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GPT-6 Astra: precios, planes y cómo acceder al nuevo modelo de OpenAI

Dirigido a profesionales, empresas y desarrolladores que necesitan automatizar tareas complejas de programación, navegación web, análisis científico, ciberseguridad y gestión

OpenAI lanza su más potente modelo de IA, GPT 6 Astra.
GPT-6 Astra ya está aquí: Precios, planes compatibles y cómo empezar a probarlo (OpenAI)
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GPT-6 Astra es el nuevo modelo de inteligencia artificial que OpenAI presenta como su sistema más avanzado hasta ahora. El modelo estará disponible en ChatGPT, servicios empresariales y la API, con precios que varían según el acceso elegido. Está orientado al uso de computadoras, navegación web, programación, ciencia, ciberseguridad y tareas profesionales que requieren varios pasos.

Cuáles son los precios de Astra

GPT-6 Astra está disponible para usuarios de ChatGPT Plus, Pro, Business y Enterprise, además de desarrolladores que accedan mediante la API, Microsoft Azure y AWS Bedrock. El acceso se incluye dentro de los límites de cada suscripción, mientras que la API tiene un costo de USD 10 por millón de tokens de entrada y USD 50 por millón de tokens de salida.

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GPT-6 Astra llega con un modo rápido y tarifas diferenciadas - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
GPT-6 Astra llega con un modo rápido y tarifas diferenciadas - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

El precio de ChatGPT Plus es de USD 20 mensuales y el de ChatGPT Pro asciende a USD 200 al mes. Para empresas, el plan Business Standard cuesta USD 20 por usuario mensualmente con facturación anual o USD 25 con pago mensual. El plan Premium vale USD 100 por usuario al mes con facturación anual o USD 125 con cobro mensual. OpenAI indicó que el despliegue continuará durante los próximos días.

Cómo acceder a GPT-6 Astra en ChatGPT y la API

Los usuarios deben contar con una suscripción a ChatGPT Plus, Pro, Business o Enterprise y revisar si el modelo aparece disponible en su cuenta. La distribución comenzó con un grupo limitado de organizaciones, por lo que el acceso puede llegar de forma progresiva a los distintos planes.

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Para desarrolladores, el modelo está disponible como gpt-6-astra en la API de OpenAI, Microsoft Azure y AWS Bedrock. En este caso, el cobro depende del volumen de texto procesado. La tarifa estándar es de USD 10 por millón de tokens de entrada y USD 50 por millón de tokens de salida.

GPT-6 Astra amplía las capacidades de la inteligencia artificial profesional - OPENAI
GPT-6 Astra amplía las capacidades de la inteligencia artificial profesional - OPENAI

OpenAI también ofrece un modo rápido, que puede alcanzar hasta el doble de velocidad del procesamiento estándar. Sin embargo, su precio también se duplica. Esta modalidad cuesta USD 20 por millón de tokens de entrada y USD 100 por millón de tokens de salida.

Qué puede hacer el nuevo modelo de OpenAI

GPT-6 Astra está diseñado para tareas de uso de computadoras, navegación web, programación, ciencia, ciberseguridad y trabajo profesional. Puede rellenar formularios, actualizar información en sistemas de gestión de clientes, organizar calendarios, investigar en internet y redactar resúmenes para correos o documentos.

El modelo también puede analizar datos científicos, generar gráficos, crear sitios web y revisar interfaces para comprobar su funcionamiento. OpenAI añade que puede ayudar a instalar y probar software, detectar problemas visibles en pantalla y elaborar hojas de cálculo, documentos, presentaciones y análisis.

OpenAI pierde un alto ejecutivo de su centro de datos.
OpenAI orienta su modelo más avanzado hacia el uso de computadoras

En ChatGPT, Astra puede crear, alojar y compartir sitios web, aplicaciones web y juegos desde una instrucción. La empresa afirma que sigue plantillas, adapta su respuesta al estilo visual o de redacción indicado y evita repetir contexto innecesario.

Las diferencias frente a GPT-5.6 Sol

OpenAI presenta Astra como una evolución de GPT-5.6 Sol. Según la empresa, la principal mejora se concentra en uso de computadoras, programación, ciencia, ciberseguridad y alineación con los límites definidos durante una tarea.

En simulaciones de latencia sobre OSWorld 2.0, Astra logró un desempeño de 72,6% en unos 40 minutos por tarea. GPT-5.6 Sol obtuvo 65,7% y requirió cerca de 75 minutos. La compañía también sostiene que Astra utiliza menos recursos en determinados entornos.

En Agents’ Last Exam, OpenAI señaló que el nuevo modelo utilizó cerca de 65% menos tokens de salida que Claude Opus 5 en la configuración de mayor puntuación. Higgsfield AI indicó, en evaluaciones citadas, que Astra alcanzó un consumo hasta 20% menor frente a otros modelos analizados.

OpenAI indica que Astra puede reconocer errores, refinar estrategias y pensar antes de entregar una respuesta. En una prueba interna sobre tareas difíciles o imposibles, el modelo no superó el objetivo autorizado, mientras GPT-5.6 Sol lo hizo en 48% de los casos sin salvaguardas de producción.

El foco de GPT-6 Astra está en ampliar el uso de la IA para procesos complejos, pero su disponibilidad depende del plan, de los límites de cada cuenta y del despliegue gradual anunciado por OpenAI.

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