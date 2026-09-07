Tecno

Ethereum: este es su valor en el mercado este lunes

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar una herramienta para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Ether es el token de Ethereum, una red basada en la tecnología blockchain que sirve de base para los famosos contratos inteligentes. (Infobae)
Ether es el token de Ethereum, una red basada en la tecnología blockchain que sirve de base para los famosos contratos inteligentes. (Infobae)
Guardar

Ether, comúnmente llamada como ethereum, es la moneda digital #2 en cuanto a términos de capitalización de mercado, por lo que se trata de una de las divisas digitales que más despierta el interés entre los mineros (creadores de las criptodivisas).

Ethereum es una plataforma de blockchain de código abierto que se ejecuta con el uso de su moneda nativa, llamada ether o ETH, por lo que a pesar de que la gente usa estos nombres como sinónimos son cosas distintas.

PUBLICIDAD

Ether es un token que se utiliza específicamente en la blockchain ethereum para pagar transacciones. Este token es responsable de impulsar casi todo lo que ocurre en la red, misma que puede ser usada por cualquier persona para crear y ejecutar contratos inteligentes, que son programas de software que se ejecutan de manera autónoma y sin la intervención del usuario.

De acuerdo con el portal de Binance, la moneda digital solana actualmente cuenta con 122M de unidades creadas.

El costo de la criptomoneda de ethereum para este día a las 14:05 horas (UTC) es de 2506.23 dólares por unidad.

Esto quiere decir que la moneda digital registró un cambio del 0.27 el último día, así como una variación del 0.0 % en los últimos 60 minutos.

PUBLICIDAD

Actualmente, ethereum se encuentra en el lugar #2 de popularidad en el mercado digital. Cabe mencionar que el máximo histórico que ha alcanzado esta divisa digital es de 4891.7 dólares por unidad.

Cotización de la criptomoneda Ethereum

Ethereum y su última actualización

Tras varios meses de retraso y con el temor de que ya nunca pasaría, finalmente el 15 de septiembre de 2022 Ethereum llevó a cabo su tan ansiada fusión o actualización al nuevo nivel 2.0 con la promesa de mejorar la experiencia de los usuarios de esta criptomoneda.

“The Merge”, inglés para “La Fusión”, es una transformación en la forma en que Ethereum procesa las transacciones y en cómo se crean nuevos tokens de Ether.

Representación de la criptomoneda Ether. (REUTERS)
Representación de la criptomoneda Ether. (REUTERS)

Esta fusión se trata de la combinación de la cadena de bloques de Ethereum con una nueva cadena de bloques separada conocido como proof-of-stake, el cual reduce el consumo de energía de la cadena de bloques de Ethereum en un 99,9 %, según sus propios desarrolladores, lo que la vuelve más “amigable” con el ambiente al tiempo que las transacciones serían más baratas.

Sus defensores creen que la fusión hará que Ethereum resulte favorecido con respecto al máximo rival, Bitcoin, pues podría aumentar su uso.

En el proceso Proof Stake los propietarios de Ether bloquearán cantidades establecidas de sus criptomonedas para verificar nuevos registros en la cadena de bloques, ganando nuevas monedas además de su criptografía “participada”.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesPrecio de CriptomonedasPrecio de Ethereum

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Bitcoin: cuál es su precio este lunes

El bitcoin ha sentado las bases para el surgimiento de muchas de las monedas digitales existentes en el mercado y ha marcado un momento crucial para las soluciones de pago digital&nbsp;

Bitcoin: cuál es su precio este lunes

Así es la millonaria industria de las microseries verticales hechas con IA: generan 11.000 millones de dólares

Este formato se caracteriza por videos cortos y giros constantes en la historia

Así es la millonaria industria de las microseries verticales hechas con IA: generan 11.000 millones de dólares

4 juegos gratis llegan a Steam con plataformas, baloncesto y partidas cooperativas

El catálogo incorpora una experiencia tridimensional para dos personas, un formato social basado en objetos, un sistema de crecimiento comunitario y encuentros de baloncesto con reglas sencillas

4 juegos gratis llegan a Steam con plataformas, baloncesto y partidas cooperativas

Netflix dejará de funcionar en estos celulares a partir del 10 de septiembre de 2026

La medida alcanzará a teléfonos Android y iPhone desactualizados al igual que a algunos televisores inteligentes lanzados hace 10 años

Netflix dejará de funcionar en estos celulares a partir del 10 de septiembre de 2026

Sam Altman aseguró que OpenAI creará un robot humanoide

La empresa de inteligencia artificial comenzó a incorporar especialistas para desarrollar un dispositivo que combine sensores, hardware y sistemas capaces de actuar en entornos físicos

Sam Altman aseguró que OpenAI creará un robot humanoide

DEPORTES

Los Miami Dolphins de la NFL desembarcan en Argentina

Los Miami Dolphins de la NFL desembarcan en Argentina

Las joyas de 127 quilates con gemas de colores que lució la número 1 del tenis Aryna Sabalenka durante un partido del US Open

Se cierra la fecha 8 del Torneo Clausura: la agenda de partidos y las posiciones

La emoción de la ex Leona Mechi Margalot tras el reencuentro con su madre que padece una enfermedad: “Supo que era su hija”

El brutal choque de un jugador a su rival sin pelota que abrió debate en Europa: “Intento de asesinato”

TELESHOW

Los famosos se sumaron al “trend de los 80″ en redes y sorprendieron con sus looks retro: hombreras, neón y rulos

Los famosos se sumaron al “trend de los 80″ en redes y sorprendieron con sus looks retro: hombreras, neón y rulos

Los días de surf de María Susini en medio de su nueva vida alejada de Facundo Arana: “Más olas, más diversión”

Cande Molfese comparó a su pareja con un exnovio: ¿indirecta para Gastón Soffritti?

La emoción de Flor Vigna al recordar cómo el emprendimiento de su papá se volvió conocido por Marcelo Tinelli

Juan Gil Navarro contó una inesperada anécdota con Alejandro Dolina: “Me pidió disculpas”

INFOBAE AMÉRICA

Una mujer asume el mando del Canal de Panamá hasta el 2033: Ilya Espino de Marotta

Una mujer asume el mando del Canal de Panamá hasta el 2033: Ilya Espino de Marotta

Al menos 10 familias en Honduras abandonan sus viviendas por amenazas de pandillas

Las autoridades dominicanas detienen a 58 haitianos en un operativo migratorio en zona fronteriza

Estos son los niveles de estrés de las personas trabajadoras en Centroamérica y República Dominicana

Organizaciones alertan que el retorno de migrantes deportados agrava la crisis rural en el Corredor Seco centroamericano