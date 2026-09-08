Tecno

¿Quieres invertir en criptomonedas? Conoce su valor y cómo ha fluctuado en las últimas horas

Las criptomonedas han tenido un auge recientemente y el bitcoin ha logrado su legalidad en El Salvador

Las criptomonedas se caracterizan por usar redes blockchain, no existir físicamente y carecer de regulación. (Archivo)
Las criptomonedas se caracterizan por usar redes blockchain, no existir físicamente y carecer de regulación. (Archivo)
Guardar

Las criptomonedas son un activo digital innovador que han experimentado un crecimiento monumental en los últimos tiempos debido a varios elementos que contribuyen a ello, entre ellos que algunos gobiernos hayan decidido darles una oportunidad como moneda de curso legal; no obstante, también han sufrido descalabros que han puesto en duda su viabilidad, como el más reciente episodio conocido como el "criptoinvierno".

Pese a este panorama, cada vez más personas han empezado a adquirir criptomonedas para poder invertir en algo "seguro" y "fiable" tanto a corto como a largo plazo, a pesar de los niveles extremos de inestabilidad que sufre constantemente.

PUBLICIDAD

Sin embargo, invertir o comprar en criptodivisas es más fácil de lo que parece. Hay que recordar que se trata de monedas virtuales, por lo que serán controladas en carteras o monederos que comparten esa particularidad, pues a diferencia del dinero corriente, no tienen un soporte físico.

El precio de las criptomonedas hoy

Esta es la cotización de las criptodivisas más destacadas en este momento.

El Bitcoin, cotiza a 78.437,67 dólares, lo que implicó un cambio de -0,857% en las últimas horas.

La segunda criptomoneda más popular del mercado, Ethereum, ha mostrado un movimiento de -0,593% en las últimas 24 horas, por lo que su valor se ubica en 2.476,19 dólares.

PUBLICIDAD

En el caso de TetherUs, su precio es de 1 dólares, por lo que en el último día tuvo un movimiento de -0,02%.

Por su parte, BNB, tiene un valor de 750,99 dólares, con un cambio de -0,2%, en cambio el Litecoin cotizó a 55.039 dólares, tras una variación de 0.11771533.

Finalmente, el Dogecoin, una de las monedas virtuales que fue impulsada por Elon Musk, tiene un valor de 0,09 dólares tras presentar un cambio de -1,51% en las últimas 24 horas.

Representaciones de bitcoins. (REUTERS/Dado Ruvic)
Representaciones de bitcoins. (REUTERS/Dado Ruvic)

Qué pasa con las criptodivisas

Luego de que en las primeras semanas de mayo del 2022 se viviera el "criptocrash" o "criptoinvierno" que dejaron al descubierto la enorme volatilidad de estas monedas digitales, ha llegado un nuevo periodo de relativa estabilidad.

Bitcoin, ethereum y BNB han mostrado variaciones "controladas", puesto que no se han disparado los precios como en semanas previas. Por ejemplo, a inicios de agosto, las mencionadas anteriormente tuvieron un cambio menor del 2%.

Por otra parte, algo que esta llamando la atención en el mundo de las criptomonedas es que China está ablandando sus restricciones y podría comenzar a permitir su uso. Específicamente sería Hong Kong en donde este cambio se haría presente.

Sumado a ello, la plataforma de transacciones digitales PayPal anunció su propia stablecoin llamada PayPal USD (PYUSD), que cuenta por el respaldo de depósitos en dólares, bonos del Tesoro de Estados Unidos a corto plazo y activos equivalentes.

La compañía ha afirmado en su declaración que permitirá la transferencia de fondos a monederos digitales de terceros y proporcionará detalles sobre cómo integrar su servicio en exchanges centralizados y descentralizados, con el objetivo de ser utilizado en Finanzas Descentralizadas (DeFi, por sus siglas en inglés). Por lo tanto, es muy probable que se utilice ampliamente en la industria Web3.

Su avance en Latinoamérica

Criptomonedas en México: el Banco de México (Banxico) ha determinado que ninguna de las instituciones que participan en el sistema financiero nacional podrá hacer uso o deberá permitir operaciones de ninguna clase a través de este medio de pago.

En territorio mexicano el empresario Ricardo Salinas Pliego, uno de los más ricos del país, ha mostrado interés en las criptomonedas y ha asegurado que varios de sus negocios aceptarán bitcoin en el futuro, incluido su banco; hasta el momento una de sus tiendas más populares ya lo hace.

Una representación de las criptomonedas. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Una representación de las criptomonedas. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Criptomonedas en Perú: el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) ha dejado en claro que su misión no es ser el primero ni el segundo banco central que regule el uso de las criptomonedas, ello debido a la inestabilidad que las caracteriza. Sin embargo, hace días el presidente del (BCR) aseguró que el BCR trabajaba en un proyecto de moneda digital propia.

Criptomonedas en Colombia: en la nación sudamericana hay más de 500 sitios donde es permitido pagar con criptodivisas. Colombia ocupa el puesto 14 entre 26 países de adopción de criptomonedas, según el informe de Finder.

