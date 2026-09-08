Lista de 30 prompts para hacer la foto de cómo me vería en los 80 usando CharGPT o Gemini

La tendencia “¿Cómo te verías en los 80?” se volvió viral en Instagram y TikTok con fotos modificadas con ChatGPT o Gemini. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Retratos con hombreras, luces de neón y peinados voluminosos se han hecho virales en Instagram y TikTok, gracias a la tendencia que están siguiendo miles de usuarios de modificar fotos personales, usando ChatGPT o Gemini, para cambiar su estilo al de los 80.

El fenómeno, conocido como “¿Cómo te verías en los 80?”, combina nostalgia y códigos visuales reconocibles: ondas permanentes, flequillos elevados, chaquetas oversized y colores pasteles junto a tonos neón. Así que te explicamos cómo hacer parte de esta tendencia modificando tu foto.

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Con cual prompt es posible crear una foto al estilo de los 80

Una de las instrucciones más compartidas pide un retrato hiperrealista de estudio tomado en 1986, con instrucciones precisas: “Conserva exactamente mi rostro, expresión e identidad sin modificarlos. Cambia únicamente el peinado por un estilo típico de los años 80, viste ropa auténtica de esa década y ubícame en un estudio fotográfico con fondo de rayos láser, degradados en tonos azul y rosa, iluminación suave de glamour, colores vibrantes, ligero grano de película Kodak y apariencia de fotografía analógica de alta calidad”.

La clave de este tipo de instrucción está en indicar qué debe conservar la inteligencia artificial y qué puede modificar. El rostro y la expresión permanecen intactos, mientras que peinado, vestuario, maquillaje, fondo e iluminación cambian para recrear el ambiente de un estudio de mediados de los 80.

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La instrucción para ChatGPT o Gemini indica que la inteligencia artificial debe conservar el rostro y la expresión, pero cambiar peinado, vestuario, maquillaje, fondo e iluminación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros prompts para crear fotos al estilo de los 80

Para la siguiente lista, con casi 30 ejemplos, el proceso es el mismo: “Usa mi rostro como referencia para este prompt: [pegar prompt]”.

Luces de Neón

Retrato estilo synthwave iluminado por luces de neón rosa y azul, usando gafas de sol de aviador, ciudad futurista de noche de fondo, estética de los años 80, fotorrealista. Fotografía cinematográfica conduciendo un DeLorean al atardecer, estilo retro-futurista de los 80, colores vibrantes, chaqueta de cuero negra con hombreras. Retrato en un salón de máquinas recreativas (arcade) de 1985, rostro iluminado por el brillo de una máquina de Pac-Man, ambiente nostálgico, textura de película de 35mm. Como protagonista de una película de ciencia ficción cyberpunk de los 80, chaqueta reflectante, luces de neón, atmósfera brumosa, alta resolución. Foto polaroid en una discoteca de los 80, pista de baile iluminada con cuadros de colores, ropa brillante, luces estroboscópicas.

Las opciones inspiradas en estrellas de rock y pop de los 80 incluyen hair metal, MTV, synth-pop y portadas de revistas musicales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrellas de rock

Fotografía de concierto como estrella de hair metal de los años 80, cabello con mucho volumen y laca, maquillaje dramático, chaqueta de cuero con tachuelas, tocando una guitarra eléctrica. Retrato al estilo de un colorido video musical de MTV de 1984, colores pasteles de fondo, sombras muy marcadas, estética pop art. Como estrella del pop de 1986, chaqueta de lentejuelas, un guante brillante en una sola mano, peinado mullet, fondo de luces de estudio de la época. Foto de portada de revista musical de los 80, estilo punk rock urbano, chaqueta vaquera llena de parches y pines, actitud rebelde, apoyado en una pared de ladrillos. Posando como en la portada de un álbum de synth-pop melancólico de 1986, mirada profunda, sintetizador antiguo cerca, fondo geométrico abstracto y neón.

Vida cotidiana

Fotografía vintage estilo cámara desechable caminando por la calle en 1988, escuchando música en un Walkman con auriculares de espuma naranja, jeans lavados a la piedra y zapatillas gruesas blancas. Retrato clásico de anuario escolar de 1987, peinado con volumen, suéter de rombos, clásico fondo azul moteado de estudio fotográfico, sonrisa genuina de la época. Sentado en un sofá estampado de flores típicas de los 80, viendo una televisión de tubo antigua, comiendo cereal, ambiente cálido de hogar retro. Fotografía granulada de los 80 en un centro comercial retro (mall), bebiendo un refresco en vaso de papel, piso de baldosas a cuadros, plantas de plástico colgantes. Montando una bicicleta BMX en un vecindario suburbano en el verano de 1985, atardecer dorado mágico, estilo nostálgico de las películas de Steven Spielberg.

La lista de fotos al estilo de los 80 también suma propuestas de moda y deporte con hombreras, trajes yuppie, aeróbicos, patines y esquí. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Moda

Retrato de alta moda de los 80, usando un traje/vestido con hombreras gigantes, pendientes geométricos enormes, fondo de color sólido vibrante, iluminación de revista Vogue de época. Fotografía en blanco y negro de los 80, estilo Peter Lindbergh, mirada penetrante, elegante, viento en el cabello, ropa holgada de diseñador de los ochenta. Con un estilo ejecutivo “Yuppie” de Wall Street en 1987, traje de poder a rayas, sosteniendo un teléfono celular gigante de bloque (teléfono ladrillo), rascacielos de Nueva York de fondo. Foto de estudio “Glamour Shots” del centro comercial en los 80, fondo de estrellas brillantes, cabello súper inflado, chaqueta de lentejuelas, filtro de enfoque suave (soft focus). Usando un cortavientos (windbreaker) de nailon con bloques de colores brillantes (turquesa, fucsia y amarillo), gafas de sol grandes de plástico, posando junto a un auto deportivo cuadrado de los 80.

Deporte

Fotografía de revista como instructor de aeróbicos en 1985, usando mallas de spandex de colores neón, calentadores de piernas, cinta de rizo en la cabeza, dentro de un gimnasio con espejos. Foto de verano de los 80 en patines de cuatro ruedas (roller skates) en el paseo marítimo de Venice Beach, shorts cortos retro, camiseta sin mangas neón. Fotografía retro jugando al tenis en 1983, ropa blanca ajustada de época, raqueta de madera, cinta para el sudor, día muy soleado, colores Kodachrome. En la playa en 1986, llevando un radiocasete (boombox) gigante en el hombro derecho, traje de baño neón de corte ochentero, gafas de sol de marco blanco. Foto de invierno de los 80 posando en una pista de esquí, usando un traje de nieve de una sola pieza de colores fluorescentes (color block), gafas de esquí de espejo grandes.