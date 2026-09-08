Crimen y Justicia

Los menores matan cada vez más en la Argentina: qué dicen las estadísticas y qué pueden hacer los fiscales

La polémica generada por la decisión de la jueza Marta Pascual pone el foco en la realidad del delito juvenil y la falta de recursos del sistema para encarcelar y rehabilitar a adolescentes

PIRAÑA LADRON VILLA LA CAVA
"Piraña", 12 años, miembro de La Banda del Millón de San Isidro, un símbolo de la paradoja de la delincuencia juvenil
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Ayer lunes, la jueza Marta Pascual generó un temblor notable en el sistema penal y en el discurso social al frenar, por un plazo de 60 días, la baja de la edad de imputabilidad en la provincia de Buenos Aires, que concentra la inmensa mayoría de los delitos cometidos por menores en el país.

¿La magistrada de Lomas de Zamora puede hacerlo? ¿Puede frenar la baja de imputabilidad votada por el Congreso? En principio, sí. Pascual, explica una altísima fuente en el entramado judicial bonaerense, firmó una cautelar en base a un habeas corpus colectivo presentado por una ONG, la Federación De Centros Barriales Familia Grande Hogar De Cristo, con domicilio fiscal en territorio porteño. “En principio puede, porque no está declarando la inconstitucionalidad”, continúa el mismo funcionario: “En todo caso, es decisión de los fiscales actuantes”.

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¿Puede un fiscal de menores mantener detenido a un chico de 14 ante a la decisión de la jueza Pascual? Puede “siempre que no se lo hayan notificado”, dice la misma cabeza, en un asiento de poder notable en La Plata. Un fiscal general de la provincia es mucho más cauto: “Tengo que estudiar el fallo y ver el caso en concreto”.

Marta Elba Pascual
La jueza Marta Elba Pascual

A través de todo el tablero de la provincia, los fiscales y comisarios coinciden en el acierto de la baja de imputabilidad. También, en que el sistema no está preparado para encerrar y rehabilitar a una nueva masa de detenidos. Otro fiscal en una zona de extrema sensibilidad dice: “No podés mandar a un menor detenido por homicidio a la casa. Pero votar la baja de imputabilidad sin recursos para el encierro es una locura. Solo vas a engendrar más delito”.

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Un caso icónico es el de Cristian Y., “El Chilenito”, con prontuario de ladrón por el delito de robo en poblado y en banda a mano armada, fue particularmente intenso. No se escapó una vez del mismo instituto de menores, sino dos.

En febrero último, su banda llegó con una amoladora y varias otras herramientas al perímetro del Centro Cerrado Almafuerte, ubicado en la zona de Abasto, La Plata, donde estaba encerrado por orden de un juzgado de responsabilidad juvenil de Dolores por robo a mano armada. Así, “El Chilenito” salió por primera vez.

Las autoridades volverían a encontrarlo en junio de ese año, no porque lo buscaran. “El Chilenito” cayó de vuelta por robar, esta vez en Morón, con una causa de la UFI de Menores N°2 de esa jurisdicción. Entonces, lo enviaron de vuelta al Almafuerte. Duró nueve días preso. El jueves 20 de ese mes, escapó del lugar luego de que un grupo de hampones irrumpió en el perímetro tras romper el cerco exterior. La Federal lo detuvo en agosto de 2024, en un departamento de lujo en Belgrano, la misma semana en que cumplió 18 años.

cristian yanez ladron profugo portada

En la provincia de Buenos Aires, el sistema de encierro de menores no está a cargo del Servicio Penitenciario Bonaerense, sino del área de Desarrollo Social. Calcular el delito de los inimputables de 14 a 16 es al menos complicado. Existen cifras confiables del MPF. Y esas cifras hablan de una muerte violenta en alza.

Los números de la muerte juvenil

. En La Plata, seis intentos en 2024. Al año siguiente, seis consumados y once intentos.

. En Morón, 2024, un intento. 2025, tres intentos y tres causas con víctimas fatales.

. En Lomas de Zamora, un expediente por homicidio consumado y 15 intentos. En 2025, nueve consumados y 16 tentativas.

. En San Isidro, se pasó de 9 a 15 casos entre ambos rubros en un año.

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