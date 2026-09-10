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El rating de Gran Hermano: cuánto midió la gala que definió a las tres finalistas

El reality de Telefe llegó a su pico máximo durante la eliminación de Luana Fernández, superando por casi cuatro puntos a Es mi sueño, el programa de Guido Kaczka. Todos los números del prime time

Luana Fernández quedó eliminada en el cuarto puesto tras la gala de Gran Hermano y el público definió a las finalistas del reality (Video: GH, Telefe)
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A una semana de conocer al gran ganador de la temporada, Gran Hermano, generación dorada, ingresó definitivamente en su última etapa con una gala cargada de expectativa, emociones y definiciones. Después de casi siete meses de aislamiento, estrategias, alianzas, enfrentamientos, expulsiones, abandonos, reingresos y giros inesperados, la casa más famosa de la televisión argentina despidió a una de sus últimas cuatro habitantes: Luana Fernández quedó eliminada y terminó en el cuarto puesto, luego de obtener apenas el 6,6% de los votos positivos del público.

La gala de este miércoles alcanzó además un pico de 12,1 puntos de rating en el momento decisivo de la noche, cuando se conoció el nombre de la participante que quedaba definitivamente fuera de la definición.

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Con la salida de Luana, la competencia quedó reducida a tres mujeres: Sol Abraham, Charlotte Caniggia y Gisela “Yipio” Pintos, quienes consiguieron superar una de las últimas barreras antes de la gran final. La próxima gala será determinante, porque allí se conocerán las dos finalistas que continuarán en carrer.

De esta manera, una edición particularmente extensa comienza a cerrar su historia después de 199 días al aire, con un elenco que llegó a reunir 43 participantes y que combinó figuras conocidas, influencers, creadores de contenido, personalidades vinculadas al mundo del espectáculo y jóvenes sin experiencia previa frente a las cámaras.

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El programa había comenzado el 23 de febrero y, desde entonces, la casa atravesó prácticamente todas las situaciones posibles dentro de un reality de convivencia. Hubo eliminaciones mediante el voto del público, abandonos voluntarios, expulsiones, reingresos, participantes que consiguieron nuevas oportunidades y modificaciones en las alianzas que fueron transformando el tablero semana tras semana.

La salida de Luana Fernández
La salida de Luana Fernández

La gala de este miércoles comenzó a las 22.40, después de Popstars, con un piso de 10,5 puntos. Desde los primeros minutos, la expectativa estuvo puesta en la definición entre las cuatro participantes que habían conseguido llegar hasta esta instancia. Cada anuncio de Santiago del Moro modificó la medición y volvió a llevar la atención hacia la pantalla. Cuando el conductor confirmó que Charlotte Caniggia continuaba dentro de la casa, el rating trepó hasta los 11,7 puntos.

Poco después llegó la confirmación de que Sol Abraham también seguía en carrera. La definición quedó entonces concentrada entre Yipio y Luana, dos jugadoras que llegaron a la recta final después de recorrer caminos muy diferentes dentro del reality. Finalmente, el público determinó que Luana debía abandonar la casa. La influencer consiguió el 6,6% de los votos positivos, el porcentaje más bajo entre las cuatro semifinalistas, y ese resultado selló su destino. En ese momento de máxima tensión, cuando la casa pasó a tener solamente tres habitantes, Gran Hermano alcanzó su pico de 12,1 puntos.

El programa de Guido Kaczka se consolida ocmo una de la sgrandes atracciones de la noche en la TV
El programa de Guido Kaczka se consolida ocmo una de la sgrandes atracciones de la noche en la TV

Mientras Gran Hermano avanzaba hacia su definición, la competencia televisiva también ofrecía sus propios movimientos. En eltrece, Es mi sueño, el programa conducido por Guido Kaczka, comenzó a las 21 con 6,3 puntos y rápidamente logró posicionarse como uno de los ciclos más competitivos de la franja.

El programa alcanzó inicialmente los 8,0 puntos y luego llegó a un pico de 8,1, medición que le permitió liderar durante parte de su enfrentamiento directo con Telefe.

Durante la emisión se presentaron Pipino Cuevas, Viviana Saccone, Nati Pastorutti, Gastón Angrisani, Anaís Castro, Dante Ortega, Martín Souto y Alan Birman, este último finalista de la primera temporada.

Uno de los momentos destacados estuvo protagonizado por Delfina Locarmine, quien consiguió el verde perfecto de los cuatro jurados gracias a su interpretación de “Cheek to Cheek”. La noche tuvo además a Marcela Morelo como integrante del jurado.

Antes de que Gran Hermano tomara el centro de la escena, Popstars también logró una buena medición. El reality comenzó a las 21.35 con 6,3 puntos y se ubicó en el segundo lugar de la franja.

En esta oportunidad, las participantes se enfrentaron a una nueva ronda de los denominados Talleres Intensivos, una etapa que funciona como instancia de preparación antes de las próximas definiciones. En ese contexto, Popstars alcanzó un pico de 9,8 puntos.

En el resto del prime time, la disputa por las posiciones siguientes estuvo encabezada por LAM, que alcanzó un máximo de 4,9 puntos, y Bendita, que registró 3,7.

En la franja de las 22, la competencia estuvo marcada también por BTV, con su resumen de la jornada, y Bienvenidos a ganar, el ciclo conducido por Hernán Drago. BTV llegó a un pico de 3,4 puntos, mientras que el programa de Drago alcanzó los 2,6.

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En ese contexto, El Nueve decidió extender durante diez minutos el ciclo de archivos conducido por Edith Hermida, con el objetivo de competir de manera directa con América. La modificación tuvo resultados favorables para la señal en esa franja.

Pasadas las 22.35, llegó a la pantalla Otro día perdido, el ciclo encabezado por Mario Pergolini, que recibió un piso de 5,3 puntos y alcanzó una máxima de 6,3 durante la emisión.

La invitada principal de la noche fue Marina Calabró, aunque el momento de mayor medición se produjo durante el monólogo inicial del conductor. Allí Pergolini hizo referencia a la muerte de Chiche Gelblung, una noticia que había generado un fuerte impacto en el ambiente periodístico y televisivo.

Detrás de esa propuesta quedaron Pasó en América y Opinión Pública, el programa conducido por Romina Manguel, ambos con picos de 1,1 puntos.

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