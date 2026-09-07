Aprende a generar una imagen de Los Saja Boys como los Looney Tunes en minutos

Las dos animaciones están en tendencia en plataformas streaming y salas de cine. (Fotocomposición Infobae)

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Transformar a Los Saja Boys en personajes animados con una estética inspirada en los Looney Tunes es posible con herramientas de inteligencia artificial (IA) y una selección adecuada de imágenes de referencia.

El procedimiento puede completarse desde Gemini de Google, a través de su versión web o su aplicación oficial. Para obtener una imagen consistente, conviene reunir fotos de buena calidad, ordenar los archivos y redactar un prompt que describa el estilo visual sin pedir una copia exacta de personajes o franquicias protegidas.

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Qué imágenes de referencia conviene elegir para la IA

El punto de partida son las imágenes de los Saja Boys, antagonistas de la película de Netflix Las Guerreras K-pop. Las fotos o capturas deben mostrar con nitidez los rostros, los peinados, la ropa y las posturas de cada integrante.

Es clave que en las imágenes de Los Saja Boys aparezcan todos los integrantes. (Foto: Netflix)

Además, es útil buscar imágenes de dibujos animados clásicos de los Looney Tunes para identificar recursos visuales, como ojos grandes, sonrisas amplias, guantes blancos, fondos coloridos y gestos físicos marcados.

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Otro paso es crear una carpeta exclusiva permite reunir todas las referencias en un solo lugar. Allí pueden guardarse las capturas de los personajes, fondos de escenarios teatrales, elementos de vestuario y otras imágenes que ayuden a definir la escena.

Los archivos en formato JPG y PNG suelen ser compatibles con las principales plataformas de inteligencia artificial para la generación de imágenes.

Gemini está disponible en forma de aplicación o en el navegador. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo)

Cuál aplicación es útil para generar ilustraciones con inteligencia artificial

Gemini, la IA de Google es útil y segura para generar imágenes. Para usarla, se debe iniciar sesión con una cuenta de Google. Desde la versión web o la aplicación oficial, el usuario puede adjuntar imágenes junto al cuadro en el que se escribe la consulta.

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Allí corresponde cargar las fotografías de los Saja Boys y los Looney Tunes. La carga debe hacerse desde plataformas actualizadas y reconocidas. Descargar aplicaciones piratas o programas de procedencia desconocida puede exponer el dispositivo a malware, accesos no autorizados a datos privados o fraudes financieros.

Las tiendas oficiales, como Google Play Store y App Store, cuentan con mecanismos de revisión que no suelen existir en sitios que distribuyen versiones modificadas.

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Esta es una versión hecha con IA de Los Saja Boys en el universo de los Looney Tunes. (Foto: Gemini)

Qué prompt permite lograr la fusión entre las dos animaciones

La clave está en describir los elementos visuales y no en solicitar una reproducción literal de una serie o sus personajes. Una instrucción debe incluir la apariencia de los protagonistas, el tipo de trazo, la paleta de colores, la iluminación, el escenario y la expresión corporal.

Un ejemplo puede ser: Una ilustración al estilo de animación clásica en 2D de la segunda imagen que presenta a los personajes vestidos como una banda de K-pop, sobre el clásico fondo de anillos concéntricos rojos, sin ningún texto. Los personajes reemplazan a los 5 miembros del grupo, imitando exactamente sus poses, lenguaje corporal, expresiones faciales y actitudes de la primera imagen”.

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Cómo corregir el resultado sin empezar desde cero la creación

La primera imagen puede no respetar todos los detalles. Si los personajes conservan un aspecto muy realista, se puede pedir “rasgos más caricaturescos”, “expresiones faciales exageradas” o “líneas de dibujo más gruesas”.

La instalación de programas piratas provoca errores en el dispositivo. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los cambios puntuales permiten conservar lo que ya funciona. Indicaciones como “mantén los rostros de las referencias”, “cambia el fondo por un escenario de teatro”, “elimina accesorios duplicados” o “usa una composición horizontal” sirven para corregir errores sin rehacer toda la escena.

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Asimismo, la publicación en redes sociales debe incluir una aclaración sobre el origen de la pieza. Una leyenda como “Ilustración generada con inteligencia artificial, no oficial” ayuda a diferenciarla del material promocional de Netflix o de otra franquicia de animación.

Es clave utilizar siempre aplicaciones oficiales descargadas desde tiendas seguras disponibles en los dispositivos y evitar enlaces que prometen acceso a programas de edición sin costo a cambio de información privada.

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