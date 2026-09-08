La confesión de Daniela Celis sobre el romance de Nick Sícaro y Lolo Poggio: “Yo no sentí nada por él”

La influencer dejó en claro que la relación no le afecta y aseguró que está todo más que bien con la hermana de Juli Poggio (Video: Que Alguien Le Avise -La Casa Streaming)

Guardar

Daniela Celis habló públicamente por primera vez sobre la nueva relación de su expareja, Nick Sícaro, con Lolo Poggio, apenas dos meses después de haber anunciado su propia separación a mediados de junio. La confirmación de este vínculo había generado revuelo en las redes, dado que Lolo es hermana de Juli Poggio, una de las amigas más cercanas de Celis desde que ambas compartieron la casa de Gran Hermano en 2022.

A partir de entonces, comenzaron a llamar a Lolo “Tatiana”, palabra empleada para referirse a mujeres que buscan a hombres comprometidos; pese a esto, la joven lo desmintió y afirmó que las fechas jamás se entrecruzaron. Por su parte, Daniela se refirió al tipo de vínculo que existió y sostuvo que no provocó inconvenientes con la familia Poggio, insinuando además que su relación con Sícaro no tuvo suficiente relevancia en su vida como para molestarse al enterarse de su nueva pareja.

PUBLICIDAD

Las declaraciones se dieron en el programa Qué Alguien le Avise, de La Casa Streaming, donde Celis fue consultada directamente sobre el tema por las panelistas Mora Jabornisky, con quien compartió meses de encierro en el reality, y Sofía “Jujuy” Jiménez.

La influencer comenzó un vínculo amoroso con su compañero de Gran Heramno (Video: Rumis-La Casa Streaming)

Ante la pregunta de Mora sobre si había existido algún “desencuentro” con Lolo a raíz de la nueva pareja, Celis remarcó primero que el vínculo con la familia Poggio permanece intacto, aunque aclaró sus preferencias. “Obvio que tenemos un vínculo, porque sería mentir decir que no tenemos un vínculo. Juli es mi hermana. Yo a Julita la amo con mi vida. Y como la amo a Julita, amo a toda la familia de ella, la abrazo”, aseguró la influencer, dejando en claro que el vínculo sigue intacto a pesar de lo que se dijo en las redes sociales.

PUBLICIDAD

Consultada sobre por qué no sintió la situación como una traición, Celis explicó que su vínculo con Sícaro nunca tuvo la entidad de una relación de pareja formal. “Yo siento que no pasó nada porque el tipo no fue un ex”, sostuvo, y reafirmó sus palabras: “La verdad es que yo no sentí nada por él y eso es lo que siento que le saca todo el peso del mundo”. La ex de Thiago Medina resumió el vínculo con una frase contundente: “Fue una cosita más, ¿entendés?”.

Pestañela, nombre que se ganó dentro de la casa más famosa, relató también el origen de la situación, que se remonta a los intercambios entre Sícaro y Lolo dentro de la casa de Gran Hermano. “Lo que sucedió fue que él y ella dentro de la casa como que se intercambiaban miradas y qué sé yo, ¿viste? Como que había algo entre ellos”, contó.

PUBLICIDAD

Daniela Celis apuntó contra Nick Sícaro tras blanquear su romance con Lolo Poggio: “Ni media chance”

Ante esa sospecha, la influencer dijo que le preguntó directamente a Sícaro que sucedía con la hermana de su amiga y, ante la negativa de su parte, decidió hablar directamente con Lolo: “Tengo toda la confianza del mundo para escribirle a Lolo siempre. Entonces, le digo: ‘Mirá, Lo, pasaron muchas cosas durante todos estos meses; yo estoy con él ahora. Si a vos te interesa o algo, yo doy un paso al costado y dejo a este hombre y vas vos, ¿entendés?’”. Celis remarcó el orden de prioridades que guio esa decisión: “Yo siempre puse la familia y ellos todo por delante antes que un pibe”.

Celis contó que Lolo le respondió “un audio superamorosa” y que el tema quedó ahí. Según su relato, fue la propia Lolo quien le confirmó después la relación con Sícaro, antes de que la noticia se hiciera pública.

PUBLICIDAD

La confirmación de la relación entre los influencers no fue una sorpresa para la expareja de Thiago Medina: “Yo me enteré antes de que se sepa públicamente porque ella me lo dice a mí y yo le quité todo el peso. Le digo: ‘Lo, tranqui, disfrutá’, porque él no me importa, para mí él no fue nada”.

Las palabras de Celis parecen dejar el capítulo cerrado: sin rencores, sin drama y con la amistad de las Poggio intacta. Para la influencer, el mayor peso de la historia no lo tiene Sícaro, sino el vínculo que construyó dentro de aquella casa, y que —según ella— ninguna relación romántica podría poner en riesgo.

PUBLICIDAD