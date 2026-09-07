El gobierno de Kicillof retendrá un 2% en los premios de las apuestas online

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El gobierno de la provincia de Buenos Aires firmó una resolución, a través del Instituto de Loterías y Casinos, para aplicar un cobro del 2% sobre los premios de las apuestas online en las siete plataformas de juego que tienen concesión para operar en la provincia de Buenos Aires.

El anuncio fue hecho este lunes por el ministro de Gobierno Carlos Bianco, quien detalló que “los aportes se van a recibir a partir de esta alícuota que es del 2% sobre los premios pagados a las apuestas sucesivas, de acuerdo con la ley 15079”. El funcionario también dijo que “los aportes del Fondo de Progreso e Inclusión Social (FOPIS) se van a destinar a programas de salud, educación y desarrollo social”.

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La decisión formó parte de una resolución que el Instituto de Loterías y Casinos, que preside Gonzalo Atanasof, firmó el martes de la semana pasada y se encuadra dentro de la reglamentación establecida en la Ley 15079, sancionada a finales de 2018, durante la gestión de María Eugenia Vidal. Actualmente son siete las empresas que tienen la concesión para la explotación del juego online en la Provincia: Bet63, Betano, Bettson, Betwarrior, BPlay, Sport.bet.ar y Stake, que deberán presentar declaraciones juradas semanales para verificar el descuento aplicado sobre los premios.

“Es una decisión del gobernador Axel Kicillof. Las estimaciones que tenemos son que la provincia va a recibir, a partir de este nuevo aporte, entre 35.000 y 40.000 millones de pesos adicionales todos los meses”, explicó Bianco.

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El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, estuvo escoltado por Cristina Álvarez Rodríguez y Juan Cuattromo

El artículo 137 de la ley establece un aporte de entre el uno por ciento (1%) y el tres por ciento (3%) sobre todos los premios resultantes de las sucesivas apuestas sobre juegos de resolución inmediata (slots), el cual se destinará a los municipios de la Provincia de Buenos Aires. Ahora, se le sumó la modalidad del juego en línea.

El nuevo descuento sobre los premios se suma a otras obligaciones previstas para las plataformas habilitadas. Según la Ley Fiscal Impositiva 2026, el gravamen sobre las utilidades brutas del juego online que debe destinarse al Estado provincial es del 15%. Un impuesto que las empresas ya pagan.

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Además, las empresas pagan un canon del 10% sobre la utilidad bruta. De ese porcentaje, el 10% se distribuye entre los municipios y el resto se destina a Rentas Generales para acciones vinculadas con educación, promoción y asistencia social. La ley considera utilidad bruta la diferencia entre el dinero apostado y los premios abonados.

El aporte que comenzará a aplicarse no abarca todas las modalidades de juego online. La Ley 15.079 lo circunscribe a las sucesivas apuestas sobre juegos de resolución inmediata, como las tragamonedas virtuales, en las que el resultado se conoce inmediatamente después de cada jugada.

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La normativa provincial regula además las apuestas deportivas, los juegos de casino, las loterías, las apuestas hípicas y otros eventos reales o virtuales autorizados. Para las apuestas deportivas, la ley fija un retorno anual al jugador que no puede ser inferior al 80% del total apostado. Así, la aplicación del aporte sobre los premios de slots incorpora una nueva retención a ese esquema.

Por su parte, desde el Instituto de Loterías y Casinos se informó además que más de 800 denuncias a plataformas ilegales, que permiten el acceso de menores de edad sin controles, fueron realizadas por el Instituto de Loterías y Casinos. La última de estas denuncias se efectuó en julio, cuando la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos del Departamento Judicial San Isidro ordenó el bloqueo de 537 sitios de apuestas online ilegales.

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El impusto será de un 2% sobre los premios

Además, el organismo reportó junto a Meta y bajo un acuerdo con la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina (ALEA) a más de 100 influencers vinculados a la promoción de sitios de apuestas ilegales. Entre otras acciones, también se impulsaron charlas de prevención sobre la ludopatía, destinadas a más de 6.000 personas en colaboración con otros organismos e instituciones. Se trató de actividades realizadas en teatros, clubes de barrio y escuelas de La Plata, Florencio Varela, Mar del Plata, La Matanza, Avellaneda, Hurlingham, Olavarría, Quilmes, Lanús y Tandil.

Asimismo, en el marco de acciones contra la ludopatía, se amplió la cobertura de atención para el juego compulsivo en conjunto con la red de Salud Mental, con el objetivo de llegar a los 135 municipios mediante los CPA y hospitales provinciales. La atención para menores de 18 años se extendió en los 10 Centros de prevención y asistencia a la ludopatía, distribuidos en La Plata, Avellaneda, Morón, Bahía Blanca, Olavarría, Tandil, Necochea, Mar del Plata, Vicente López y Pergamino.

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