El brutal choque de un jugador a su rival sin pelota que abrió debate en Europa: “Intento de asesinato”

Van Bommel impactó de lleno contra su rival durante el partido entre el PSV y el Ajax.

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El triunfo del PSV Eindhoven por 3-1 ante Ajax en el Johan Cruyff Arena quedó desplazado por la grave infracción de Ruben van Bommel, que dejó lesionado a Aaron Bouwman y abrió una controversia arbitral en los Países Bajos. El extremo del conjunto visitante impactó sobre el defensor local en una disputa por el balón, una acción que recibió tarjeta amarilla y provocó reclamos de expulsión dentro y fuera del campo.

El episodio ocurrió en el tramo final del clásico neerlandés, cuando Van Bommel fue a un balón dividido con fuerza y alcanzó a Bouwman en la zona del pecho y el cuello. El zaguero de Ajax, de 19 años, cayó al césped y requirió atención médica inmediata. Sus compañeros reclamaron la intervención de las asistencias, mientras que el defensor Baas encaró al futbolista del PSV.

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La tensión derivó en un cruce entre jugadores de ambos equipos y se extendió a los bancos de suplentes. El árbitro Sander van der Eijk resolvió la situación con varias amonestaciones, incluida una para Van Bommel. La decisión generó malestar entre los aficionados locales y reactivó el debate sobre el uso del VAR en jugadas que pueden poner en riesgo la integridad física de un rival.

El choque generó tensión entre los futbolistas (Efe)

El Ajax informó al día siguiente que Aaron Bouwman sufrió contusiones en el esternón y un pulmón magullado. El defensor fue trasladado a un hospital después del encuentro y permanecerá fuera de las canchas durante septiembre, según el parte médico difundido por el club.

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La lesión reforzó las críticas sobre la sanción aplicada en el campo. Raymond van Meenen, jefe del estamento arbitral de la Real Asociación Neerlandesa de Fútbol, consideró que la acción debía haber terminado con expulsión. “Van Bommel se abalanza sobre su rival con tanta fuerza y velocidad que la seguridad de Bouwman corre peligro”, afirmó en declaraciones recogidas por De Telegraaf.

Van Meenen sostuvo además que el sistema de videoarbitraje debió advertir a Van der Eijk para que revisara la jugada en el monitor. En otro artículo del periodista Hugo Borst en el diario neerlandés AD, destacó: “Un jugador que pierde el control de esa manera debe asumir la responsabilidad. Eso va más allá de disculparse con Bouwman en el vestuario del Ajax. El daño ya está hecho. Van Bommel, al igual que su padre, heredó no solo su talento, sino también su lado oscuro. El fútbol destructivo puede ir de la mano del fútbol estético. Pero ese lado feo requiere una coordinación precisa, dosificación, economía y astucia”.

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Pese a esa valoración, los textos señalaron que la fiscalía del fútbol profesional no abriría un expediente de oficio. La jugada fue juzgada en el terreno de juego con tarjeta amarilla, una circunstancia que impediría una sanción posterior de acuerdo con los reglamentos mencionados.

Van Bommel recibió una amarilla tras su accionar (Efe)

La jugada tuvo amplia repercusión en los programas deportivos neerlandeses. El analista Hugo Borst, también cuestionó en ESPN la entrada de Ruben van Bommel, de 22 años, e hizo una comparación con su padre, el exfutbolista Mark van Bommel, quien presenció el partido desde un palco.

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“Se parece a su padre”, reiteró Borst. “Todos sabemos qué tipo de futbolista era Mark. Era capaz de pasar por encima de los cadáveres, en sentido figurado. Veo eso reflejado también en Ruben”. El comentarista también calificó la acción como “un intento de asesinato”, una expresión que provocó rechazo en el entorno del PSV.

El entrenador del conjunto de Eindhoven, Peter Bosz, reprochó los dichos de Borst. Míchel, citado en los textos aportados, ofreció una interpretación menos acusatoria sobre la intención del atacante: “Por supuesto, no tenía intención de hacerle daño”. El director deportivo del PSV, Earnest Stewart, aseguró que el futbolista asumió las consecuencias de lo ocurrido. Según explicó en el programa Goedemorgen Eredivisie, Van Bommel fue al vestuario del Ajax después del partido para disculparse con el defensor.

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“Estaba destrozado en el vestuario. Dejó de lado la euforia del triunfo y fue directo al vestuario del Ajax para pedir disculpas personalmente. Había muchísima emoción de por medio, sabe que se equivocó”, declaró Stewart, según los testimonios recogidos por Voetbal International.

El PSV se llevó tres puntos de Ámsterdam, pero la atención quedó puesta en la condición física de Bouwman, en la falta de revisión de la jugada y en la posibilidad de que el caso vuelva a instalar una discusión sobre los criterios disciplinarios en el fútbol neerlandés.

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