Por qué el juego Buscaminas desapareció de Windows y cómo tenerlo gratis en el PC

Buscaminas dejó de estar preinstalado en Windows y hoy se puede jugar gratis en PC sin descargar programas.

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Buscaminas ya no es una aplicación que está preinstalada en Windows, como muchos lo vivieron en los 2000. Aunque su legado sigue vivo con versiones para jugar en PC gratis, incluso sin descargar ningún programa.

Este juego no nació como entretenimiento, aunque se convirtió en una adicción para Bill Gates. Sus creadores lo diseñaron para enseñar a manejar un componente que a fines de los años 80 todavía resultaba poco común entre los usuarios domésticos: el clic del mouse.

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La historia de la creación de Buscaminas en Windows

La primera versión del Buscaminas se desarrolló en 1989. Sus autores fueron Robert Donner y Curt Johnson, ambos empleados de Microsoft en ese momento.

Johnson diseñó la lógica del juego, mientras que Donner se encargó de adaptarla para que funcionara dentro de Windows. El objetivo no era divertir, sino familiarizar a la gente con el clic del mouse.

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Windows 95 y Windows XP ampliaron la experiencia de Buscaminas con nuevos niveles, récords de tiempo y comunidades dedicadas a los rankings. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)

El título se popularizó recién en 1992, cuando Microsoft lo incluyó en Windows 3.1. La compañía buscaba que los usuarios practicaran el clic izquierdo y el derecho con mayor precisión, además de acostumbrarlos a las interfaces gráficas que empezaban a expandirse en esa época.

Cómo pasó de la fama mundial a la salida de Windows

Con Windows 95 llegó una interfaz más moderna, y Windows XP sumó los niveles de principiante, intermedio y experto, además de los récords de tiempo que motivaban a seguir jugando. Alrededor del juego se formaron comunidades enteras dedicadas a batir marcas y crear rankings mundiales.

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La variedad de juegos clásicos alcanzó su punto más alto con Windows Vista y Windows 7, cuando Microsoft renovó el Buscaminas y sumó títulos como Chess Titans, Mahjong Titans y Purble Place. La compañía presentó esa colección en la feria CES de 2007.

El quiebre llegó con Windows 8, lanzado en 2012. Microsoft eliminó las versiones tradicionales integradas en el sistema y las reemplazó por aplicaciones descargables desde la Windows Store, entre ellas Microsoft Minesweeper. Una respuesta publicada por la comunidad oficial de soporte de Microsoft durante esa etapa confirmó que los juegos preinstalados de versiones anteriores ya no estaban disponibles.

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Windows 8 eliminó el Buscaminas integrado y lo reemplazó por Microsoft Minesweeper como aplicación descargable desde la Windows Store. (EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO)

El Buscaminas desapareció como aplicación integrada en Windows 8 porque Microsoft decidió reemplazar las versiones tradicionales del sistema operativo por aplicaciones descargables desde la tienda oficial. Desde entonces, jugarlo requiere instalarlo por separado, algo que no ocurría en las versiones anteriores del sistema.

Otros títulos de la colección corrieron distinta suerte. Corazones, Chess Titans, InkBall y Purble Place no tuvieron sucesores oficiales, mientras que el 3D Pinball: Space Cadet quedó atrapado entre un error de programación y una licencia que impedía distribuirlo por separado.

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Bill Gates se convirtió en un fanático del juego

El fundador de Microsoft tampoco fue inmune a los encantos del Buscaminas. Libby Duzan, entonces responsable de productos de entretenimiento de la empresa, contó a The Washington Post en 1994 que Gates tuvo que desinstalar el juego de su computadora.

Eso no le impidió seguir jugando. De vez en cuando recurría al ordenador de Mike Hallman, presidente de Microsoft en ese momento, y llegó a ganar una partida en apenas cinco segundos.

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Bill Gates se volvió fanático de Buscaminas, desinstaló el juego de su computadora y luego protestó por un macro que lo resolvía en tres segundos. (Reuters/JOSHUA ROBERTS)

La marca fue tan alta que Tom Reeves, director de desarrollo de Microsoft, decidió superarla por otros medios: escribió un macro capaz de resolver el juego en tres segundos, un tiempo imposible para una persona.

Cuando Gates descubrió la trampa, envió un correo electrónico indignado: “Mis habilidades críticas están siendo reemplazadas por un ordenador. Esto de la tecnología está yendo demasiado lejos. ¿Cómo se puede conservar la dignidad humana cuando los ordenadores hacen las cosas importantes mejor que las personas?”.

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Cómo jugar Buscaminas hoy en el PC

Pese a su salida del sistema operativo, el juego sigue disponible de varias formas y de manera gratuita. La opción más directa es buscar la palabra “Buscaminas” en Google: el primer resultado no es un enlace, sino un módulo interactivo con un botón “Jugar” que funciona igual en PC y en móvil, incluso sin conexión a internet.

Otra alternativa es la web Minesweeper.online, que mantiene la estética clásica de Windows con estadísticas, modo nocturno y miles de tableros distintos.

Para quienes prefieren una instalación oficial, Microsoft ofrece Microsoft Minesweeper a través de su tienda, con el modo clásico, distintos niveles de dificultad, desafíos diarios y un modo aventura con gráficos actualizados.

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