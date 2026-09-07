Ver Real Sociedad vs Elche en Fútbol Libre: los riesgos de ver partidos de La Liga en apps piratas

Es clave seguir las transmisiones en vivo de fútbol internacional desde plataformas digitales autorizadas. (Fotocomposición Infobae)

Guardar

Buscar la transmisión en vivo de Real Sociedad vs Elche en aplicaciones o sitios sin autorización, como los que se presentan bajo el nombre de Fútbol Libre, puede exponer a los usuarios a riesgos que van más allá de una señal inestable.

La oferta de partidos de La Liga española sin costo suele estar acompañada de anuncios invasivos, enlaces externos y pedidos de datos que no forman parte de los servicios oficiales.

PUBLICIDAD

La Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) advirtió que las plataformas que distribuyen contenidos pirateados representan una amenaza para la seguridad digital.

El organismo señala que estos espacios pueden facilitar la instalación de malware, el robo de información bancaria y el acceso no autorizado a datos personales, sumado a implicar consecuencias legales por la descarga o difusión de material protegido por derechos de autor.

PUBLICIDAD

Programas maliciosos pueden infectar el dispositivo y recopilar información privada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué malware se pueden instalar en el dispositivo

Los sitios que prometen acceso gratuito a partidos suelen redirigir a ventanas emergentes, archivos de descarga o reproductores que piden instalar extensiones.

Según INTERPOL, muchas páginas y redes de intercambio de archivos que ofrecen contenido sin licencia contienen malware o virus capaces de afectar teléfonos, computadoras, tabletas y televisores conectados.

PUBLICIDAD

El código malicioso puede dañar el funcionamiento del dispositivo, bloquear archivos o tomar control de cuentas vinculadas. El riesgo aumenta cuando el usuario descarga supuestos reproductores, actualizaciones o programas para “mejorar” la señal.

El mayor riesgo es que extraños roben contraseñas de servicios bancarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles datos pueden quedar expuestos al instalar aplicaciones piratas

Las emisiones no autorizadas pueden actuar como un señuelo para obtener nombres, direcciones de correo, contraseñas y números telefónicos.

Algunas páginas ilegales solicitan un registro previo para acceder al partido, aunque luego no ofrecen una transmisión o derivan al visitante hacia otros dominios sin relación con el evento deportivo.

PUBLICIDAD

La información recopilada puede utilizarse para intentos de fraude, suplantación de identidad o campañas de mensajes engañosos. Los contenidos pirateados pueden convertirse en una vía para el robo de datos bancarios y otra información confidencial, de acuerdo con la advertencia de INTERPOL.

Los métodos de pagos en páginas ilegales permiten el robo de información financiera. (Imagen ilustrativa Infobae)

Además, el uso de una misma contraseña en redes sociales, correo y servicios financieros amplía el alcance de una posible filtración.

Qué pasa si se hacen pagos en las apps piratas

Aunque muchas páginas anuncian partidos gratis, otras ofrecen accesos “premium”, suscripciones de bajo costo o códigos para eliminar publicidad. Esos cobros pueden realizarse mediante formularios sin protección suficiente, pasarelas de pago desconocidas o transferencias a cuentas que no pertenecen a empresas identificables.

PUBLICIDAD

INTERPOL señala que los métodos de pago inseguros pueden derivar en fraudes con tarjetas de crédito y otras estafas financieras. Un precio muy bajo o una oferta gratuita para una gran cantidad de contenido debe despertar sospechas, en especial cuando el sitio no informa quién lo administra y no tiene canales de atención al cliente.

La mayoría de jurisdicciones nacionales sancionan la piratería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué ver un partido en una app pirata puede tener consecuencias legales

La descarga, distribución o reproducción no autorizada de contenidos protegidos por derechos de autor puede derivar en acciones legales, según las normas aplicables en cada país.

PUBLICIDAD

INTERPOL advierte que estas conductas pueden implicar multas e incluso penas de prisión, de acuerdo con la legislación local y la participación que haya tenido cada usuario en la distribución del material.

Asimismo, el problema alcanza a la estructura que sostiene estas plataformas. La organización señala que los responsables de sitios piratas pueden integrar redes vinculadas a otros delitos.

PUBLICIDAD

Entre los delitos financiados están el juego ilegal en línea, el blanqueo de capitales, la trata de personas, el tráfico de drogas, armas y la explotación sexual en línea. Para identificar una alternativa legítima, los expertos en ciberseguridad sugieren consultar los sitios oficiales de los titulares de derechos.