Antonela Roccuzzo retomó su pasión por la lectura con un nuevo género: del romance universitario a la fantasía juvenil

Antonela Roccuzzo comparte una selfie frente al espejo tras retomar sus publicaciones en la red social Instagram.

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El regreso de Antonela Roccuzzo a Instagram llegó con una serie de imágenes que combinaron un look deportivo, objetos familiares y libros sobre una mesa ratona de su casa en Miami. La empresaria rosarina eligió mostrar escenas de su día a día después del anuncio sobre el retiro de Leo Messi de la Selección Argentina.

La cuenta de influencer había mantenido el tono reservado con el que suele manejar su vida cotidiana. Esta vez, compartió imágenes que alternaron entre la ropa elegida para la jornada y detalles de un espacio doméstico.

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El carrusel comenzó con imágenes tomadas frente a espejos. En una toma de cuerpo entero, Antonela se fotografió con el teléfono en la mano frente a un espejo de gran tamaño. La escena dejó ver un pasillo de la vivienda, con un techo circular iluminado y puertas blancas a los costados.

Antonela Roccuzzo posa frente a un espejo con un top negro y un pantalón holgado blanco para una publicación en sus redes sociales.

Antonela se mostró con conjuntos deportivos, clásicos y neutros, y se sacó selfies frente al espejo en la mansión que comparte con el futbolista y sus hijos.

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Antonela Roccuzzo posa frente a un espejo con un top negro y un pantalón claro para compartir su estilo en redes sociales.

En este autorretrato, la empresaria posó frente a un espejo dentro de un baño con revestimientos oscuros. Su cabello lució largo, con ondas marcadas y mechas esparcidas en castaño claro, en especial en las puntas. El peinado cayó sobre los hombros y la espalda, con una raya al medio que mantuvo despejado el rostro.

El maquillaje se enfocó en una piel bronceada, pómulos con contorno iluminado y cejas definidas. Los labios llevaron un tono rosa con brillo, mientras que la mirada se marcó con pestañas tupidas.

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Una selección de libros y una Biblia permanecen sobre un mueble junto a retratos enmarcados de los hijos de Antonela Roccuzzo.

Entre las imágenes, incluyó el de una mesa ratona con objetos personales. La composición reunió portarretratos de bordes dorados, libros, una agenda turquesa y una fotografía pequeña ubicada delante de los marcos principales.

La presencia de las imágenes familiares expuso una parte de su intimidad. En los retratos se vieron fotos de Thiago, Mateo y Ciro, los tres hijos de Antonela Roccuzzo y Leo Messi.

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El comienzo de The Deal, compartido por Antonela Roccuzzo

Lo que más llamó la atención de sus seguidores fueron los libros esparcidos sobre la mesa ratona. Allí, se puede ver una Biblia en una edición de tapa turquesa con flores aplicadas. Sobre la misma superficie se vislumbraron varios libros, dos de ellos de un género diferente al que solía compartir en sus redes.

Uno de ellos fue The Deal, de Elle Kennedy, cuyo título en español es Prohibido enamorarse. La novela, best seller de romance deportivo, gira en torno a Hannah Wells y Garrett Graham, una estudiante de música y el capitán del equipo de hockey universitario. Ambos acuerdan un pacto mutuamente beneficioso: ella le da clases particulares para salvar sus notas y él finge salir con ella para ayudarla a llamar la atención del chico que le gusta. Basado especialmente en la premisa de “las falsas citas”, la lectura abarca el contexto de un romance universitario. La presencia de ese ejemplar generó curiosidad por la temática de la obra y por el hábito lector de la empresaria rosarina.

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Junto a The Deal se vio un ejemplar de Corazón roto, de Colleen Hoover, una novela que narra la historia de una joven, en la que se abordan temas como la salud mental, la complejidad de los vínculos y la importancia del perdón para sanar heridas profundas.

En la imagen también apareció un cuarto libro, El príncipe cruel, de Holly Black. Esa novela fantástica juvenil narra la historia de Jude Duarte, una joven humana atrapada en el peligroso y fascinante mundo de las hadas que debe enfrentar para encontrar su propio lugar.

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