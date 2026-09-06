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La ‘papelera secreta’ de WhatsApp: El ajuste que permite eliminar archivos pesados sin borrarlos de la galería

La limpieza de carpetas internas permite retirar imágenes, vídeos, audios y documentos acumulados

Un logo verde de WhatsApp en relieve y una papelera de malla metálica gris sobre una mesa de madera clara.
Dónde está la 'papelera' de WhatsApp y cómo usarla para recuperar memoria interna - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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WhatsApp acumula fotos, vídeos, documentos y audios que pueden ocupar una parte relevante de la memoria del teléfono. La aplicación no cuenta con una papelera visible, pero sus archivos multimedia quedan guardados en carpetas internas que es posible revisar y limpiar. Ese ajuste permite liberar espacio sin borrar los chats ni eliminar automáticamente las copias que permanecen en la galería del dispositivo móvil.

La función importa porque la falta de almacenamiento puede afectar el funcionamiento general del equipo. Cuando la memoria interna se llena, las aplicaciones pueden tardar más en abrirse, cerrarse sin aviso o impedir nuevas actualizaciones. En WhatsApp, el problema suele crecer con imágenes repetidas, vídeos largos y documentos que se reciben en grupos o conversaciones activas cada día.

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WhatsApp no cuenta con una papelera, pero sí con un administrador de almacenamiento que cumple esa función.
La carpeta oculta de WhatsApp que puede estar llenando la memoria - (Foto: Meta)

Los archivos se eliminan desde el almacenamiento interno

En los teléfonos Android, la ruta indicada para localizar los archivos de WhatsApp es Android, media, com.whatsapp, WhatsApp y Media. Allí aparecen directorios separados para fotos, vídeos, audios, documentos y otros contenidos intercambiados mediante la aplicación.

Al borrar elementos desde esa ubicación, se libera espacio local sin modificar los mensajes de las conversaciones que permanecen abiertas dentro de WhatsApp.

La operación debe hacerse con atención, porque los archivos seleccionados se eliminan de forma definitiva del almacenamiento del teléfono. Antes de borrarlos, conviene comprobar cuáles ya están respaldados o conservados en la galería.

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El administrador de archivos puede recibir nombres diferentes según la marca del dispositivo, pero normalmente permite acceder al almacenamiento interno. Una vez dentro de la carpeta Media, el usuario puede identificar los directorios que ocupan más espacio y eliminar solo aquello que no necesita. Esta limpieza no funciona como una papelera tradicional: los contenidos no permanecen disponibles para restaurarlos después.

El procedimiento consiste en revisar archivos multimedia y respaldos antiguos desde el sistema del dispositivo, con especial cuidado para no borrar elementos necesarios ni copias utilizadas para restaurar datos posteriormente - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
El procedimiento consiste en revisar archivos multimedia y respaldos antiguos desde el sistema del dispositivo, con especial cuidado para no borrar elementos necesarios ni copias utilizadas para restaurar datos posteriormente - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Las copias antiguas también ocupan memoria

Otra carpeta que conviene revisar es Databases, donde WhatsApp almacena respaldos de las conversaciones. Con el paso del tiempo, pueden acumularse versiones anteriores que ya no resultan necesarias. La ruta señalada es Android, media, com.whatsapp, WhatsApp y Databases.

El usuario debe identificar los archivos más antiguos antes de eliminarlos, ya que borrar una copia puede impedir recuperar conversaciones incluidas en ese respaldo. La revisión permite retirar versiones desactualizadas y recuperar espacio sin modificar el contenido que está activo en la aplicación.

Vaciar chats elimina mensajes y adjuntos desde la aplicación

WhatsApp incluye además una opción para vaciar chats desde la propia aplicación. Esta herramienta elimina mensajes y archivos adjuntos de una conversación elegida, pero conserva el contacto y mantiene el hilo disponible.

Para utilizarla, hay que abrir el chat, acceder al menú y seleccionar “Vaciar chat” antes de confirmar la acción. El resultado es distinto al borrado de archivos desde el administrador del teléfono, porque afecta directamente al contenido del chat. Por eso conviene revisar qué conversación se va a limpiar y si sus archivos se necesitan conservar.

Cómo limpiar las copias antiguas de WhatsApp sin afectar el contenido actual - REUTERS/Dado Ruvic
Cómo limpiar las copias antiguas de WhatsApp sin afectar el contenido actual - REUTERS/Dado Ruvic

La saturación afecta las actualizaciones y el rendimiento

La acumulación de archivos innecesarios no afecta solo a WhatsApp. Cuando queda poco espacio libre, el sistema operativo puede ralentizarse, las aplicaciones pueden cerrarse de manera inesperada y las actualizaciones pueden fallar por falta de memoria.

Los vídeos recibidos en grupos, las imágenes duplicadas y los respaldos antiguos suelen contribuir a ese problema. Limpiar de manera periódica permite detectar qué tipo de contenido ocupa más espacio y evita que la falta de capacidad aparezca cuando el teléfono necesita instalar una aplicación o guardar información.

Hábitos que ayudan a conservar espacio disponible

Después de cada limpieza, resulta útil revisar qué archivos permanecen en el teléfono. Conservar solo el contenido necesario y comprobar las copias antiguas reduce la presión sobre la memoria interna.

La organización no reemplaza las copias de seguridad, pero permite decidir qué se guarda localmente y qué puede eliminarse. Con ese control, WhatsApp puede seguir funcionando sin que las imágenes, vídeos y documentos acumulados dificulten tareas cotidianas del dispositivo.

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