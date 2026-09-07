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Estados Unidos anunció que Rusia y Ucrania avanzan hacia la reanudación de “conversaciones trilaterales”

El enviado especial Steve Witkoff confirmó “avances sustantivos” tras reunirse con Putin en Moscú y Zelensky en Kiev. Las partes acordaron una tregua de tres días para resguardar la misión diplomática impulsada por Donald Trump

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, y el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, caminan tras una ceremonia de bienvenida, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 6 de septiembre de 2026. REUTERS/Valentyn Ogirenko
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, y el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, caminan tras una ceremonia de bienvenida, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 6 de septiembre de 2026. REUTERS/Valentyn Ogirenko
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El gobierno de Estados Unidos anunció este lunes que se lograron “avances sustantivos” hacia la reanudación de las conversaciones trilaterales de paz entre Washington, Moscú y Kiev, tras una serie de reuniones de alto nivel encabezadas por la Casa Blanca en Europa oriental.

A través de una declaración difundida en la red social X, el enviado especial para Misiones de Paz de la administración de Donald Trump, Steve Witkoff, confirmó que delegaciones estadounidenses completaron un raid diplomático en el que mantuvieron contactos directos con el presidente ruso, Vladímir Putin, y el mandatario ucraniano, Volodímir Zelensky.

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Según precisó el funcionario norteamericano, el marco de las conversaciones incluyó la fijación de un esquema de trabajo para calendarizar una nueva ronda de encuentros entre los tres países en conflicto.

Una tregua de tres días y gestiones secretas

Vladímir Putin junto a los enviados de EE.UU., Steve Witkoff y Jared Kushner, en el Kremlin. El encuentro en Moscú impulsó la reanudación del diálogo de paz con Ucrania. (Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)
Vladímir Putin junto a los enviados de EE.UU., Steve Witkoff y Jared Kushner, en el Kremlin. El encuentro en Moscú impulsó la reanudación del diálogo de paz con Ucrania. (Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Para hacer posible la misión de la comitiva —que también integró Jared Kushner junto a altos cargos del Consejo de Seguridad Nacional, el Departamento de Estado y el Tesoro—, tanto Rusia como Ucrania aceptaron una política temporal de “no disparo” de tres días, lo que garantizó la seguridad de las delegaciones durante sus traslados.

En la primera escala en Moscú, los enviados estadounidenses presentaron al Kremlin una serie de propuestas diseñadas por la Casa Blanca. Un día después, la delegación se trasladó a Kiev, donde se sumaron a la mesa los asesores de seguridad nacional del Reino Unido, Alemania y Francia, en un intento por articular una postura coordinada con las principales potencias del bloque europeo.

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Volodímir Zelensky junto a Jared Kushner y Steve Witkoff en Kiev. EE.UU. y aliados europeos se reunieron con el líder ucraniano para avanzar en la reanudación del diálogo trilateral. (REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Volodímir Zelensky junto a Jared Kushner y Steve Witkoff en Kiev. EE.UU. y aliados europeos se reunieron con el líder ucraniano para avanzar en la reanudación del diálogo trilateral. (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Witkoff remarcó en su mensaje que la instrucción del presidente Donald Trump es “detener la matanza y trabajar hacia una paz duradera”, destacando que ambas partes mostraron apertura para evaluar las iniciativas presentadas por la Casa Blanca.

El Kremlin confirma el diálogo pero mantiene la cautela

En consonancia con lo anunciado desde Washington, el portavoz del gobierno ruso, Dmitri Peskov, confirmó que Rusia no descarta retomar el formato trilateral, aunque aclaró que aún es prematuro definir la sede o las fechas exactas de la próxima reunión.

Las autoridades rusas valoraron la gestión de Witkoff y Kushner, calificando la reunión con Putin como “un pequeño paso hacia la paz”. No obstante, el Kremlin dejó entrever que aguarda precisiones sobre el alcance de las consultas mantenidas entre los diplomáticos estadounidenses y los países aliados en Kiev.

Por su parte, fuentes de la Presidencia ucraniana confirmaron que Washington presentó proyectos “más eficaces” que los evaluados en rondas previas, si bien no se detallaron los aspectos centrales de la propuesta en materia de garantías de seguridad o disputas territoriales.

Hacia un nuevo marco de negociación

De concretarse la nueva convocatoria, se trataría de la primera reactivación formal del esquema trilateral desde los encuentros celebrados a puerta cerrada a mediados de febrero en Ginebra, Suiza, los cuales habían quedado suspendidos en medio del escalamiento de la tensión bélica en otras regiones.

Pese al cauto optimismo expresado por la diplomacia estadounidense, la dirigencia en Kiev advirtió que la situación militar sobre el terreno sigue siendo delicada, ante el riesgo de que las hostilidades se prolonguen durante la temporada invernal e impacten sobre la infraestructura energética del país.

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