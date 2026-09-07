Los Miami Dolphins de la NFL desembarcan en Argentina

Los Miami Dolphins buscan llegar a los aficionados de todo el mundo

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Los Miami Dolphins de la National Football League (NFL) se preparan para desembarcar en la Argentina. Lo harán de la mano de TAI, la compañía fundada y liderada por Leandro Petersen. TAI será responsable de la estrategia, producción y organización local de las primeras acciones oficiales de una de las franquicias más emblemáticas del fútbol americano en el país.

El inicio de esta nueva etapa tendrá lugar el domingo 13 de septiembre, cuando los Dolphins realizarán la primera Watch Party oficial de su historia en Argentina. El encuentro se desarrollará desde las 16:30 en Hard Rock Café Puerto Madero y permitirá que más de 200 aficionados vivan en comunidad el partido frente a Las Vegas Raiders. El evento será abierto al público con inscripción previa.

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El primer evento será una Watch Party de los Miami Dolphins

Los asistentes podrán disfrutar de la transmisión del partido frente a Las Vegas Raiders, la ambientación oficial de la franquicia, espacios especiales para fotografías y exhibiciones de camisetas, cascos y otros elementos representativos del equipo.

Los Miami Dolphins promueven el crecimiento del fútbol americano y fortalecen su conexión con aficionados de todo el mundo mediante experiencias, academias, eventos para seguidores, watch parties e iniciativas comunitarias. La franquicia cuenta con derechos internacionales de comercialización en Argentina, Brasil, Colombia, España, México y Reino Unido, consolidando una de las presencias globales más amplias de la NFL. Los Dolphins son, además, el único equipo de la liga con esos derechos en el mercado argentino.

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“Hay proyectos que marcan un antes y un después. Desde TAI estamos orgullosos de acompañar a los Miami Dolphins en su llegada a la Argentina y de comenzar a construir una nueva comunidad alrededor de la franquicia”, señaló Leandro Petersen, fundador y CEO de TAI.

La llegada de los Miami Dolphins será el primer gran proyecto público de TAI desde su presentación oficial en el barrio porteño de Palermo ante 300 invitados, entre empresarios, CEOs, periodistas, influencers y referentes del deporte.

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El desembarco de los Miami Dolphins en Argentina será de la mano de TAI, la nueva empresa de Leandro Petersen

La compañía nació para trabajar en la intersección entre marcas, comunicación, entretenimiento, deporte y cultura. Su propuesta combina pensamiento estratégico, creatividad y capacidad de ejecución para conectar grandes marcas globales con nuevos mercados y transformar esos vínculos en experiencias y oportunidades de crecimiento.

Con este proyecto, TAI buscará desarrollar la presencia de los Miami Dolphins en Argentina, acercar la identidad de la franquicia a las audiencias locales y generar nuevos espacios de encuentro con los seguidores del fútbol americano.

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Petersen creó TAI luego de liderar durante nueve años la estrategia comercial y de marketing de la Asociación del Fútbol Argentino, etapa en la que participó activamente de su expansión internacional y del desarrollo de alianzas con marcas de distintos mercados.