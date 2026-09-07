Economía

Plazo fijo: el ranking de los bancos que más pagan por depósitos de $1 millón

Las entidades ofrecen rendimientos de entre 16% y 24% anual para depósitos a 30 días, en un contexto de tasas que bajaron considerablemente desde los picos del año pasado

Manos de un hombre sujetando billetes de pesos argentinos sobre una mesa de madera junto a un sobre marrón, una libreta y una taza de café.
El BCRA y el Ministerio de Economía aplicaron medidas expansivas para estabilizar las tasas en pesos y devolverlas a niveles previos a la turbulencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las tasas de plazo fijo en pesos que ofrecen los bancos argentinos operan hoy en niveles que equivalen a menos de la mitad de los registrados hace apenas un año. En septiembre de 2025, la tasa promedio del sistema para el total general de depósitos superó el 55% anual; hoy, ese promedio para personas humanas ronda el 19% y 20% anual, según los datos del Banco Central (BCRA).

La caída no fue un proceso tranquilo. Entre mediados de abril y mediados de agosto de 2026, una serie de tensiones en el mercado cambiario interrumpió la tendencia a la baja. El BCRA permitió que el dólar oficial se depreciara un 11%, hasta los $1.500, lo que generó incertidumbre sobre el proceso desinflacionario y presionó al alza las tasas de corto plazo. Según un análisis de Quantum Finanzas, “la tasa de interés en pesos aumentó más de 800 puntos básicos de TNA, con la caución a 1 día pasando de 20,1% TNA el 16 de abril de 2026 a 28,2% TNA el 19 de agosto de 2026”.

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Frente a ese escenario, el BCRA y el Ministerio de Economía desplegaron medidas de sesgo monetario expansivo para devolver las tasas a niveles previos a la turbulencia. El BCRA redujo el saldo de sus operaciones pasivas con los bancos y el Tesoro renovó deuda en pesos por debajo de los vencimientos, con una tasa de refinanciación del 97,5% en agosto —frente al promedio de 114% del año—, según Quantum Finanzas. Romano Group describió el resultado de ese proceso: en la primera semana de septiembre, el BCRA promedió una absorción de $1,4 billones, “nivel que le alcanza al sistema para relajar tasas aunque no para estar cómodos”.

La brecha entre bancos llega a 8 puntos porcentuales

El relevamiento del BCRA muestra una diferencia de 8 puntos porcentuales entre la tasa más alta y la más baja del sistema. En términos de pesos concretos, esa brecha equivale a una diferencia de $6.575 en el rendimiento a 30 días sobre un depósito de $1 millón.

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Después de Reba, las tasas más competitivas las ofrecen el Banco CMF y Crédito Regional Compañía Financiera, ambas con 23,5% anual ($1.019.315), seguidas por el Banco Meridian con 23,25% ($1.019.110). Con 23% anual aparecen tres entidades: Banco Bica, Banco del Sol y Banco Mariva, todas con un rendimiento de $1.018.904.

Entre los bancos privados de mayor tamaño, el Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Banco Hipotecario empatan con 22% anual ($1.018.082), mientras que el Banco VOII ofrece 22,75% ($1.018.699). El Banco de Comercio y Bibank se ubican en 21,5% ($1.017.671).

En el segmento de los bancos más grandes y con mayor presencia de red, las ofertas son más conservadoras. El Banco de la Nación Argentina, el Banco BBVA Argentina y el Banco Macro ofrecen 19,5% anual ($1.016.027), en tanto que el Banco de Galicia y Buenos Aires y el Banco Credicoop Cooperativo Limitado pagan 18,5% ($1.015.205). El Banco Santander Argentina ofrece 17% ($1.013.973), y el Banco Patagonia cierra el ranking con 16% anual.

Las tasas cayeron más de 30 puntos desde los picos de septiembre de 2025

El nivel de tasas actual es notablemente más bajo que el de un año atrás. A comienzos de septiembre de 2025, la tasa promedio del sistema para depósitos a plazo fijo en pesos llegó a superar el 55% anual para el total general y el 47% para personas humanas, según el historial de datos del BCRA.

