estêvão (Chelsea), Endrick, Vinícius Júnior (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), João Pedro (Chelsea), Samuel Lino, Pedro (Flamengo).