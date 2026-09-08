Crimen y Justicia

Extorsión mafiosa en Quilmes: la trama que terminó con el secuestro de una familia entera

Las víctimas son la nuera, el hijo y el nieto de apenas meses de un hombre de la zona sur que recibió una indemnización millonaria. Todos fueron liberados. El fiscal Guillermo Marijuan está a cargo de la causa

El operativo de PFA en la zona
El operativo de PFA en la zona
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Un dramático secuestro a una familia entera fue investigado y esclarecido en las últimas horas. Tres víctimas -una mujer de 19 años, su pareja de 20 y su bebé de tres años- fueron privadas de su libertad en una casilla de la zona de Gómez, cercana a Brandsen, y liberados por la Policía Federal, tras una investigación del fiscal Guillermo Marijuan y el juez Sebastián Ramos. Por el caso hay un hombre demorado, acusado de ser el “cuidador” de la familia secuestrada.

La historia comenzó en Quilmes, donde vivía el abuelo paterno del bebé, aseguran fuentes del caso a Infobae. El hombre había recibido una indemnización por un accidente laboral, por una suma cercana a $100 millones. Así, un mafioso local -llamado “D.” por las autoridades- comenzó a extorsionarlo.

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Con el tiempo, el mafioso le quitó dinero, con pagos en transferencias. Luego, su terreno y hasta sus electrodomésticos. Finalmente, el abuelo terminó en situación de calle y decidió mudarse a CABA, aterrado. El sospechoso, aseguran investigadores, invocó una supuesta deuda, que sería inexistente. Así, captó a su familia, al encontrarlos en la calle para subirlos a un auto por la fuerza. “Lo tenemos a tu hijo”, habría sido el mensaje que le llegó al hombre extorsionado, que ya, ni siquiera, tenía teléfono.

La denuncia que alertó el caso en la Justicia vino, precisamente, del entorno de la madre del bebé.

El fiscal Marijuan encomendó la investigación al Departamento Antisecuestros Sur del DFI de la Federal, que logró ubicar la casilla donde la familia se encontraba cautiva, mediante un análisis telefónico. Se esperan las declaraciones de las víctimas en las próximas horas. “D.”, el mafioso, se encuentra prófugo: estaba dentro de la casilla con la familia y huyó por una ventana al ver los patrulleros llegar.

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De acuerdo a la denuncia original que llevó el caso a la Justicia, “D.” sería un prestamista, un usurero, con el que el hombre extorsionado habría entrado en un acuerdo de palabra.

Sin embargo, hay otro detalle que inquieta a los investigadores. Una mujer -la supuesta pareja del mafioso- salió de la casilla para recibir a los policías. “¿Ustedes vienen por una denuncia?“, les preguntó. La duda para la Justicia fue inmediata: ¿cómo es que sabía?

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