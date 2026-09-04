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La cifra tras el nuevo rol de Tim Cook: así cobrará en su etapa como presidente ejecutivo

El grueso de su paga sigue atado al valor de las acciones, por lo que la cifra final puede variar según la evolución bursátil de la empresa

Tim Cook fue durante 15 años el responsable de que Apple incrementara sus ingresos en un 280%. REUTERS/David Swanson
Tim Cook fue durante 15 años el responsable de que Apple incrementara sus ingresos en un 280%. REUTERS/David Swanson
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Tim Cook deja la dirección ejecutiva de Apple tras 15 años al frente de la compañía, pero no se aleja de ella. Desde el 1 de septiembre ocupa la presidencia del consejo de administración, un cargo que le mantiene en el organigrama con una compensación que, para el ejercicio fiscal de 2027, alcanza los 47 millones de dólares.

Esa cifra marca el inicio de una etapa distinta para quien fue el máximo responsable de la marca de la manzana. John Ternus asume ahora el liderazgo en el desarrollo de productos y las decisiones estratégicas, mientras Cook conserva un rol de peso, aunque con funciones y remuneración diferentes a las que tenía como CEO.

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Cuánto cobrará Tim Cook como presidente ejecutivo de Apple

La compensación de objetivos fijada para Cook en el ejercicio fiscal de 2027 asciende a 47 millones de dólares. De ese total, 2 millones corresponden a salario fijo y 45 millones se pagan en acciones de la compañía.

John Ternus asume ahora el liderazgo en el desarrollo de productos y las decisiones estratégicas. REUTERS/David Swanson
John Ternus asume ahora el liderazgo en el desarrollo de productos y las decisiones estratégicas. REUTERS/David Swanson

La cantidad representa una reducción notable frente a los 74,3 millones de dólares que recibió en 2025 en su etapa como CEO. También queda por debajo de los 55 millones de dólares que percibirá Ternus como nuevo director ejecutivo.

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Pese a la baja, Cook continúa entre los ejecutivos mejor pagados de Apple. El grueso de su paga sigue atado al valor de las acciones, por lo que la cifra final puede variar según la evolución bursátil de la empresa y otras condiciones vinculadas a ese tipo de compensación.

El salario fijo también se ajusta a la baja. Como CEO, Cook percibía cerca de 3 millones de dólares en ese concepto; en su nuevo puesto, la cifra se sitúa en 2 millones de dólares.

Tim Cook deja la dirección ejecutiva de Apple tras 15 años al frente de la compañía, pero no se aleja de ella. REUTERS/Abdul Saboor
Tim Cook deja la dirección ejecutiva de Apple tras 15 años al frente de la compañía, pero no se aleja de ella. REUTERS/Abdul Saboor

Qué funciones tendrá Tim Cook en su nuevo cargo en Apple

El puesto que ocupa ahora Cook, presidente del consejo de administración, estaba hasta ahora en manos de Arthur Levinson, quien pasa a desempeñarse como asesor independiente de la compañía.

Desde esa posición, Cook ya no tiene poder de decisión sobre el desarrollo o lanzamiento de productos como el iPhone, el iPad o la Mac. Esa responsabilidad recae por completo en Ternus, el nuevo CEO.

Su papel se orienta hacia la diplomacia corporativa. Apple confirmó que Cook continuará colaborando en el contacto con responsables de políticas públicas en distintos países, una tarea que ya venía ejerciendo durante su etapa como director ejecutivo.

Esa función cobra relevancia en un contexto marcado por tensiones geopolíticas, como la guerra arancelaria. Cook mostró en esos episodios capacidad para manejar las relaciones entre Apple y los gobiernos, una habilidad que ahora pondrá al servicio de Ternus para que este pueda concentrarse en la gestión de productos.

La compensación de objetivos fijada para Cook en el ejercicio fiscal de 2027 asciende a 47 millones de dólares. REUTERS/Carlos Barria
La compensación de objetivos fijada para Cook en el ejercicio fiscal de 2027 asciende a 47 millones de dólares. REUTERS/Carlos Barria

Por qué Apple mantiene a Tim Cook pese al cambio de CEO

Tim Cook fue durante 15 años el responsable de que Apple incrementara sus ingresos en un 280%, un dato que respalda su continuidad en un cargo de peso dentro de la compañía. Su presencia en el consejo transmite estabilidad a los inversores en un momento de relevo en la dirección ejecutiva.

A sus casi 66 años, que cumplirá el 1 de noviembre, Cook mantiene una vinculación con Apple que se remonta a 1998, cuando se incorporó a la empresa. Desde 2011 ejerció como CEO, hasta el traspaso del cargo a Ternus.

Su nueva función lo posiciona como un asesor de peso para Ternus y el resto de la plantilla directiva, sin injerencia directa en las decisiones sobre productos. La compañía conserva así la experiencia acumulada por Cook en la gestión de relaciones institucionales y en el manejo de contextos geopolíticos complejos, mientras el nuevo CEO concentra su atención en la estrategia de desarrollos y lanzamientos.

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