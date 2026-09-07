Malvinas: la industria pesquera pide al Gobierno limitar las licencias británicas de pesca, igual que las concesiones petroleras

En plena temporada, más de 130 embarcaciones pueden estar activas simultáneamente en torno a las islas

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La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (Fulasp) reclamó que el Gobierno nacional incluya a la actividad pesquera en la ofensiva contra la explotación británica de recursos naturales en las Islas Malvinas, tras el anuncio del presidente Javier Milei de profundizar las acciones en ese frente. La entidad sostiene que si las concesiones petroleras en territorio en disputa son consideradas ilegítimas, el mismo criterio debe aplicarse a las licencias de pesca que el Reino Unido otorga desde hace décadas en esas aguas.

El sistema de licencias pesqueras que administra el Reino Unido en Malvinas no es un proyecto a futuro, sino que lleva décadas en funcionamiento. Entre 2023 y 2024, esas licencias generaron aproximadamente 33,8 millones de libras esterlinas (unos USD 45 millones) en ingresos para la administración británica de las islas, con una proyección superior a los 36,1 millones para el período siguiente (USD 48 millones). La pesca representa alrededor del 40% del Producto Bruto Interno del archipiélago y constituye su principal fuente de ingresos propios, al punto de que la propia administración isleña reconoce que la introducción del régimen pesquero provocó un aumento del 500% de sus ingresos y le permitió alcanzar la autosuficiencia financiera en casi todas las áreas.

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Durante 2024, las capturas en aguas bajo administración británica alcanzaron las 261.903 toneladas, uno de los mayores registros de los últimos años. De ese volumen, 146.689 toneladas correspondieron al calamar Illex argentinus. En plena temporada operan normalmente entre 100 y 120 buques con licencia activa, cifra que puede superar los 130 durante los picos de la temporada de calamar.

El argumento de la industria pesquera argentina

Para Fulasp, la decisión del Gobierno de ampliar las medidas de protección más allá de los hidrocarburos abre una discusión que el sector pesquero viene reclamando hace tiempo. “Si la Argentina sostiene que resulta inadmisible la explotación unilateral del petróleo en un territorio cuya soberanía se encuentra en disputa, el mismo principio debería alcanzar a los recursos pesqueros que desde hace décadas son explotados mediante permisos británicos”, señaló la entidad.

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La flota que opera bajo permisos de la administración británica capturó 261.903 toneladas en 2024, uno de los mayores registros de los últimos años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Raúl Cereseto, presidente de la entidad, resumió la posición: “El petróleo está debajo del mar y los peces están dentro del mar. Los dos son recursos naturales y forman parte de una misma discusión de soberanía. La diferencia es que hoy estamos intentando impedir una explotación petrolera futura mientras nuestros recursos pesqueros se explotan desde hace décadas”.

La Fundación subrayó además que, a diferencia del debate sobre los hidrocarburos —que gira en torno a una explotación aún no iniciada—, la actividad pesquera bajo licencias británicas ya existe y opera a escala industrial. “La explotación pesquera a partir de permisos espúreos no constituye una amenaza eventual ni un proyecto que podría materializarse dentro de algunos años, sino que es una actividad económica ilícita de enorme magnitud que ya existe y que lleva décadas desarrollándose”, advirtió la entidad.

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La pesca en Malvinas drena recursos que también son argentinos

Existe además una dimensión biológica que, según Fulasp, vuelve al problema especialmente urgente: las especies explotadas en esas aguas son migratorias. Los propios documentos pesqueros analizados por la Fundación reconocen los desplazamientos de distintas poblaciones entre la Zona Económica Exclusiva argentina, el alta mar y las aguas administradas por el Reino Unido.

Entre las especies afectadas figuran la merluza común (Merluccius hubbsi), el calamar Illex (Illex argentinus), la polaca (Micromesistius australis), la merluza de cola (Macruronus magellanicus) y el bacalao de profundidad (Dissostichus eleginoides). La sobreexplotación en una jurisdicción tiene, por lo tanto, consecuencias potenciales sobre todo el ecosistema regional.

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Entre 100 y 120 buques con licencia activa operan por año en aguas administradas por el Reino Unido FOTO: VÍCTOR HUGO OLIVAS/EL DEBATE DE SIINALOA/CUARTOSCURO.COM

La entidad también advirtió que algunas embarcaciones que operan bajo licencias británicas desarrollan luego actividad sobre el borde exterior de la Zona Económica Exclusiva argentina, lo que incrementa todavía más la presión sobre los mismos recursos.

“Los peces no entienden de líneas dibujadas sobre un mapa. Estamos hablando de poblaciones que nacen, crecen, se alimentan, se reproducen y migran a través de un mismo ecosistema. Por eso defender los recursos pesqueros también significa defender el Atlántico Sur”, afirmó Cereseto.

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Argentina ya sancionó a cinco buques extranjeros

En ese marco, Fulasp valoró la política de “tolerancia cero” contra la pesca ilegal que viene aplicando el Gobierno dentro de la Zona Económica Exclusiva argentina y el fortalecimiento de los mecanismos de detección y fiscalización. Durante 2026, las autoridades ya sancionaron a cinco buques extranjeros por infracciones vinculadas con operaciones pesqueras en aguas argentinas: el pesquero español Farruco y los buques Bao Feng, Bao Win, Coimbra y Hai Xiang 2.

Para la entidad, esa experiencia debería servir como antecedente para elevar el nivel político, diplomático y jurídico de la defensa de los recursos pesqueros vinculados a Malvinas. “No pedimos cambiar la dirección de la política argentina; pedimos ampliarla. Si el principio es que nadie puede explotar unilateralmente nuestros recursos naturales en Malvinas, entonces ese principio debe valer para todos los recursos”, sostuvo Cereseto.

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