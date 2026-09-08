Cuba

Cuba le falla a los pacientes de esquizofrenia por la falta de medicamentos

La madre dijo que no puede comprar diazepam, haloperidol y risperidona y atribuyó la falta de fármacos a la escasez en Cuba

Pintura al óleo de dos mujeres, una con blusa blanca y otra con camiseta de rayas rosas y grises.
Un retrato al óleo representa a una madre y su hija sobre un fondo neutro de pinceladas visibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una madre de Velasco, Holguín, denunció que su hija, una joven con esquizofrenia, atraviesa una crisis sin acceso a los medicamentos que necesita para sostener su tratamiento. El caso fue difundido por el colectivo ciudadano Cuba Independiente y Democrática, que atribuyó la situación a la escasez de fármacos y a la falta de asistencia estatal.

Leyva M. relató que no cuenta con recursos para comprar los medicamentos solicitados para su hija. Mencionó diazepam, haloperidol y risperidona, aunque no precisó las dosis ni las indicaciones médicas de cada uno. “Yo no tengo dinero para comprar los medicamentos”, afirmó en un video difundido por el colectivo.

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La mujer explicó que su hija sufrió episodios de crisis en el hogar. Durante el registro audiovisual, se observan daños en persianas y otros objetos de la vivienda, que, según el testimonio, ocurrieron durante uno de esos momentos de descompensación.

La falta de tratamiento deja a la familia sin una red de contención

La interrupción o ausencia de medicación para una persona con un trastorno psiquiátrico requiere atención profesional, ya que puede agravar los síntomas y aumentar la vulnerabilidad de la paciente y de su entorno. En este caso, Leyva M. afirmó que su hija se encontraba “en shock” y que no disponían de recursos materiales para afrontar la situación.

Un hombre se cubre el rostro junto a cajas vacías de fármacos en una habitación con la bandera y el mapa de Cuba pintados en la pared.
Una representación artística ilustra la crisis por la escasez de medicamentos para la esquizofrenia y su impacto en las familias en Cuba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo de Cuba Independiente y Democrática consultó a la madre por la alimentación y por una dieta que, de acuerdo con su relato, debía ser entregada por el Estado. Leyva M. respondió que la familia no recibió esa ayuda durante cuatro o cinco meses.

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“Nosotros no tenemos la posibilidad de comprar medicamentos caros”, sostuvo la mujer. También dijo que adquirió un fármaco de alto costo que no produjo el efecto esperado en su hija.

La denuncia expone una situación de desprotección para una familia que necesita atención médica permanente, alimentación y condiciones mínimas de vivienda. La falta de tratamientos para enfermedades mentales no puede quedar reducida a la capacidad económica de los pacientes o de sus cuidadores.

La denuncia apunta a la responsabilidad de las autoridades cubanas

Un hombre con las manos en la cabeza junto a un frasco vacío, un cartel con texto y la bandera de Cuba visible por la ventana.
Una ilustración al óleo representa la situación de los pacientes con esquizofrenia ante la escasez de medicamentos en Cuba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso vuelve a poner el foco sobre las consecuencias de la escasez de medicamentos en Cuba, donde las familias deben enfrentar por su cuenta la búsqueda de tratamientos indispensables. Cuando una paciente con esquizofrenia no puede acceder a la medicación prescripta, la carga recae sobre familiares que, como Leyva M., también aseguran vivir en condiciones de precariedad.

La ausencia de respuesta ante personas que requieren asistencia psiquiátrica continua representa una falta de protección por parte del Estado cubano. La denuncia difundida desde Holguín cuestiona al régimen por no garantizar medicamentos ni apoyo alimentario a una familia con necesidades de salud acreditadas en su testimonio.

El colectivo indicó que ya brindaba colaboración a Leyva M. y pidió apoyo para la familia. Las personas que deseen comunicarse pueden hacerlo al teléfono 24864390. La dirección informada es reparto Santa Rita, Velasco, Holguín.

La información surge del testimonio difundido por Cuba Independiente y Democrática. Aunque no hay opiniones sobre las autoridades médicas, vale recordar que ya Médicos del Mundo reconoce la dificultad de encontrar fármacos en la isla.

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