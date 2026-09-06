El truco para desconectar WhatsApp sin activar modo avión en iPhone y Android

Desactiva los datos celulares de WhatsApp para no tener que desactivar el modo avión. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

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En WhatsApp puedes descontectarte sin necesidad de activar el modo avión siguiendo un paso a paso que poca gente conoce y que funciona tanto en Android como en iPhone.

Para desconectar WhatsApp sin activar el modo avión tienes que:

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Ir a Ajustes del celular. Buscar el apartado de aplicación móviles e ingresar a WhatsApp. En las opciones de WhatsApp, ve al apartado de permisos o accesos. Desactiva los datos celulares y según el dispositivo, también el acceso a WiFi. Si esta opción no se puede, debes desactivar el WiFi por completo.

Según el dispositivo, también limita el acceso a WiFi. (Apple)

De esta forma la aplicación móvil de WhatsApp no puede acceder a internet, pero el resto de plataformas, sí.

Este recurso es útil cuando deseas mantener activas otras aplicaciones, pero evitar que WhatsApp tenga acceso a internet. Así, no será necesario activar el modo avión ni desconectar por completo el celular para impedir que la aplicación use la conexión disponible.

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En qué momentos desactivar los datos de WhatsApp

Desactivar los datos de WhatsApp puede servir para recuperar concentración sin desconectar por completo el teléfono.

Es una alternativa práctica cuando se necesita mantener acceso a otras aplicaciones, como el correo electrónico, los mapas o una plataforma de trabajo, pero se busca evitar interrupciones constantes de chats, grupos y llamadas.

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Esta función se encuentra presente tanto en iPhone como en Android. REUTERS/Ann Wang/File Photo

Es útil durante reuniones, clases, entrevistas laborales o momentos de estudio.

Por ejemplo, una persona puede desactivar temporalmente la conexión de WhatsApp antes de una videollamada importante para no distraerse con notificaciones.

Otra situación frecuente es una cena, una película o una conversación familiar en la que se quiere estar presente sin apagar el celular.

Puede ser conveniente, además, cuando se necesita descansar de una conversación tensa o posponer respuestas hasta tener tiempo para leer con calma. En esos casos, desactivar los datos evita la presión de responder de inmediato y permite retomar los mensajes después.

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Si debes estar atento a un mensaje urgente en WhatsApp, lo preferible es no desactivar los datos. REUTERS/Brendan McDermid

La medida debe usarse con criterio: si se espera información urgente de familiares, trabajo o salud, conviene avisar previamente o revisar WhatsApp en intervalos definidos.

Qué otras funciones de WhatsApp contribuyen a la reducir las distracciones

Además de desactivar los datos, WhatsApp ofrece funciones que ayudan a reducir las distracciones diarias.

Una de las más útiles es silenciar chats individuales o grupos durante ocho horas, una semana o de forma permanente. Los mensajes seguirán llegando, pero el teléfono no emitirá sonidos ni vibrará por esas conversaciones.

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Otra alternativa es archivar chats para apartarlos de la lista principal y consultarlos solo cuando sea necesario. Para conversaciones sensibles, restringir chats oculta contenido y contacto en las notificaciones, sin perder mensajes importantes.

Desactivar los chats también ayuda a reducir las distracciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué nuevas funciones hay en WhatsApp

WhatsApp continúa incorporando herramientas con el objetivo de extender sus posibilidades más allá de las conversaciones tradicionales.

En 2026, la plataforma informó que sumará anuncios en las secciones de Estados y Canales en Europa.

Las personas que quieran evitar la publicidad podrán acceder a una suscripción mensual, aunque todavía no se conocieron sus condiciones ni sus precios.

La aplicación también incorporó el historial de mensajes de grupo, una función que permite a los nuevos integrantes consultar conversaciones anteriores. Los administradores pueden elegir compartir entre 25 y 100 mensajes recientes.

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Los ajustes estrictos de la cuenta ayudan a reducir las probabilidades de ser víctimas de estafas. (WhatsApp)

Entre otras novedades se encuentran los ajustes estrictos de la cuenta, que bloquean los archivos adjuntos enviados por personas que no están incluidas en la lista de contactos.

A esto se agregan las etiquetas personalizadas en grupos, los stickers de texto y los recordatorios de eventos.

Más recientemente, WhatsApp presentó cuatro cambios para facilitar el uso en distintos dispositivos: la creación de cuentas desde un iPad, una experiencia actualizada para CarPlay y Android Auto, la apertura y edición de archivos PDF en las versiones web y de escritorio, y la opción de compartir música en Estados desde plataformas como Apple Music y Spotify.

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