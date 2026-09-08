República Dominicana

República Dominicana eleva la formalidad laboral y las mujeres superan por primera vez el 50% de ocupación

Los datos oficiales muestran un alza de cuatro puntos porcentuales frente a 2021 sobre una base de 5.2 millones de ocupados, con más de 200 mil personas incorporadas a cobertura de salud y aportes previsionales

Más de 200 mil personas en República Dominicana accedieron a seguro médico y cotizaciones para pensiones dentro del empleo formal. (Cortesía: Presidencia de República Dominicana)
Más de 200 mil personas en República Dominicana accedieron a seguro médico y cotizaciones para pensiones dentro del empleo formal. (Cortesía: Presidencia de República Dominicana)
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Más de 200 mil personas en República Dominicana pasaron a tener seguro médico y cotizaciones para pensiones, según datos oficiales que sitúan la formalidad laboral en 45.9% al cierre de 2025, el nivel más alto en décadas para un mercado de trabajo marcado históricamente por la informalidad.

La cifra supone un aumento de cuatro puntos porcentuales frente al 41.9% registrado en 2021, en medio de los efectos de la crisis sanitaria sobre la economía. El indicador toma como base a 5.2 millones de personas ocupadas y refleja el peso que ha ganado el empleo con protección social en la isla caribeña.

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“Eso representa, sobre una base de 5.2 millones de ocupados, más de 200,000 personas que antes no contaban con seguro médico ni cotización para pensión, y que hoy acceden a esos derechos fundamentales”, afirmó el viceministro de la Presidencia, Luis Madera, durante una presentación en Santo Domingo.

Mujer con lentes transparentes de seguridad y guantes utiliza un taladro sobre una pieza de madera en una mesa de trabajo.
La tasa de formalidad laboral subió cuatro puntos porcentuales desde 2021 sobre una base de 5.2 millones de personas ocupadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El empleo formal avanza, aunque persiste la informalidad

El crecimiento de la formalidad se observó también en el sector privado, donde se concentra buena parte de los trabajadores sin cobertura de salud ni aportes previsionales. En ese segmento, la tasa subió de 34.7% en 2021 a 39.1% en 2025.

Los datos oficiales atribuyen parte de este comportamiento a la expansión de la actividad económica y al aumento de empresas de menor tamaño. Las proyecciones del Gobierno apuntan a una nueva mejora durante 2026, aunque la publicación no precisa un porcentaje estimado para el próximo año.

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La evolución todavía deja a más de la mitad de los ocupados fuera del empleo formal. Madera reconoció que el resultado está por debajo de lo deseable y señaló que la meta gubernamental es llegar a una tasa de formalidad de 50%.

“Si la puerta de entrada al mercado laboral es formal, es mucho más probable que los trabajadores permanezcan en ese sector”, sostuvo el funcionario, quien vinculó esta tendencia con los avances entre las personas jóvenes.

Una mujer con camisa a cuadros y delantal de mezclilla opera una máquina de coser industrial. Hay hilos y otras máquinas con personas al fondo.
Las mujeres alcanzaron una tasa de empleo formal de 52.3% en 2025, por encima del promedio nacional de República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las mipymes concentran parte de la expansión

Las micro, pequeñas y medianas empresas aparecen entre los factores que explican el crecimiento del empleo formal. La cantidad de trabajadores contratados formalmente por este tipo de negocios pasó de 675,300 en 2020 a 921,400 en la actualidad.

La diferencia representa 246,100 empleos adicionales dentro de empresas formalizadas. A la vez, el número de compañías con entre uno y 50 empleados aumentó de 86,570 en 2019 a 107,571, lo que equivale a un incremento neto de unas 21 mil empresas.

La información divulgada no detalla qué actividades económicas concentraron la mayor creación de plazas ni establece una distribución entre sectores como turismo, comercio, construcción, industria o servicios. El reporte ubica a las mipymes como una base importante del crecimiento de la contratación formal.

Las mujeres lideran los indicadores de formalización

El dato más destacado corresponde a la participación femenina. La tasa de ocupación de las mujeres llegó a 51.1% al cierre de 2025, la primera vez que supera el 50%. En 2019 era de 47% y en 2020 había caído a 43,4%.

Además, el 52.3% de las mujeres ocupadas tenía un empleo formal, una proporción superior al promedio nacional de 45.9%. De las 2.2 millones de mujeres que forman parte de la población ocupada, más de la mitad cuenta con seguridad social y cotiza para pensiones.

Madera relacionó este resultado con el aumento de la formación académica y del capital humano entre las trabajadoras. Sin embargo, la publicación oficial tampoco precisa en qué sectores productivos las mujeres tuvieron una mayor presencia ni cuántos de los nuevos puestos creados correspondieron a ellas.

La formalidad laboral en República Dominicana llegó a 45.9% al cierre de 2025, el nivel más alto en décadas. (Foto cortesía Presidencia República Dominicana)
La formalidad laboral en República Dominicana llegó a 45.9% al cierre de 2025, el nivel más alto en décadas. (Foto cortesía Presidencia República Dominicana)

El desempleo juvenil cayó y creció el primer empleo formal

Entre los jóvenes, el desempleo bajó de 15.7% en 2019 a 12.4% en 2025. También aumentó la formalidad entre quienes ingresan por primera vez al mercado de trabajo.

En el grupo de 15 a 19 años, el empleo formal pasó de 18% en 2021 a 27% en 2025. Para las personas de 20 a 24 años, el indicador subió de 46% a 53% durante el mismo período.

El viceministro indicó que el Gobierno mantendrá políticas dirigidas a ampliar el empleo de calidad, con énfasis en los sectores vulnerables.

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