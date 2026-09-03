El truco de Gemini y ChatGPT para convertir cualquier foto en un póster al estilo GTA 6 en minutos

¿Cómo se puede convertir una foto al estilo de GTA VI utilizando Gemini o ChatGPT? - (Rockstar)

Guardar

Gemini y ChatGPT permiten convertir una fotografía propia en un póster inspirado en la estética de los videojuegos de mundo abierto. El procedimiento combina una imagen de partida con instrucciones escritas sobre iluminación, colores, encuadre y escenario.

Así, un retrato cotidiano puede adquirir referencias visuales asociadas con ciudades tropicales, neones y automóviles, sin reproducir exactamente elementos protegidos de Grand Theft Auto VI originales.

PUBLICIDAD

La posibilidad resulta relevante por la expectativa que rodea a GTA 6, previsto para el 19 de noviembre de 2026 en consolas de nueva generación. La nueva entrega traslada la acción a Leonida y recupera una versión renovada de Vice City. Esa estética de palmeras, atardeceres y avenidas ilumina una tendencia de ediciones personales con IA a partir de fotos cotidianas propias.

Cómo crear un póster inspirado en GTA 6 con Gemini y ChatGPT - (Composición Infobae)

El proceso no exige conocimientos de diseño ni programas especializados, aunque la precisión de la descripción condiciona el resultado. Las plataformas interpretan lo que aparece en la fotografía y lo combinan con indicaciones textuales. Por eso, una orden que detalle qué debe mantenerse y qué debe cambiar suele ofrecer una imagen más cercana a la idea inicial del usuario que busca representar después.

PUBLICIDAD

Gemini permite cargar y transformar fotografías propias

En Gemini, el usuario debe iniciar sesión con su cuenta de Google y abrir la opción de imágenes, o adjuntar la fotografía desde el cuadro de conversación. Después puede describir el ambiente, la paleta cromática, el vestuario, los objetos y el tipo de encuadre. También puede cargar varias referencias para combinar rasgos visuales de cada una según sus necesidades.

Conviene indicar desde el principio qué partes deben conservarse. Si la foto muestra una persona, la petición puede exigir que el sistema mantenga su rostro, su pose y su ropa. Luego puede solicitar un cambio de fondo, luces de neón, palmeras, edificios art déco o una avenida nocturna. Esa separación reduce modificaciones sobre la identidad retratada en el resultado.

PUBLICIDAD

La clave consiste en describir rasgos generales del ambiente, como reflejos rosas y turquesas, arquitectura art déco, vehículos deportivos, contrastes elevados y una composición propia para evitar resultados demasiado parecidos a la franquicia - crédito Gemini

ChatGPT permite editar zonas concretas de imágenes

En ChatGPT, la fotografía puede adjuntarse a una conversación y editarse mediante una solicitud directa. La herramienta Images ofrece además una vía para crear o modificar imágenes. Cuando el cambio debe concentrarse en una zona, como el cielo, la ropa o un vehículo, el editor permite seleccionar esa parte y escribir una orden específica para esa área concreta después.

El sistema puede responder a correcciones posteriores sin que sea necesario cargar otra vez la imagen. Frases como “mantén el rostro original”, “elimina los autos del fondo” o “haz el cielo más violeta” permiten ajustar el primer resultado. También es posible pedir una composición vertical para historias, reducir el aspecto caricaturesco o aumentar el realismo de la escena generada.

PUBLICIDAD

Un prompt preciso evita copias literales innecesarias

Para obtener un resultado inspirado en GTA 6, resulta preferible describir los rasgos generales de esa atmósfera y no exigir una copia exacta de la franquicia. Una instrucción puede pedir una ciudad costera tropical, iluminación rosa y turquesa, coches deportivos, calles mojadas y un atardecer naranja. Así se busca una referencia estética sin replicar personajes, logotipos ni escenas identificables.

El usuario puede adjuntar una referencia, seleccionar zonas concretas y solicitar cambios graduales en el fondo, el cielo, la ropa o los elementos urbanos sin recurrir a programas tradicionales de edición manual - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un texto útil puede solicitar: “Transforma esta foto en una ilustración digital de videojuego de mundo abierto, conserva el rostro, la pose y la ropa, añade neones, palmeras, edificios art déco y un encuadre cinematográfico”. Después, cada ajuste puede centrarse en un elemento. Pedir demasiadas modificaciones a la vez puede cambiar detalles que funcionaban correctamente en el resultado inicial.

PUBLICIDAD

La calidad de la fotografía de origen influye en la edición. Una imagen con buena resolución, luz suficiente y rostro visible facilita la conservación de detalles. También conviene utilizar fotos propias o disponer de autorización si aparecen otras personas. Si la pieza se comparte en redes sociales, indicar el uso de inteligencia artificial permite identificar las modificaciones generadas digitalmente.