Criptomonedas en Centroamérica: en el gobierno de El Salvador, el bitcoin, que en septiembre de 2021 se convirtió en moneda de curso legal, ha perdido oficialmente este estatus en este enero del 2025 tras una reforma aprobada por la Asamblea Legislativa del país. Según informó la prensa local, la modificación de la Ley Bitcoin fue impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele y respaldada por la mayoría oficialista en el órgano legislativo. Este cambio marca el fin de una política que había colocado al país centroamericano en el centro del debate global sobre las criptomonedas.

¿Cómo crear una criptomoneda?

Al momento de crear una criptomoneda es importante primero determinar qué se desea tener: una moneda o un token. La primera usa su propia blockchain, mientras que la segunda se basa en una red preexistente.

De acuerdo con el sitio de Binance, para crear una criptomoneda se necesita de un gran equipo de desarrolladores y expertos; mientras que para el token sí se requieren conocimientos técnicos pero es posible crearlo en minutos a través del uso de otras blockchains como Ethereum o BNB, que son las más populares.

Los costos de creación, el tiempo requerido y el uso de fuerza de trabajo dependerá de si se opta por hacer una moneda virtual o un token. En éste último caso también se puede usar un código establecido para crear tokens o pagar para usar un servicio de creación de monedas.

Es importante saber que antes de crear una criptomoneda se debe considerar su utilidad y estado legal.

En el caso de elegir crear una criptomoneda, entonces se debe elegir una blockchain, posteriormente se debe hacer un plan acorde al funcionamiento y la funcionalidad de la blockchain para diseñar los nodos y la interfaz.

Temas Relacionados

Precio CriptomonedasBitcoinEthereumMercado de criptomonedasEconomía digitalInversionesÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

GTA 6 en Latinoamérica: horarios de estreno por país y cómo jugarlo antes que nadie

El primer país del mundo en tener acceso al título de Rockstar Games será Nueva Zelanda. Esto significa que, mientras allí sean las 00:00 del 19 de noviembre, en América Latina todavía será el 18 de noviembre

GTA 6 en Latinoamérica: horarios de estreno por país y cómo jugarlo antes que nadie

Stephen Hawking y su lección sobre el saber: “El mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento”

La cita del físico británico invita a reconocer los límites del propio conocimiento y a mantener la curiosidad, las preguntas y el pensamiento crítico frente a nuevas evidencias

Stephen Hawking y su lección sobre el saber: “El mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento”

Apple Event en vivo tendrá a John Ternus como nuevo CEO de Apple este 9 de septiembre

La presentación permitirá conocer las prioridades del nuevo director ejecutivo, quien asumió el cargo tras la salida de Tim Cook y afronta una etapa marcada por la IA

Apple Event en vivo tendrá a John Ternus como nuevo CEO de Apple este 9 de septiembre

Cómo tener los juegos del Nokia 1100 en un iPhone: así puedes jugar Snake II

Los métodos incluyen la descarga de aplicaciones desde la App Store y el acceso a versiones web. Si se utilizan tiendas oficiales, no es necesario instalar archivos peligrosos

Cómo tener los juegos del Nokia 1100 en un iPhone: así puedes jugar Snake II

Lista de 30 prompts para hacer la foto de cómo me vería en los 80 usando CharGPT o Gemini

Las fotos de esta tendencia combinan nostalgia con hombreras, peinados voluminosos, luces de neón y colores pasteles

Lista de 30 prompts para hacer la foto de cómo me vería en los 80 usando CharGPT o Gemini

DEPORTES

Se dan a conocer los candidatos a ganar el Balón de Oro 2026: la lista de los nominados a todos los premios

Se dan a conocer los candidatos a ganar el Balón de Oro 2026: la lista de los nominados a todos los premios

Boca Juniors recibirá a San Pablo en el inicio de la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

La AFA rechazará el pedido de Vélez para eliminar a Boca de la Copa Argentina

Dibu Martínez está nominado al Balón de Oro 2026 como uno de los mejores arqueros

La argentina Sofía Montenegro mostró cómo quedó su rostro tras la sangrienta pelea que perdió en su debut en UFC

TELESHOW

Ángela Leiva contó el milagro que le pidió a Gilda al comienzo de su carrera: “Yo confié en ella”

Ángela Leiva contó el milagro que le pidió a Gilda al comienzo de su carrera: “Yo confié en ella”

La emoción de Alberto Cormillot al recibir un homenaje inolvidable: “El premio más importante de mi vida”

Los sugestivos videos de La Joaqui y Tiago PZK en medio de rumores de romance: “Nosotros somos los dioses”

Charlotte Caniggia versus Yanina Zilli en Gran Hermano: una jugadora fue eliminada y se definieron las cuatro finalistas

Tini Stoessel posó con carteras de Gucci, stilettos y un look de lujo valuado en miles de dólares: las fotos

INFOBAE AMÉRICA

National Geographic dedica 11 páginas a Costa Rica y la presenta como “tesoro de la naturaleza”

National Geographic dedica 11 páginas a Costa Rica y la presenta como “tesoro de la naturaleza”

Operativo en el Caribe hondureño deja 11 detenidos y 36 fardos de supuesta cocaína decomisados

Universidad Nacional alerta que recortar la inversión educativa podría comprometer el futuro de Costa Rica

Cuba suma camiones chinos para contener la crisis de basura en La Habana

Cuba le falla a los pacientes de esquizofrenia por la falta de medicamentos