Economía

A cuánto llegarán el dólar y la inflación a fin de 2026, según los principales analistas de mercado

Los expertos consultados por el Banco Central anticiparon además el rumbo de las tasas de interés, la actividad económica y las cuentas públicas para lo que resta del año

Imagen dividida con billetes de cien dólares a la izquierda y manos sujetando un recibo de compra frente a un carro de supermercado a la derecha.
Los expertos modificaron sus expectativas en relación a los pronósticos anteriores. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Banco Central publicó una nueva edición de su Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que reúne la opinión de economistas, consultoras y entidades financieras, con el objetivo de anticipar el rumbo que tomará la economía argentina en lo que resta del año.

Entre las variables que despiertan mayor interés se encuentran el tipo de cambio y la inflación, dos indicadores que suelen marcar el pulso de la actividad económica y las decisiones de consumo e inversión.

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De acuerdo con el estudio, quienes participaron de la encuesta proyectaron que la inflación acumulada de todo 2026 cerraría en 30%, una décima por encima de lo que habían anticipado en el relevamiento previo. El Top 10, es decir, el grupo de participantes que mejor proyectó la inflación en el pasado, ubicó su estimación para el cierre del año en 29,9%, en línea con el conjunto total de encuestados.

Los expertos estiman que el camino a ese 30% no tendrá grandes sobresaltos. En concreto, anticipan una inflación mensual de 1,7% para agosto -dato que el Indec publicará el próximo jueves 10 de septiembre- y de 1,8% en septiembre. Luego, el IPC sería de 1,7% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,8% en diciembre.

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El dólar mira a diciembre

En cuanto al tipo de cambio, la mediana de las proyecciones del REM ubicó al dólar en $1.630 para el promedio de diciembre de 2026. Ese valor implica una baja de $22,20 respecto a los pronosticado por los expertos en el REM anterior.

Primer plano de manos de un cliente entregando billetes de cien dólares a un empleado de banco detrás de una ventanilla de vidrio con un portapapeles en el mostrador.
Los expertos sostienen que la suba del dólar será moderada en los próximos meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para llegar a ese punto, el mercado espera un recorrido gradual. La mediana de las proyecciones ubicó al dólar en $1.530 para el promedio de septiembre, con una baja de $15,80 respecto de lo relevado el mes anterior. De ahí en adelante, la expectativa es de una suba mes a mes, pero siempre moderada: $1.565 en octubre y $1.600 en noviembre, hasta alcanzar los $1.630 en diciembre.

De esta manera, la comparación entre la inflación esperada y la devaluación proyectada para el año muestra que el ritmo de aumento del dólar quedaría por debajo del de los precios: mientras el REM proyecta una suba de precios cercana al 30% para todo 2026, la variación del tipo de cambio interanual se ubicaría en 12,6 por ciento.

Qué pasará con las tasas de interés

El relevamiento también incluyó las expectativas sobre la tasa de interés Tamar de bancos privados, que se define como el promedio ponderado por monto de los depósitos a plazo fijo de entre 30 y 35 días, por $1.000 millones o más. Para septiembre, el conjunto de analistas proyectó una tasa de 24,11% nominal anual, lo que representa un alza de 1,4 puntos porcentuales respecto del REM anterior. Esa tasa equivale a una tasa efectiva mensual de 1,98 por ciento.

Para diciembre, la expectativa es de una Tamar de 23,45% nominal anual, 1,3 puntos por encima de lo estimado en el relevamiento previo, equivalente a una tasa efectiva mensual de 1,93 por ciento. De esta forma, hacia el cierre del año no se anticipa una baja pronunciada de las tasas respecto de los niveles actuales.

La actividad económica

El REM también proyectó la evolución del nivel de actividad. Para el cuarto trimestre de 2026, los analistas esperan un crecimiento trimestral desestacionalizado del Producto Bruto Interno (PBI) de 1,3%, cifra 0,3 puntos porcentuales superior a la del relevamiento anterior. Con ese resultado, el conjunto de participantes proyectó que el nivel de PIB real de 2026 sería, en promedio, 2,1% superior al de 2025. Se trata de una proyección más pesimista que la realizada por los mismos analistas en la edición anterior del REM, cuando proyectaron un crecimiento del 2,7% para todo el 2026.

Los expertos mantienen sus proyección sobre la actividad económica en terreno positivo para 2026, pero sostienen que el repunte será menor al esperado. (Reuters)
Los expertos mantienen sus proyección sobre la actividad económica en terreno positivo para 2026, pero sostienen que el repunte será menor al esperado. (Reuters)

Se trata, además, de una estimación que está muy por debajo de la proyección de crecimiento del PBI que informó el Gobierno en el Presupuesto 2026. En el documento, el Estado indicó que esperaba una expansión de la economía del 5% para este año, algo que parece lejos de concretarse, teniendo en cuenta los últimos resultados del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Indec. En concreto, el organismo oficial midió una mejora del PBI de 1,9% en el acumulado del primer semestre.

Empleo, resultado fiscal y balanza comercial

El Banco Central también consultó a los especialistas sobre otros temas económicos. En materia de empleo, los expertos opinaron que la tasa de desocupación abierta para el cuarto trimestre del año se ubicaría en 7,5% de la población económicamente activa, sin cambios respecto de la encuesta previa.

Por otro lado, quienes participaron del relevamiento proyectaron un superávit primario del Sector Público Nacional no Financiero de $15,4 billones para 2026, una cifra levemente inferior a la del mes anterior.

Respecto del comercio exterior, se espera que las exportaciones de bienes alcancen los USD 100.895 millones y las importaciones los USD 75.861 millones hacia fin de 2026, con lo que el superávit comercial anual proyectado sería de 25.034 millones de dólares.

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