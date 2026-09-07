Una mujer asume el mando del Canal de Panamá hasta el 2033: Ilya Espino de Marotta

“Tengan la seguridad de que voy a hacer lo mejor por el país como lo he hecho en estos 41 años en el Canal de Panamá”, fueron las primeras palabras de la nueva administradora de la vía acuática, Ilya Espino de Marotta.

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Con más de cuatro décadas en el Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta se convirtió este 7 de septiembre en la primera mujer en dirigir los destinos de la vía acuática para el periodo 2026–2033.

Espino de Marotta comenzó su carrera en el Canal en 1985 como la única ingeniera del astillero de la entonces División Industrial.

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A lo largo de su trayectoria ha ocupado responsabilidades técnicas, operativas y ejecutivas, entre ellas las de vicepresidenta de Negocios de Tránsito, vicepresidenta ejecutiva de Ingeniería, oficial de Sostenibilidad y subadministradora.

De igual manera, desempeñó un papel central en la ejecución del Programa de Ampliación del Canal.

La nueva administradora tendrá a su cargo la ejecución de la Visión Estratégica 2025-2035, orientada a garantizar la seguridad hídrica, fortalecer la resiliencia operativa y diversificar los servicios de la institución.

La nueva administradora de la vía interoceánica firma el documento de toma de posesión de tan importante cargo. (Julio César Aizprúa)

Entre sus iniciativas prioritarias figuran el lago de Río Indio, las terminales portuarias en el Atlántico y el Pacífico, el corredor energético y el corredor logístico, concebidos para preservar la competitividad del Canal y ampliar su contribución al desarrollo nacional.

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“Tengan la seguridad de que voy a hacer lo mejor por el país como lo he hecho en estos 41 años en el Canal de Panamá”, fueron sus primeras palabras al asumir el cargo.

Acompañará a Espino de Marotta como subadministrador temporal del Canal, Rubén Gustavo Pérez Pinzón.

Pérez Pinzón ejercerá temporalmente el cargo hasta que la Junta Directiva culmine el proceso de selección y designación del nuevo subadministrador, con el propósito de asegurar la continuidad de las funciones y responsabilidades de esa posición.

Actualmente, Pérez Pinzón se desempeña como vicepresidente de Capital Humano y cuenta con 35 años de experiencia en el Canal de Panamá.

La nueva administradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, junto al ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza Clément. (Julio César Aizprúa)

Uno de los mayores desafíos actuales y futuros del Canal es el agua, su mayor activo, que se ve amenazado por la presencia cada vez más palpable del fenómeno atmosférico de El Niño.

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En días pasados la vía canalera anunció que mantendrá el calado máximo autorizado vigente para los buques neopanamax en 48 pies, basado en la más reciente evaluación de los niveles del lago Gatún y de las proyecciones meteorológicas.

La reducción previamente anunciada a 47.5 pies de calado, que estaba prevista para entrar en vigor el 1 de octubre de 2026, se pospone hasta nuevo aviso.

Mantener el calado actual brinda a los clientes mayor continuidad para la planificación de sus viajes y la programación de sus buques.

Asimismo, refleja, según el Canal, el compromiso de responder oportunamente a las condiciones cambiantes, atendiendo las necesidades de sus clientes sin comprometer la seguridad ni la eficiencia de sus operaciones.

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Rubén Pérez Pinzón asumirá temporalmente la subadministración del Canal de Panamá, después de acumular 35 años de experiencia en distintas áreas. (Tomada de la ACP)

El Canal continuará evaluando las condiciones hídricas y notificará con la debida antelación cualquier cambio futuro que pueda afectar los requisitos de calado de los buques.

Para el año fiscal 2027 (AF 2027) el Canal presentó ante el Consejo de Gabinete el proyecto de presupuesto que contempla ingresos por $5,555 millones.

Está orientado a asegurar la sostenibilidad de la operación, proteger el negocio y avanzar con las inversiones necesarias para preparar al Canal para el futuro.

El proyecto de presupuesto se sustenta en una proyección de 10,750 tránsitos de buques de alto calado y 457.3 millones de toneladas CP/SUAB.

Entre sus principales premisas considera un escenario de condiciones hídricas retadoras, con la posibilidad de un fenómeno de El Niño fuerte, y medidas operativas dirigidas a optimizar la gestión del recurso hídrico.

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El Canal de Panamá integra una extensa red de puertos, zonas francas y parques logísticos para el comercio marítimo global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el AF 2027 se prevén aportes directos al Tesoro Nacional por $3,608 millones, $414 millones más que los $3,194 millones contemplados en el presupuesto aprobado para el AF 2026.

Adicionalmente, se estiman otros pagos al Estado por $329 millones, correspondientes al impuesto sobre la renta, seguro social y seguro educativo de los empleados del Canal y la cuota obrero-patronal.

En conjunto, los aportes directos y otros pagos al Estado alcanzarían $3,937 millones.