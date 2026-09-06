Tecno

Qué lanzamientos esperar del Apple Event: iPhone 18 Pro, iPhone plegable y más

Para este evento no se presentarían los modelos base del nuevo iPhone, sino que llegarían en 2027

Un red social coreana filtró lo que sería la nueva capacidad de batería del nuevo iPhone 18 Pro Max.
Apple realizará su evento del 9 de septiembre de 2026 bajo la consigna “Surprise and shine” y la keynote marcará el debut de John Ternus como director ejecutivo. (Europa Press)
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Apple está listo para su próximo evento el miércoles 9 de septiembre de 2026, bajo la consigna “Surprise and shine” (sorprende y brilla). La cita será la primera keynote conducida por John Ternus, quien asumió como director ejecutivo el 1 de septiembre en reemplazo de Tim Cook tras un cuarto de siglo en la compañía.

Las filtraciones coinciden en que habrá seis productos nuevos: dos iPhone de la línea Pro, el primer iPhone plegable de la historia de la marca, dos modelos de MacBook Pro y una nueva generación de AirPods. A esto se suman los Apple Watch, cuya renovación también se da por segura.

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Qué se sabe del iPhone 18 Pro y 18 Pro Max

El iPhone 18 Pro y el Pro Max concentrarán las novedades de la línea convencional, ya que el modelo estándar no debutará este 9 de septiembre. Según los informes, ese modelo postergará su presentación hasta los primeros meses de 2027, cuando se sumaría a las variantes 18E y Air.

Ambos equipos Pro incorporarían baterías de mayor tamaño, una reducción en la superficie de la Isla Dinámica y nuevos colores, entre ellos azul y rojo. La cámara con apertura variable llegaría, aunque solo en el Pro Max.

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El iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max llegarían con baterías más grandes, una Isla Dinámica más pequeña, nuevos colores y chip A20 Pro de 2 nanómetros con 12 GB de memoria. (REUTERS/Maxim Shemetov)
El iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max llegarían con baterías más grandes, una Isla Dinámica más pequeña, nuevos colores y chip A20 Pro de 2 nanómetros con 12 GB de memoria. (REUTERS/Maxim Shemetov)

El chip será el A20 Pro, fabricado en 2 nanómetros junto al nuevo M6, con 12 gigabytes de memoria integrada, la misma cifra que ya montaban los iPhone 17 Pro. Se espera que otorgue mejores picos de rendimiento en tareas de inteligencia artificial y mayor eficiencia energética.

Así sería el iPhone Ultra: el primer plegable de Apple

El dispositivo más esperado es el iPhone Ultra, el primer teléfono con pantalla flexible de la compañía. Su diseño sería ancho, de tipo pasaporte, en línea con propuestas como el Galaxy Z Fold 8 de Samsung o el 18 Fold de Xiaomi.

Contaría con una pantalla exterior cuadrada de 5,5 pulgadas y un panel interior plegable de 7,8 pulgadas, ambos OLED con 120 hercios de tasa de refresco. La estructura combinaría aluminio y titanio.

Apple habría concentrado buena parte del desarrollo en lograr que la arruga de plegado resulte prácticamente imperceptible, según fuentes vinculadas a las pruebas del dispositivo con terceros. En cuanto a colores, la primera generación se limitaría a negro y blanco.

22/06/2026 Imagen de varios dispositivos de El iPhone Ultra sería el primer plegable de Apple, con pantalla exterior de 5,5 pulgadas, panel interior de 7,8 pulgadas, estructura de aluminio y titanio y Touch ID lateral.
22/06/2026 Imagen de varios dispositivos de El iPhone Ultra sería el primer plegable de Apple, con pantalla exterior de 5,5 pulgadas, panel interior de 7,8 pulgadas, estructura de aluminio y titanio y Touch ID lateral.

El equipo llevaría el mismo chip A20 Pro que los modelos Pro, una batería dividida en doble celda de alrededor de 5.000 miliamperios-hora y una doble cámara trasera de 48 megapíxeles cada una, con posible sensor de apertura variable en la principal.

En materia de seguridad, el iPhone Ultra dejaría de lado el Face ID por la dificultad de integrar sus sensores en dos pantallas, y en su lugar incorporaría un lector Touch ID montado en el botón lateral.

El sistema operativo sería iOS 27, adaptado para el nuevo formato con funciones como la pantalla dividida, aunque sin compatibilidad con Apple Pencil ni gestor de ventanas.

Los precios más altos en la historia de la marca

Las estimaciones de la firma TrendForce ubican el precio base del iPhone Ultra en torno a los USD 2.099, cerca de un 90% más caro que el iPhone 17 Pro Max de 2025. Reportes filtrados desde operadoras muestran cifras aún mayores por impuestos locales: Vodafone Australia proyectó un costo cercano a USD 2.600, mientras que Vodafone Egipto llegó a manejar montos superiores a USD 3.000.

TrendForce estima que el iPhone Ultra tendrá un precio base de USD 2.099 y que el iPhone 18 Pro aumentará entre USD 150 y USD 200 por el costo de los componentes. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
TrendForce estima que el iPhone Ultra tendrá un precio base de USD 2.099 y que el iPhone 18 Pro aumentará entre USD 150 y USD 200 por el costo de los componentes. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El iPhone 18 Pro también subiría de precio, entre USD 150 y USD 200 respecto de la generación anterior. Los análisis atribuyen este incremento a la presión que ejerce el crecimiento de la inteligencia artificial y los centros de datos sobre la producción de memoria RAM y almacenamiento de alta velocidad, lo que encarece los componentes electrónicos en general.

Qué otros dispositivos presentaría Apple

El segmento de accesorios sumará el Watch Series 12 y una nueva versión Ultra. Según el analista Mark Gurman, de Bloomberg, la serie regular recuperaría la caja de cerámica blanca, con nuevos colores de malla y medición continua del ritmo cardíaco.

En computadoras, se esperan dos MacBook Pro: uno con pantalla OLED táctil, capaz de realizar acciones básicas con el dedo, equipado con los chips M5 Pro y M5 Max ya presentados; y otro con diseño idéntico al MacBook Pro M5 actual, pero con el nuevo chip M6.

Los AirPods llegarían en su quinta generación, con mejoras en componentes internos y sensores de bienestar físico, mientras que las unidades con cámara integrada quedarían para 2027. La transmisión del evento estará disponible por YouTube, la aplicación Apple TV y el sitio web de la compañía.

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