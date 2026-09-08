El ambicioso Super Game de Sega fue cancelado: la compañía explica finalmente qué ocurrió

Sega cancela su proyecto Super Game y da conocer los motivos. (Sega)

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Sega finalmente explicó por qué decidió cancelar Super Game, una ambiciosa iniciativa anunciada en 2021 que buscaba crear un videojuego AAA multiplataforma con alcance global. La compañía concluyó que desarrollar y mantener un proyecto de esta magnitud implicaba una inversión y una cantidad de recursos demasiado elevadas, por lo que consideró que continuar suponía un riesgo excesivo.

La explicación fue ofrecida por Shuji Utsumi, presidente de Sega, quien señaló que el principal problema apareció al evaluar las exigencias de los juegos como servicio, un modelo que requiere mantener y actualizar los videojuegos de forma constante después de su lanzamiento.

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Según explicó el directivo en declaraciones al medio japonés Nikkei, Sega consideró inicialmente que tenía la tecnología y la capacidad necesarias para desarrollar una nueva propiedad intelectual a gran escala. Sin embargo, a medida que avanzaba la investigación, la compañía descubrió que los recursos necesarios crecían junto con la escala del servicio.

Sega se dio cuenta que de haber lanzado Super Game, los costos iban a ser muy elevados. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Ante ese escenario y teniendo en cuenta la situación del mercado global, Sega decidió que asumir ese desafío en este momento era demasiado arriesgado. Por ello, el desarrollo de Super Game fue cancelado.

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Qué era Super Game, el ambicioso proyecto de Sega

Sega presentó la iniciativa Super Game en 2021, aunque durante los años posteriores se conocieron pocos detalles concretos sobre su desarrollo.

La propuesta buscaba crear un videojuego AAA, es decir, una producción de gran presupuesto, con lanzamiento en múltiples plataformas y una estrategia global. El objetivo era atraer a una gran cantidad de jugadores y construir un ecosistema alrededor de una nueva propiedad intelectual.

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El anuncio se produjo durante un período en el que numerosas compañías apostaban por los juegos como servicio. Este modelo busca mantener un título activo durante años mediante actualizaciones, nuevos contenidos, eventos y, en algunos casos, sistemas de monetización recurrente.

Sega no continuará con su proyecto Super Game por los altos costos de su mantenimiento.

En aquel momento, también existía un importante interés de la industria por tecnologías como los NFT y por la posibilidad de construir grandes plataformas digitales alrededor de los videojuegos.

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Sin embargo, el paso del tiempo sin anuncios importantes sobre Super Game hizo crecer las dudas sobre el estado real del proyecto. Finalmente, Sega confirmó este año que la iniciativa había sido cancelada, aunque inicialmente no ofreció demasiados detalles sobre los motivos.

El problema de los juegos que deben mantenerse durante años

La explicación de Utsumi permite entender por qué Sega decidió abandonar el proyecto. Un juego como servicio no termina su desarrollo cuando llega al mercado.

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Por el contrario, necesita equipos que continúen trabajando de forma permanente. Es necesario crear nuevos contenidos, corregir errores, mantener los servidores, responder a cambios en la comunidad y adaptar el juego a las nuevas necesidades técnicas.

Sega canceló uno de sus proyectos más ambiciosos.

Este tipo de proyectos puede generar ingresos durante largos períodos si consigue mantener una base de jugadores activa. Sin embargo, también requiere una inversión constante y no ofrece garantías de éxito.

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“Dentro de esta industria, un área que no se puede ignorar es la de los juegos como servicio”, señaló Utsumi al explicar la estrategia de Sega.

La empresa evaluó la posibilidad de crear una nueva licencia global y de gran escala, pero el tamaño del proyecto terminó convirtiéndose en uno de sus principales problemas.

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Según el presidente de Sega, la inversión y los recursos necesarios aumentaban a medida que se analizaban las exigencias del servicio. El riesgo, por tanto, no estaba únicamente en desarrollar el juego, sino también en sostenerlo después de su lanzamiento.

Los juegos que iba a lanzar Sega en Super Game debían de mantenerse durante años, aumentando su costo. (Sega)

Sega ya ha sufrido otros problemas con los juegos como servicio

La decisión también se produce después de otros tropiezos relacionados con este modelo. Uno de los ejemplos más conocidos fue HYENAS, un juego multijugador desarrollado por Creative Assembly que Sega terminó cancelando antes de su lanzamiento.

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La industria de los videojuegos ha vivido una fuerte competencia en el sector de los juegos como servicio. Crear un producto no garantiza que consiga jugadores suficientes para competir con títulos ya consolidados.

Para las compañías, el desafío consiste en conseguir que los usuarios permanezcan activos durante años. Si un juego no logra mantener una comunidad, los elevados costos de desarrollo y operación pueden convertir el proyecto en una inversión difícil de sostener.