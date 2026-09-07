Al menos 10 familias en Honduras abandonan sus viviendas por amenazas de pandillas

Las familias de Villa Nueva comienzan a salir de sus casas por supuestas amenazas criminales.

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Al menos 15 familias del sector 8 de la colonia Villa Nueva, en Tegucigalpa, capital de Honduras comenzaron a abandonar sus viviendas ante el temor provocado por supuestas amenazas de integrantes de estructuras criminales que operan en la zona.

Los afectados fueron vistos sacando sus pertenencias durante las últimas horas, mientras agentes de la Policía Nacional iniciaron horas despues operativos de seguridad y apoyo durante la salida de los residentes.

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La situación generó la intervención de las autoridades desde la noche del domingo 6 de septiembre, cuando comenzaron a recibirse reportes sobre varias familias que estaban empacando sus enseres para salir de la colonia debido a las amenazas que habrían recibido.

Ante estos hechos, elementos policiales se desplazaron hasta el sector para recopilar información, verificar las denuncias y brindar protección a los habitantes que decidieron abandonar temporalmente sus hogares.

Durante la mañana de este lunes, la Policía Nacional puso en marcha una operación de saturación en diferentes puntos de Villa Nueva, con especial atención en el sector conocido como “La Frontera”.

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El despliegue busca identificar a los responsables de las amenazas denunciadas por los pobladores, verificar las condiciones de seguridad en el lugar y prevenir nuevos hechos delictivos.

Investigación y denuncias

Las Fuerzas Armadas de Honduras también participan en las acciones mediante el despliegue de sus elementos, incluidos efectivos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).

La investigación en Villa Nueva incluye denuncias por amenazas, intimidación y el supuesto amarre de personas, en una zona marcada por extorsiones, asaltos y disputas territoriales.

La presencia de las fuerzas de seguridad tiene como finalidad reforzar la seguridad de los vecinos y brindar protección tanto a las familias que permanecen en la colonia como a aquellas que han tenido que abandonar sus viviendas.

El comisario Cristian Nolasco confirmó que las autoridades intervenían la colonia para verificar las denuncias y brindar protección a las familias afectadas.

“Estamos interviniendo esta colonia, verificar las denuncias y darle protección a las familias afectadas”, manifestó el funcionario.

Nolasco explicó que durante las primeras acciones se encontraron 10 viviendas vacías y que algunas personas todavía no habían regresado a sus hogares.

“Hay 10 viviendas vacías, otras no han regresado las personas. Vamos a brindar la seguridad con toda nuestra fuerza policial”, señaló.

El jefe policial calificó la situación como preocupante y señaló que las autoridades deben identificar con precisión el origen del problema para establecer las acciones correspondientes.

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“Es preocupante, no solo en este lugar. Ahora nosotros, como autoridad, podemos identificar el problema para darle el trato importante”, expresó.

Salida de familias y denuncias

El movimiento de familias fuera de la colonia se hizo evidente desde la noche del domingo, cuando residentes comenzaron a retirar muebles, ropa y otros objetos de sus viviendas.

El comisario Nolasco confirmó que las autoridades observaron a varias personas desplazándose con sus bienes. “Sí hemos visto que varias personas se desplazan con sus cosas”, indicó.

Según explicó, la Policía continúa recopilando información para establecer una versión oficial sobre lo sucedido y determinar si efectivamente se han producido acciones criminales contra los habitantes.

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“Nosotros estamos haciendo la investigación para tener una versión oficial, si hay varias personas asaltando y metiéndose en casas”, agregó.

De acuerdo con los reportes conocidos por las autoridades, los presuntos responsables habrían utilizado amenazas e intimidación para obligar a algunas familias a abandonar el sector.

Las primeras acciones policiales en la colonia Villa Nueva detectaron 10 viviendas vacías y familias que todavía no habían regresado a sus hogares.

En distintos sectores de la colonia se han reportado históricamente denuncias relacionadas con amenazas, extorsiones, asaltos y disputas por el control territorial.

Estas condiciones han mantenido en alerta a los habitantes, quienes en diferentes ocasiones han solicitado mayor presencia de las autoridades de seguridad.

La situación registrada en el sector 8 vuelve a poner en el foco las condiciones de seguridad que enfrentan los residentes de esta colonia capitalina.

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