Desde ese pico, las tasas entraron en una trayectoria descendente sostenida. A fines de 2025 ya operaban en torno al 25% anual. El descenso continuó durante los primeros meses de 2026, con el promedio para personas humanas estabilizándose en el rango de 18% a 20% anual desde abril en adelante.

Sin embargo, el camino no fue lineal. Entre mediados de abril y mediados de agosto de 2026 se produjo un período de volatilidad que alteró esa tendencia. Según un análisis de Quantum Finanzas, “el BCRA dejó que el precio del dólar se depreciara un 11%, hasta alcanzar los $1.500 por dólar”, lo que generó incertidumbre e impactó sobre las tasas de interés. En ese contexto, “la tasa de interés en pesos aumentó más de 800 puntos básicos de TNA, con la caución a 1 día pasando de 20,1% TNA el 16 de abril de 2026 a 28,2% TNA el 19 de agosto de 2026”, según el mismo informe.

El BCRA y el Tesoro actuaron para estabilizar las tasas

Ante esa situación, el BCRA y el Ministerio de Economía tomaron medidas para contener la suba de tasas. Quantum Finanzas describió el proceso: “intentando mitigar la menor expansión de base monetaria por un menor ritmo de compras de divisas del BCRA se tomaron medidas con sesgo monetario expansivo. Se logró evitar una mayor nominalidad en la tasa de interés y estabilizarla en valores pre-suba reciente”.

En esa dirección, el BCRA redujo el saldo de sus operaciones pasivas con los bancos, lo que implicó inyectar más pesos a la economía. El Tesoro, por su parte, renovó deuda en pesos por debajo de los vencimientos durante agosto de 2026, con una tasa de refinanciación del 97,5% —frente al promedio de 114% sostenido durante el año—, según Quantum Finanzas. La expansión resultante fue de $0,5 billones, equivalente al 1,2% de la base monetaria.

La volatilidad cambiaria entre abril y agosto de 2026 interrumpió la baja de las tasas, después de que el dólar oficial se depreciara 11% hasta los $1.500. (REUTERS/Irina Dambrauskas)
La volatilidad cambiaria entre abril y agosto de 2026 interrumpió la baja de las tasas, después de que el dólar oficial se depreciara 11% hasta los $1.500. (REUTERS/Irina Dambrauskas)

La consultora Romano Group describió el mismo proceso desde otra perspectiva: estimó que en la primera semana de septiembre el BCRA promedió una absorción de pesos de $1,4 billones, “nivel que le alcanza al sistema para relajar tasas aunque no para estar cómodos”. Romano Group señaló además que el tipo de cambio oficial superó la “barrera” de $1.500 y operó en torno a $1.510, en un movimiento que atribuyó a “un afán desinflacionario del MECON al mantener estable el tipo de cambio con el fin de no afectar la dinámica de precios”.

Las tasas en pesos también ceden en el mercado de capitales

La baja de tasas no se limitó a los plazos fijos bancarios. Según Portfolio Personal Inversiones (PPI), las tasas efectivas anuales (TEA) de la curva a tasa fija hasta noviembre descendieron de 27,6% a 26,6% en la semana previa al 7 de septiembre. PPI también observó que las tasas en pesos “cayeron la semana pasada hasta el piso de 20% TNA que define el BCRA para sus operaciones de simultáneas”, en lo que la firma calificó como “el mejor de los mundos”: tasas en el piso y un dólar sin presiones.

En cuanto a las perspectivas inflacionarias, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA proyectó una inflación de 1,7% para agosto de 2026, frente al 2,1% registrado en julio. Romano Group estimó que la inflación de agosto se ubicaría “en la zona de 1,7/1,8%”, en línea con la mediana del REM. La curva de inflación breakeven descontó 1,5% para el período más corto. PPI señaló que “ninguno de los dos grupos espera que la inflación nacional perfore el 1,5% durante lo que resta de 2026 ni hasta febrero de 2027”.

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