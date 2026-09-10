Ciencia

Una astronauta de la Estación Espacial Internacional celebró los 60 años de la serie Star Trek

La especialista de misión Sophie Adenot llevó un pin personal que lució en conmemoración del estreno hace seis décadas de la icónica serie de TV que inspiró a millones de personas a soñar con viajar al espacio

Una astronauta saluda a Star Trek por sus 60 años

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Este 2026 es muy especial para los fanáticos del espacio y de la ciencia ficción. Es el año en que se cumple el 60 aniversario de Star Trek, la serie de TV que luego fue llevada al cine en numerosas películas y cuyas celebraciones llegaron esta semana hasta la última frontera, el espacio exterior.

Además de los suministros necesarios y materiales científicos para trabajar en la Estación Espacial Internacional (EEI) para la misión en órbita, la astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA), Sophie Adenot, llevó algunos objetos personales, entre los que se encontraba un pequeño recuerdo en honor a uno de los fenómenos de la cultura pop más influyentes que ha instado continuamente a la humanidad a dirigir su mirada hacia las estrellas.

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Adenot subió al laboratorio espacial una pequeña insignia de la Flota Estelar de una de las series más recientes de Star Trek, Strange New Worlds, que lució durante un video publicado por la ESA.

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“Hola desde la Estación Espacial Internacional. Soy Sophie Adenot, astronauta de la Agencia Espacial Europea. Para mí, la exploración y la ciencia son sinónimo de curiosidad y cooperación: atreverse a ir un poco más allá juntos, aprender de lo que descubrimos y construimos, y transformar ese conocimiento en un futuro mejor para todos”, comenzó a relatar.

Y agregó: “Durante 60 años, Star Trek nos ha ofrecido historias de amistad y exploración. Llevo puesta la insignia del capitán Pike a bordo de la EEI para celebrar la continuidad de la labor científica y de exploración en el mundo real. Feliz 60.º aniversario, Star Trek. Larga vida y prosperidad”.

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Adenot viajó a la EEI a bordo de una cápsula Dragon de SpaceX en la misión Crew-12 de la NASA con destino al laboratorio orbital el 13 de febrero último, y actualmente se desempeña como ingeniera de vuelo para la Expedición 75 de la EEI.

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Este es su primer viaje al espacio y está previsto que finalice pronto, a la espera del lanzamiento y la llegada de la próxima nave espacial Dragon de SpaceX que transportará a los astronautas de la misión Crew-13 de la NASA, prevista para dentro de pocas semanas.

En el vídeo de Adenot, se la ve luciendo la insignia de la Flota Estelar en su camiseta de la ESA para la ISS, mientras flota en el módulo de laboratorio Columbus de la ESA.

En tanto, la ESA publicó también la foto de la insignia flotando en la Cúpula, la ventana más grande que tiene la EEI con vista a la Tierra.

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“Larga vida y prosperidad”, escribió la ESA en la red social Instagram, junto a una manito con el saludo del planeta Vulcano. “¡Celebra el 60.º aniversario de @startrek el 8 de septiembre con el Día de Star Trek! También lo conmemoramos en órbita con un pin conmemorativo de Star Trek a bordo de la @iss, llevado allí por @soph_astro durante su misión Epsilon”, agregó.

Y enseguida describió el pin llevado: “Es un objeto pequeño, pero conlleva algo más grande: sesenta años de una historia que nos enseñó a soñar con explorar juntos. Durante más de 50 años, eso es exactamente lo que hemos estado haciendo. Hemos enviado personas y máquinas más allá de la Tierra, construido naves espaciales con socios de decenas de países y seguido planteando la misma pregunta que Star Trek nunca dejó de formular: ¿qué hay ahí fuera y qué podemos aprender de ello?”.

Para la ESA, “la ciencia ficción imagina el futuro. Nosotros lo construimos. Desde la tripulación de la USS Enterprise hasta las tripulaciones de la Estación Espacial Internacional, la misión no ha cambiado realmente: explorar, descubrir y hacerlo juntos”.

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“Así que brindamos por los 60 años de una serie que convirtió el ´¿y si...?´ en un ´¿por qué no?´, y por cada explorador al que inspiró a mirar hacia las estrellas”, concluyó, invitando a la comunidad a que envíe un comentario preguntando ¿cuál es ese momento de Star Trek que despertó tu pasión por el espacio?

Desde su estreno el 8 de septiembre de 1966, la serie de TV y sus 14 películas derivadas, han contado historias que ponen en primer plano los problemas sociales y los conflictos culturales, mostrando así las mejores cualidades de la humanidad.

Según su creador, Gene Roddenberry, representa una versión idílica de la humanidad que, en su opinión, era verdaderamente alcanzable mediante la simple aceptación mutua.

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“Todo el programa pretendía transmitir que la humanidad alcanzará la madurez y la sabiduría el día en que empiece no solo a tolerar, sino a deleitarse especialmente con las diferencias de ideas y de formas de vida”, declaró Roddenberry en el álbum de 1976, The Star Trek Philosophy.

Y agregó: “Si no aprendemos a disfrutar de esas pequeñas diferencias —a encontrar un deleite positivo en esas pequeñas diferencias entre los de nuestra propia especie— aquí en este planeta, entonces no merecemos ir al espacio y encontrarnos con la diversidad que casi con toda seguridad existe allí”.

La ESA celebró esa filosofía y el potencial que encierra para la humanidad la comunidad formada entre la ciencia ficción y la exploración espacial pasando la última frontera.

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