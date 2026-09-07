Cuba

El jefe de seguridad presidencial alerta sobre una posible captura militar en Cuba al estilo de Nicolás Maduro

El funcionario sostiene que las autoridades caribeñas analizan medidas ante un riesgo externo, aunque no ofrece detalles sobre fechas, responsables concretos ni el alcance del eventual despliegue. La advertencia quedó expuesta durante una ceremonia por el 65° aniversario, con Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel presentes

El líder cubano Raúl Castro pronuncia un discurso durante una gala para conmemorar el centenario del nacimiento de su hermano Fidel Castro, el jueves 13 de agosto de 2026, en el teatro Karl Marx de La Habana, Cuba. (AP Foto/Ramón Espinosa)
El líder cubano Raúl Castro pronuncia un discurso durante una gala para conmemorar el centenario del nacimiento de su hermano Fidel Castro, el jueves 13 de agosto de 2026, en el teatro Karl Marx de La Habana, Cuba. (AP Foto/Ramón Espinosa)
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El jefe de la Dirección de Seguridad Personal de Cuba formuló en público, por primera vez en términos inequívocos, la amenaza que su organismo se prepara para enfrentar: que fuerzas enemigas intenten secuestrar o asesinar a los principales dirigentes del régimen, con Venezuela como precedente directo.

El general de brigada Emir Mesa Corona pronunció esas palabras el 6 de septiembre durante el acto por el 65° aniversario de la Dirección de Seguridad Personal, celebrado en La Habana con la presencia de Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel y la plana mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior.

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Mesa Corona describió el escenario que, según su discurso, hoy preocupa al aparato encargado de proteger a la cúpula cubana: una operación dirigida a capturar o matar a sus principales dirigentes, en un esquema similar al ejecutado en Venezuela. La advertencia quedó expuesta durante una ceremonia oficial en La Habana.

Mesa Corona nombró el escenario que su estructura debe impedir

Mesa Corona dirige el organismo responsable de la seguridad física de los máximos funcionarios cubanos. Por eso sus palabras van más allá de la retórica política habitual de La Habana.

El general rindió homenaje durante su discurso a los 32 militares cubanos muertos en Caracas durante la operación estadounidense del 3 de enero que culminó con Nicolás Maduro bajo custodia de Washington. Los presentó como modelo de conducta para las estructuras cubanas ante un escenario equivalente en la isla.

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“Si lucharon como leones fuera de Cuba, qué haría cada integrante de la dirección del país, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la Contrainteligencia Militar, el Ministerio del Interior y cada cubano revolucionario el día que intenten agredirnos o traten, como lo sueñan, de secuestrar o asesinar a uno solo de nuestros principales dirigentes”, dijo Mesa Corona, según recogió Periódico Cubano.

La frase no alude a una invasión convencional ni a un bombardeo. Describe una operación destinada a llegar hasta los máximos dirigentes cubanos para capturarlos o matarlos, el mismo molde de la acción ejecutada en Venezuela.

Tras ese planteamiento, el general reclamó mayor previsión, disciplina y coordinación dentro de los organismos de seguridad y señaló que Cuba atraviesa una situación operativa particularmente compleja.

La Habana reforzó la seguridad de Raúl Castro y Díaz-Canel desde enero

El discurso de Mesa Corona no ocurrió de manera aislada. En agosto, The New York Times, diario estadounidense, reveló, citando a funcionarios estadounidenses, que Cuba había reforzado las medidas de protección alrededor de Raúl Castro y Díaz-Canel ante la posibilidad de una acción similar a la ejecutada en Venezuela.

Periódico Cubano informó entonces sobre esos cambios extraordinarios en los mecanismos de protección de las principales figuras del régimen.

La publicación estadounidense no especificó en qué consistían las medidas adoptadas ni afirmó que el presidente Donald Trump hubiera ordenado preparar una operación de ese tipo.

Señaló además que la nueva unidad de la Agencia Central de Inteligencia dedicada específicamente a Cuba no tenía autorización para facilitar operaciones letales en ese momento, aunque esa facultad podría modificarse mediante una decisión presidencial.

