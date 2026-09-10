Panamá registra dos homicidios diarios y acumula 402 casos hasta agosto

La provincia de Panamá concentró 250 homicidios intencionales, seguida de Colón con 68 y Panamá Oeste con 32. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Panamá cerró agosto con un promedio aproximado de dos homicidios diarios, una frecuencia que equivale a una muerte cada 15 horas. En los primeros ocho meses de 2026 fueron contabilizados 402 casos, frente a 385 en igual periodo de 2025, lo que representa 17 víctimas adicionales y un incremento del 4%.

El informe del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC), actualizado al 31 de agosto, precisa que 394 homicidios fueron intencionales y ocho no intencionales. La primera categoría aumentó 4%, al sumar 14 casos más que los 380 registrados durante el mismo periodo del año anterior.

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Solo en agosto se reportaron 50 homicidios, cinco más que en igual mes de 2025. De ese total, 49 fueron intencionales y uno no intencional. Abril continúa como el mes más violento de 2026, con 62 casos, seguido de mayo con 56, marzo con 54 y julio con 51.

El promedio de las últimas seis semanas fue de 11 homicidios intencionales por semana, mientras que entre las dos más recientes se produjo un aumento del 67%, al pasar de nueve a 15. El SIEC ubicó el comportamiento nacional en una escala “significativamente alta”, condición que también atribuyó a la provincia de Panamá.

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Los homicidios vinculados con pandillerismo aumentaron 110%, al pasar de 30 a 63 casos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las rencillas delincuenciales permanecieron como la principal causa identificada, con 137 homicidios, aunque disminuyeron 14% respecto de los 160 registrados en 2025. En contraste, los casos asociados con pandillerismo aumentaron 110%, al pasar de 30 a 63, la variación absoluta más pronunciada del periodo.

También crecieron los femicidios, de nueve a 16, un incremento del 78%, mientras que las muertes durante riñas subieron de 19 a 29. Los homicidios vinculados con robos pasaron de 19 a 23 y las rencillas personales aumentaron de 21 a 22, según la clasificación preliminar.

Los casos relacionados con ajustes de cuentas bajaron de 31 a 12; los vinculados con drogas o narcotráfico, de 15 a ocho; y los pasionales, de cinco a uno. Asimismo, 24 víctimas murieron como daño colateral, tres menos que en 2025, mientras 49 expedientes permanecían bajo investigación, nueve más que el año anterior.

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Dentro de los homicidios intencionales también aparecen cuatro casos por evasión, cuatro por violencia doméstica, uno por cumplimiento del deber y uno por encargo. Entre los ocho hechos no intencionales, seis correspondieron a acciones policiales y dos a defensa. El informe no registró homicidios accidentales ni infanticidios durante el periodo.

La provincia de Panamá concentró 250 homicidios intencionales, 12 más que en 2025, seguida de Colón con 68, Panamá Oeste con 32 y Chiriquí con 19. Aunque Colón disminuyó 11% y Panamá Oeste 9%, Chiriquí experimentó un aumento del 138%, al pasar de ocho a 19.

Chiriquí pasó de ocho a 19 homicidios, lo que representó un incremento de 138% frente a 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Coclé duplicó sus casos, de seis a 12, y Los Santos pasó de uno a tres. Por el contrario, Veraguas registró la mayor reducción porcentual, con una caída del 67%, de seis a dos. Darién disminuyó de tres a dos, mientras Guna Yala y la comarca Emberá no reportaron casos.

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Por distritos, Panamá encabezó la lista con 174 homicidios, seguido de San Miguelito con 73, Colón con 63 y Arraiján con 20. David y La Chorrera acumularon ocho casos cada uno, mientras Penonomé registró seis. Antón, Chagres y Chame contabilizaron cuatro homicidios cada uno.

En San Miguelito, los corregimientos con más casos fueron Belisario Frías con 21, Omar Torrijos con 15 y Arnulfo Arias Madrid con 13. En el sector este del distrito de Panamá sobresalieron Pedregal con 15, 24 de Diciembre con 14 y Tocumen con 10; mientras Cristóbal Este lideró en Colón con 15.

La tasa nacional de homicidios intencionales se situó en 8.5 por cada 100,000 habitantes. Panamá, con 15.1, y Colón, con 21.5, fueron las únicas provincias clasificadas con una tasa moderada, asociada con violencia notable que requiere atención. El resto del país quedó dentro del nivel considerado bajo.

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Las autoridades contabilizaron 24 víctimas por daño colateral hasta agosto. (Foto: Cuartoscuro)

El documento señala que 57% de las muertes ocurrió entre personas vinculadas con estructuras delincuenciales, organizadas o comunes, y que 12% de las víctimas relacionadas con esas causas eran inocentes. Las cifras son preliminares y pueden cambiar conforme avancen las investigaciones y se actualice la clasificación de cada expediente.