Cuban President Miguel Diaz-Canel attends the opening ceremony for the 2026-2027 school year amid a severe economic crisis that has led authorities to allow flexibility in schedules, attendance, and school uniform requirements in Havana, Cuba, September 1, 2026. REUTERS/Norlys Perez
Cuban President Miguel Diaz-Canel attends the opening ceremony for the 2026-2027 school year amid a severe economic crisis that has led authorities to allow flexibility in schedules, attendance, and school uniform requirements in Havana, Cuba, September 1, 2026. REUTERS/Norlys Perez

El 28 de julio, durante el acto central por el aniversario del asalto al Cuartel Moncada en Pinar del Río, ciudadanos cubanos captaron y difundieron imágenes de equipamiento antiaéreo desplegado en las calles de la provincia mientras Díaz-Canel presidía la celebración. El periodista Mario J. Pentón señaló que el despliegue respondía a la necesidad de reforzar la seguridad del gobernante durante el evento.

Hegseth no descartó la captura o eliminación de Díaz-Canel

La preocupación del régimen tampoco ocurrió en un vacío discursivo desde Washington. En junio, la periodista y activista Laura Loomer preguntó directamente al secretario de Guerra Pete Hegseth sobre una posible operación para capturar o abatir a Díaz-Canel.

“Opciones, opciones, opciones. Nuestro trabajo es presentar opciones a diferentes escalas, dependiendo de lo que quiera hacer el presidente de Estados Unidos, que es el comandante en jefe”, respondió Hegseth, según informó Periódico Cubano.

El jefe del Pentágono no confirmó ninguna misión aprobada. Ante la pregunta concreta de si esa posibilidad seguía vigente, tampoco la descartó: “Tenemos opciones para todos los escenarios. Ese es nuestro trabajo”, afirmó.

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En agosto, Hegseth volvió a ser interrogado sobre Cuba durante una visita a Panamá y reiteró que “todas las opciones están sobre la mesa, incluidas las militares”, según informó Infobae.

El secretario subrayó que La Habana “haría bien en prestar atención a la voluntad del presidente Trump de hacer valer las prerrogativas estratégicas estadounidenses”.

El Pentágono revisó opciones que incluyen la División Aerotransportada 101

El contexto militar es más amplio. En julio, CBS News, cadena estadounidense, informó que planificadores del Departamento de Guerra habían presentado a la Casa Blanca una serie de opciones tempranas para Cuba, entre ellas un asalto aerotransportado liderado por la División Aerotransportada 101.

Funcionarios estadounidenses subrayaron que esas presentaciones correspondían a una planificación de contingencia y no implicaban una decisión presidencial de actuar.

Esa planificación enfrenta restricciones operativas concretas. Según análisis del Soufan Center y de funcionarios citados por medios estadounidenses, una parte sustancial de los activos militares de Washington permanece comprometida con el conflicto en Irán, lo que reduce la viabilidad de una operación simultánea en el Caribe.

Cuatro hombres en chalecos trabajan alrededor de un dron gris sobre un carrito en la cubierta de un barco. El mar azul y el cielo nublado son visibles al fondo
La reciente escalada de operaciones militares estadounidenses coincide con tensiones diplomáticas y declaraciones de alto nivel sobre posibles acciones contra Cuba (X: @NAVSOUS4THFLT)

En agosto, Bloomberg, agencia estadounidense, y el Chicago Tribune, diario estadounidense, informaron que la administración Trump había optado por priorizar la presión económica sobre Cuba, con una cuarentena naval de entregas de petróleo al gobierno de La Habana que ha generado apagones reiterados en toda la isla.

Funcionarios familiarizados con las deliberaciones internas señalaron que la opción militar había quedado relegada, en parte porque Washington no dispone de un líder político cubano alternativo en quien instalar el control del país, a diferencia de lo ocurrido en Venezuela.

El precedente venezolano reconfiguró los cálculos de seguridad en La Habana

Durante décadas, el régimen cubano presentó una eventual invasión estadounidense como fundamento de su doctrina militar y de la denominada Guerra de Todo el Pueblo.

Las palabras de Mesa Corona introducen un escenario más específico y más cercano al modelo venezolano: impedir que una fuerza enemiga alcance directamente a los máximos dirigentes.

El medio 14ymedio señaló que el discurso del general dejó entrever que la Dirección de Seguridad Personal va bastante más allá de poner escoltas alrededor de los dirigentes, con una coordinación que abarca las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la Contrainteligencia Militar y otras estructuras del Ministerio del Interior.

La afirmación adquiere una dimensión particular porque proviene del hombre cuya misión sería precisamente impedir que una operación al estilo de la ejecutada en Caracas pudiera alcanzar a Raúl Castro, Díaz-Canel u otros miembros de la cúpula.

El mensaje sugiere que la Dirección de Seguridad Personal extrae lecciones del fracaso del dispositivo que protegía al gobernante venezolano y las traslada al contexto cubano.

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